Antradienio futbolas: nuskriausta Kolumbija, klydusi Lenkija ir antra rusų pergalė

Antradienį Rusijoje vykstančiame pasaulio futbolo čempionate įvyko paskutinės H grupės rungtynės ir antroje kovoje pergalingai pasirodė sporto šventės šeimininkai.

Pirmieji žaidė Japonija ir Kolumbija. Saranske japonai rezultatu 2:1 įveikė kolumbiečius, kuriems stipriai nepasisekė, nes vos po 3-ios minutės teko žaisti nepilnu sąstatu, nes dėl žaidimo ranka raudoną kortelė gavęs Carlosas Sanchezas buvo pašalintas iš aikštelės. Pirmąjį įvartį Japonijos rinktinei pelnė sėkmingai 6-ą minutę 11 m baudinį realizavęs Shinji Kawaga. Nukraujavę kolumbiečiai dar sugebėjo išlyginti rezultatą, kai 39-ą minutę Juanas Quintero įmušė kamuolį į priešininkų vartus. Tačiau antrojo kėlinio metu japonai vėl išsiveržė į priekį, kai 73-ią minutę galva įvartį pelnė Yuya Osako.

Tokiu pat rezultatu rungtynes Maskvoje sužaidė ir Senegalas su Lenkija. Afrikiečiai įveikė mūsų kaimynus rezultatu 2:1. Senegalo žaidėjas Idrissa Gana Gueye 37-ą minutę pasiuntė kamuolį, prie kurio prisilietė lenkas Thiago Cionekas, tačiau ne tik neužkirto jam kelio, o padėjo kamuoliui įriedėti į savus vartus. Antrą smūgį Senegalas pasiuntė 60-ą minutę, kai įvartį pelnė Mbaye Niangas. Lenkijos komanda antrame kėlinyje sušvelnino skirtumą, kai 86-ą minutę kamuolį į priešininko vartus pasiuntė Grzegorzas Krychowiakas.

Paskutinėse dienos rungtynėse Sankt Peterburge susitiko Rusija ir Egiptas. Čempionato šeimininkai vėl šventė pergalę - priešininkus įveikė rezultatu 3:1. Abejoms rinktinėms iš A grupės tai jau buvo antros čempionato rungtynės. Pirmasis kėlinys buvo nerezultatyvus, tačiau antrojo pradžioje lenkų likimas ištiko egiptiečius - 47-ą minutę kamuolys į jų vartus pateko nuo Egipto rinktinės kapitono Ahmedo Fathi kojos, kuris taip apmaudžiai ištaisė netikslų ruso Romano Zobnino spyrį. 59 minutę kamuolį į priešininkų vartus pasiuntė saugas Denisas Čeryševas, kurio sąskaitoje jau trys įvarčiai. Du jis pelnė per atidarymo rungtynes, per kurias Rusija sumindė Saudo Arabiją. Netrukus tribūnos suūžė ir dėl trečiojo įvarčio, kurį 62-ą minutę pelnė puolėjas Artiomas Dziuba, įvarčiu nudžiuginęs ir per pirmąsias rungtynes. Egiptiečiams buvo trumpam sužibusi viltis, kai po VAR peržiūros 72-ą minutę 11 metrų baudinį sėkmingai įvykdė Egipto rinktinės pažiba Mohamedas Salahas. Tačiau tolimesnė rungtynių eiga Egiptui šansų nepaliko.

Trečiadienį įvyks antrosios A grupės rungtynės tarp Urugvajaus ir Saudo Arabijos. Taip pat rungsis B grupės komandos: Portugalija susitiks su Maroku, o Iranas žais su Ispanija.

[infogram id="709f99eb-3b54-4aa4-8f09-00567c183744" prefix="bPS" format="interactive" title="Antradienis: pasaulio futbolo čempionato lentelės"]