Pastatę hidroelektrinę užtvindė dolomito karjerą

Kai kinai Baltarusijos Vitebsko rajone pastatė didžiausią šalyje hidroelektrinę, buvo užtvindytas netoliese esantis dolomito karjeras. Jį eksploatuojančios įmonės „Dolomit“ darbuotojai baiminasi, kad bendrovės veiklą gali tekti stabdyti, o 800 žmonių liks be darbo.

Baltarusijos valdžiai kol kas nepavyko nustatyti, dėl kokių priežasčių buvo užtvindytas „Dolomit“ priklausantis „Gralevo“ karjeras, rašo portalas „tut.by“. Tačiau tikėtina, kad tam įtakos turėjo naujos hidroelektrinės statybos.

190 mln. USD vertės investicinis projektas „Vitebsko HE statyba“ ant Vakarų Dvinos upės buvo pradėtas 2010 metais. Generalinis šio projekto rangovas – Kinijos valstybinė elektros įrangos kompanija CNEEC. Įgyvendinant Kinijos bankų kredituojamą projektą buvo pastatyti 4 hidroagregatai, kurių kiekvieno galia siekia 10 megavatų (MW). Galingiausios Baltarusijos hidroelektrinės eksploatacija buvo pradėta 2017 m. vasarą.

Dar iki pradedant veikti hidroelektrinei pastebėta, kad vanduo veržiasi į netoliese esančias dolomito kasyklas. Projekto metu buvo vertinama, kad pastačius elektrinę vanduo karjere pakils ne daugiau kaip 4%, o tai iš esmės nepakenktų dolomito kasybai. Tačiau skaičiavimai pasirodė esantys 10 kartų kuklesni nei 2017 m. užfiksuoti rodikliai.

Vasaros pradžioje Baltarusijos finansų ministerija iš biudžeto skyrė 430.000 Baltarusijos rublių (apie 180.000 Eur) dolomito karjerui gelbėti. Už šias lėšas planuota įsigyti įrangą siurblinei ir atlikti skubius remonto darbus, kurie padėtų išvengti karjero užtvindymo. Taip pat tarpžinybinei darbo grupei buvo pavesta išsiaiškinti kaltininką, kuris turėtų grąžinti pinigus į biudžetą, tačiau tyrimas tebesięsia.

Per tą laiką padėtis nepasitaisė. Nuolat dirbdami siurbliai nepajėgia išpumpuoti vandens iš karjero, be to, dėl didelio apkrovimo jie dažnai genda. „Dolomit“ darbuotojai nerimauja, kad neišsprendus problemų įmonę gali tekti uždaryti.

Hidroelektrinę eksploatuojanti bendrovė „Vitebskenergo“ tvirtina, kad vyriausybės lygiu numatyti kompleksiniai sprendimai, kurie leis minimizuoti vandens srautą į karjerą 2018 m. pavasarį ir rudenį. Tam bus statomi papildomi vamzdžiai vandeniui išbėgti ir įrengti dar du nauji vandens pumpavimo siurbliai. Šių statybų užsakovas bus „Dolomit“, kuris jau yra užsakęs techninio sprendimo projektą.

Pasak „Vitebskenergo“, kol nebaigti visi tyrimai, būtų nekorektiška sieti karjero užtvindymą su hidroelektrine, kuri pastatyta griežtai laikantis visų reikalavimų.