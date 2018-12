Įspūdingiausi 2018-ųjų aukcionai

Net tie, kas neseka aukcionų naujienų, šiemet girdėjo apie britų menininko Banksy išdaigą, o gal net Paryžiaus aukcione birželį parduotą dinozauro skeletą. CNN išrikiavo įdomiausius praeinančių metų aukcionų favoritus.

Didžiausias gėlavandenis perlas.

„Miegantis liūtas“ – didžiausias kada nors rastas gėlavandenis perlas Olandijos „Venduehuis“ aukcionų namuose gegužę buvo parduotas už 320.000 Eur. Manoma, kad perlas susiformavo XVIII amžiuje Kinijoje, valdant Čingų dinastijai. Įdomios formos perlas per 300 metų priklausė pirkliams, juvelyrams ir Europos karališkosioms šeimoms, o kurį laiką – Rusijos monarchei Jekaterinai Didžiajai.

Mėnulio uolienos.

1970 m. sovietų kosminės misijos „Luna-16” astronautų į Žemę pargabenti trys mažučiai Mėnulio uolienos pavyzdžiai lapkritį Niujorko „Sotheby‘s“ aukcione buvo parduoti už 855.000 USD. Kiek žinoma, tai vieninteliai Mėnulio uolienos gabalėliai kada nors priklausę privatiems asmenims. Sovietų sąjunga pirmiausiai juos buvo padovanojusi Ninai Ivanovnai Karaliovai, buvusio sovietinės kosminės programos direktoriaus Sergejaus Pavlovičiaus Karaliovo našlei. 1993 m. moteris juos pardavė „Sotheby‘s“ aukcionų namams.

Stepheno Hawkingo invalido vežimėlis.

„Christies“ lapkritį internete surengė aukcioną, kurio metu seniausias išlikęs britų astrofiziko Stepheno Hawkingo invalido vežimėlis buvo parduotas už 296.750 GBP. Už jį ir kitus asmeninius mokslininko daiktus surinktos lėšos atiteko jo vardo fondo ir Neurodegeneracinių ligų asociacijai.

Savo biografijoje p. Hawkingas pasakojo, kad šiuo vežimėliu jis mėgo gerokai viršyti greiti, o kartą netyčia juo pervažiavo per Didžiosios Britanijos sosto įpėdinio princo Čarlzo kojų pirštus. Beje, p. Hawkingas taip pat teigė apgailestaujantis, kad tie pirštai buvo ne Margaret Thatcher.

Žiedas iš deimanto.

Iš vieno deimanto žiedą išpjauti sumanė „Apple‘ vyriausiasis dizaino vadovas Jony’is Ive’as ir industrinio dizaino meistras Marcas Newsonas. Gruodį aukcione juvelyrinis dirbinys parduotas už 256.000 USD. Apie 2.000-3.000 briaunų turintis žiedas parduotas Majamio „Sotheby‘s“ aukcione, visos lėšos paaukotos dainininko ir aktyvisto Bono įkurtai labdaros organizacijai (RED), kuri kovoja su AIDS ir ŽIV.

Asirų reljefas.

3.000 m. senumo Asirų reljefas Niujorko „Chirstie‘s“ aukcione buvo parduotas už 31 mln. USD – tris kartus brangiau negu prieš tai aukcione parduotas šios kultūros meno objektas, parduotas už 10 mln. USD. Gipso plokštė buvo iškasta dar XIX a., dabartinio Irako teritorijoje. Reljefas vaizduoja dievybę, kuri specialistų nuomone, primena karalių Ašurnasirpalą II-ąjį.

Prieš aukcioną Irako valdžia prašė, kad reljefas būtų grąžintas šaliai, kurioje buvo rastas. „Christie‘s“ teigimu, tam nebuvo jokio teisinio pagrindo.

5.655 karatų smaragdas.

Spalį Zambijoje iškastas 1,1 kg sveriantis brangakmenis jau lapkritį Singapūro aukcione parduotas už 28,4 mln. USD. Tai nėra didžiausias „Gemfields“ kompanijos aptiktas mineralas; 2010 m. jai pavyko aptikti 6.225 karatų smaragdą, kuris dėl savo dydžio buvo pavadintas „drambliu“.

1,1 mln USD. vertės viskio butelis.

„Bonhams“ aukcionų namuose Škotijoje parduotas 60 m. brandintas „Macallan Valerio Adami“ yra brangiausiai įvertintas viskio butelis pasaulyje. Šio viskio iš viso buvo išpilstyti 24 buteliai, tačiau, pasak aukcionų namų, nėra aišku, kiek jų išlikę iki šiol. Likus mėnesiui iki šio aukciono, kitas, kone identiškas butelis viskio Honkonge buvo parduotas už 1 mln. USD.

Dirbtinio intelekto meno kūrinys.

„Edmond de Belamy“ portretas į meno istoriją buvo įrašytas dėl to, kad tapo pirmuoju dirbtinio intelekto sukurtu meno kūriniu, kurį pavyko parduoti internete. Spalį Niujorko „Christie‘s“ aukcionų namuose už jį pasiūlyta 432.500 USD – kur kas daugiau negu prognozuota 10.000 USD suma. Parašas ant meno kūrinio yra toks: min G max D x [log (D(x)))] + z [log (D(x))] + z?[log(1?--?D?(G(z)))], tai dalis kūriniui nupiešti parašyto algoritmo kodo.

Paryžiuje trijų draugų įkurta kompanija „Obvious“ darbą „Edmond de Belamy“ sukūrė pasitelkusi du algoritmus: pirmiausia dirbtiniam intelektui buvo parodyta 15.000 tikrų portretų, paskui dirbtinis intelektas nupiešė savą portretą, o antroji algoritmo dalis įvertinusi jį pripažino, kad portretas yra tikras.

Originalus Mikės Pūkuotuko žemėlapis.

Liepą „Sotheby‘s“ aukcione originalus piešinys su Mikės Pūkuotuko Šimtamylės girios žemėlapiu buvo parduotas už 600.000 USD. 1926 m. jį sukūrė britų iliustruotojas E. H. Shepardas. Aukcione parduota ir daugiau kūrėjo, iliustravusio „Mikę Pūkuotuką“ ir „Vėją Gluosniuose“ darbų.

Dinozauro skeletas.

Birželį Paryžiuje už 2,36 mln. USD buvo parduoti 150 mln. metų senumo dinozauro griaučiai. Anot mokslininkų, 2,6 m. aukščio ir 9 m. ilgio fosilija panaši į alozauro, tačiau dinozauro rūšis nėra tiksliai nustatyta. Nors tokie paleontologiniai aukcionai – gana reti, tai nėra pirmas kartas, kai aukcione atsiduria dinozauro griaučiai. 2016 m. už 1,32 mln. USD buvo parduotas alozauro, o pernai už 641.000 USD – mamuto skeletas.

Eifelio bokšto laiptai.

Lapkritį aukcione už 169.000 Eur vienas laimingas pirkėjas įsigijo 25 pakopas arba 4,3 m spiralinių laiptų, kurie iki 1983 m., jungė antrą ir trečią bokšto laiptus – vėliau atsirado liftai. Į aukcioną Eifelio bokšto gerbėjai kviečiami ne pirmą kartą; 2013 m. dalis laiptų buvo parduoti už 220.000 Eur, o 2016 m. – už 523.800 Eur.

Karalienės „Rolls-Royce“ automobilis.

Jungtinės karalystės monarchės Elžbietos II-osios automobilis aukcione Londone rugsėjį parduotas už 800.000 GBP. 1953 m. gamybos “Phantom IV State Landaulette” karališkajai šeimai priklausė daugiau kaip 40 metų. Tokių modelių, pasak aukcionų namų „Bonhams“ buvo pagaminta vos 18, tačiau visi jie – skirtingi, nes gaminti pagal specialius užsakymus, daugiausia įvairių valstybių vadovams.

Susinaikinęs Banksy paveikslas.

Garsus britų menininko Banksy paveikslas „Mergaitė su balionu“ („Girl with a Balloon“) tapo dar garsesnis spalį, kai „Sotheby‘s“ aukcione parduotas už 1 mln. GBP, čia pat susinaikino smulkintuvu. Menininkas popieriaus smulkintuvą iš anksto buvo įtaisęs rėmelyje.

Kaip rašė VŽ, paslaptingasis menininkas Banksy kūriniui po aukciono suteikė naują pavadinimą – „Love is in the Bin“ – ir pateikė autentiškumo sertifikatą.

Naujienų agentūra „Reuters“ skelbė, kad darbą įsigijo ilgametė „Sotheby‘s“ klientė iš Europos. Ji sako besidžiaugianti, kad tapo istorijos dalimi, o specialistai skaičiuoja, kad naujasis darbas vertas dvigubai tiek, kiek sunaikintas jo pirmtakas.