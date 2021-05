„Impuls“ vadovas: Galimybių pasas nepritaikytas sporto klubams

Vidmantas Šiugždinis, UAB "Impuls LTU" direktorius. Vilniuje, Pilaitės mikrorajone atidarytas pirmasis iš kuriamo mažesnių kainų sporto klubų tinklo "Impuls" tinklo sporto klubas "Lemon Gym". Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Nuo pirmadienio galimybių pasą jau spėjo išsiimti apie 270.000 žmonių, tačiau aiškėja, kad jo teikiamais palengvinimais gali pasinaudoti ne visi. Sporto klubai ragina keisti galiojančią tvarką, mat ji nepritaikyta šiam verslui.

Vidmantas Šiugždinis, „Impuls“ ir „Lemon Gym“ sporto klubų vadovas, VŽ pasakoja, kad sporto klubų situacijos galimybių pasas pastebimiau nepakeitė.

„Priežastis – keistas Vyriausybės sprendimas, kad sporto klubai turi pasirinkti: arba be apribojimų atsidaryti su galimybių pasu, arba be jo veikti su apribojimais. Kitaip tariant, turime arba visas paslaugas teikti su pasu, arba visas be jo. Mūsų nuomone, tai perteklinis reikalavimas. Dabartinės tvarkos kūrėjai nepasigilino į mūsų veiklos specifiką, todėl sporto klubai kol kas negauna naudos iš to galimybių paso“, – teigia jis.

„Impuls“ prie galimybių paso kol kas neperėjo, įleidžia žmones be jo.

„Ir šiandien aš nežinau sporto klubo, kuris būtų visas perėjęs dirbti tik su galimybių pasu. Ir mes, ir dauguma sporto klubų operatorių kol kas nemato realios naudos iš galimybių paso, nes jei dirbi su pasu, būtinai visas klubas privalo įleisti tik jį turinčius žmones, kas reiškia, kad tu smarkiai susisiaurini savo potencialių klientų ratą, nes turinčių šį pasą šiandien gerokai mažiau nei jo neturinčių“, – aiškina V. Šiugždinis.

Pašnekovas tikisi, kad valdžia atsižvelgs į sporto klubų siūlymus keisti tvarką ir įves reguliavimą pagal atskiras paslaugas ar paslaugų teikimo vietą: kad ne visas klubas dirba tik su pasu, bet, tarkim, kažkoks užsiėmimas arba baseinas galėtų būti teikiamos tik paso turėtojams, o kitos paslaugos – ne tik jiems.

„Nes, kaip jau sakiau, visą sporto klubą perkelti tik ant galimybių paso šiandien tiesiog dar per mažai yra auditorijos. Prarandi dalį klientų, o atrandi labai mažai“, – aiškina „Impuls“ vadovas.

VŽ primena, kad nuo gegužės 24 d. baseinai, pirtys ir sporto klubai gali pasirinkti: be apribojimų atsidaryti su galimybių pasu arba be jo. Be galimybių paso baseinuose vienu metu galės lankytis iki 50 žmonių, užtikrinant 20 kv. m. plotą žmogui. Pirčių paslaugos teikiamos ne daugiau kaip 2 žmonėms arba vienai šeimai. Sporto klubai be galimybių paso veikti gali, jei užtikrina 20 kv. m. plotą vienam žmogui.

