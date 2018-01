Kartono kainų šuolis brangina pakuotę

Pasaulinė įvairios pakuotės bei pramoninių produktų gamintoja „Sanoco“ pranešė nuo vasario 20 dienos didinanti visų rūšių kartono kainą 50 JAV dolerių už toną JAV ir Kanados rinkoms – Europai šis tiekėjas kainą nuo sausio 1 d. jau pakėlė 50 Eur/t.

„Sonoco“, JAV ir Kanadoje turinti 11 fabrikų, per metus pagamina virš 1 mln. tonų kartono iš makulatūros. Antrinei įmonei „Sonoco-Alcore“ priklauso 4 popieriaus bei kartono gamyklos Europoje, kurių didžiausia veikia Italijos Cirie miestelyje, Pjemonto regione.

Būtinybė kelti kainą, įmonės pranešime spaudai motyvuojama pabrangusia energetika ir žaliava bei augančiu gofruoto kartono poreikiu.

Dėl brangstančios žaliavos praėjusių metų kovo vidurio „Sonoco“ Europos šalyse parduodamo gofruoto kartono kainą jau buvo padidinusi 60 Eur/t.

Vokietijos gofruoto kartono pramonės susivienijimas VDW skelbia: per 2017 metus gofruoto kartono gamybos žaliavų kaina augo 27%, todėl pakuotės brango maždaug 14–15%. Lietuvos pakuotės gamintojai skaičiuoja, kad per 2017 m. gofruoto kartono gamybos žaliavoms pabrangus beveik trečdaliu, nuo 2018 m. pradžios žaliavų kaina augs dar maždaug dešimtadaliu.

Pagrindinė priežastis yra nuolat didėjantis gofruoto kartono taros poreikis – Europos ekonomika auga, o gofruoto kartono pramonės pajėgumas nedidėja. Vokietijos asociacijai VDW priklausančios gofruoto kartono pakuočių įmonės nurodo išnaudojančios 93,8% turimo gamybos pajėgumo. Rinka reaguoja, net jei gamyklos stabdomos planiniam remontui.

Be atsigaunančios ekonomikos ir didėjančio eksportuojamos produkcijos kiekio, kartono poreikį augina ir internetinė prekyba. Pavyzdžiui, VDW duomenimis, per 2016 m. Vokietijoje buvo išsiųsta 3 mlrd. siuntinių su internetinėse parduotuvėse įsigytomis prekėmis. Per 2017 metus, manoma, e. prekybos apimtis Vokietijoje bus išaugusi 10% ir sudarys dešimtadalį visos mažmeninės prekybos. Maisto užsakymo internetu populiarumas kyla dar sparčiau: per 2016 m., palyginti su 2015 m., jis ūgtelėjo 21%.

Kadangi Lietuvoje pakuočių gamybos kaštus dar padidins kylantis darbo užmokestis, prognozuojama, kad šiemet pakuočių naudotojai aktyviai ieškos naujų sprendimų – lengvesnių ar kitokios konstrukcijos kartono pakuotės.