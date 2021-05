„British Airways“ bando testą, kuris COVID-19 aptinka per 25 sekundes

Massimo Insabato („ZUMA Press"/„Scanpix“ nuotr.)

„British Airways“ tapo pirmąja aviakompanija pasaulyje, išbandančia naują technologiją, kuri COVID-19 virusą leidžia aptikti greičiau nei per 25 sekundes. „Pelican COVID-19 Ultra Rapid“ seilų testas, kurį pirmiausiai išbandys „British Airways“ lėktuvų personalas, gali tapti pagrindiniu įrankiu, padėsiančiu atnaujinant keliones, rašo simplefying.com.

Šiuo metu testavimas dėl COVID prieš arba po skrydžio yra komplikuotas dalykas. Kol gaunamas atsakymas naudojantis tiksliausiu tyrimo metodu, PGR testu, gali užtrukti dvi ar tris dienas. Tad pagrįstai kyla klausimų, ar žmogus nepasigavo viruso per laikotarpį tarp testo paėmimo ir skrydžio, be to, pailgėja ir laiko tarpas, kurį keleiviams tenka praleisti karantine nuskridus į paskirties vietą.

Jungtinės Karalystės oro vežėjas „ British Airways “ bando technologiją, kuri galėtų išsklaidyti šį netikrumą.

Bendradarbiaudama su medicinos technologijų kompanija „Canary Global“, aviakompanija bando pirmąjį pasaulyje „ypač greitą“ COVID testą, kurio rezultatai pateikiami per 25 sekundes.

Šis produktas, pavadintas „Pelican COVID-19 Ultra Rapid“ testu, gali būti didelis žingsnis į priekį atnaujinant keliones.

„Pradedame matyti kelionių atsigavimą, tad esame pasiryžę ieškoti lengvų ir prieinamų testavimo sprendimų, kurie padėtų mūsų klientams vėl keliauti, – nesvarbu, ar verslo reikalais, ar vėl susitikti su šeima ir draugais, ar taip reikalingo atokvėpio užsienyje“, – komentavo Seanas Doyle'as, „British Airways“ pirmininkas ir generalinis direktorius. – „Manome, kad šis naujas itin greitas testas smarkiai pakeis situaciją, todėl džiaugiamės galėdami pirmiau pradėti bandymus su lėktuvų įgula, prieš pradėdami tirti, kiek tie testai bus pritaikomi klientų testavimui.“

Aviakompanija testą bando siekdama palyginti jo efektyvumą su kitais testavimo būdais. Minėtas testas buvo patvirtintas naudoti JK ir Europoje.

Kaip tai veikia

„The Pelikan“ COVID-19 testas yra neinvazinis tyrimas, leidžiantis COVID nustatyti iš seilių.

Žmogui tiesiog reikia pateikti seilių mėginį, kuris dedamas į vienkartinį jutiklio bloką. Visa tai sukratoma ir įdedama į skaitmeninį skaitytuvą, kuris „Bluetooth“ ryšiu jungiasi prie išmaniojo įrenginio, pavyzdžiui, planšetinio kompiuterio ar telefono. Per 25 sekundes tyrimo rezultatai pasirodo įrenginio programėlėje.

Skelbiama, kad testo jautrumas ir patikimumas nustatant tiek simptomus turinčius, tiek besimptomius asmenis yra panašus į PGR testo.

„British Airways“ yra pirmoji aviakompanija, išbandžiusi šį naują testavimo metodą.

Jei bandymai bus sėkmingi, D. Britanijos vežėja tikisi naudoti šį testą tiriant skrendančius maršrutais, kur reikalingas PGR jautrumo testavimo lygis. Jei testas pasirodys išties toks geras, kaip skelbia kūrėjai, jis galėtų smarkiai pakeisti ne tik kelionių, bet ir svetingumo, renginių ir daugelio kitų nuo pandemijos nukentėjusių verslų padėtį.

