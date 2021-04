Tobula šypsena per kelis mėnesius: su kokiais implantais tai pasiekiama?

„Implamedika“ vadovas ir burnos chirurgas Soheil Bechara.

Graži šypsena – kokybiško gyvenimo atributas. Tiesa, ja džiaugiasi ne kiekvienas. Dažna to priežastis – prarasti dantys. Gera žinia ta, kad moderni odontologijos sritis gali pasiūlyti sprendimus per rekordiškai trumpą laiką – net ir netekus visų dantų, naujai šypsenai greičiausiai prireiks vos vienos operacijos, o galutinį rezultatą išvysite po kelių mėnesių. Belieka tik išrinkti jums labiausiai tinkančius dantų implantus.

Įmonės „Implamedika“ vadovas ir burnos chirurgas Soheil Bechara pastebi, kad renkantis implantus pacientai paprastai atsižvelgia į du kriterijus – implantacijos kainą ir gydymo trukmę. Visas gydymo procesas gali užtrukti tris mėnesius, bet gali išsitęsti ir iki dešimties ar net metų. Vienu atveju gali užtekti vienos operacijos, o kitu gali prireikti ir trijų. Gydytojo teigimu, daug kas priklauso tiek nuo konkrečios paciento situacijos, tiek nuo naudojamų dantų implantų.

„Jau metus dirbu su itališkais „J Dental Care“ implantais, kurie leidžia sumažinti gydymo trukmę. Kitaip tariant, atkurti šypseną net ir bedančiam žandikauliui, kai nėra dantų nei viršutiniame, nei apatiniame žandikaulyje, galime vos per vieną operaciją. Po kelių mėnesių jau galima džiaugtis ir galutiniu rezultatu“, – pasakoja burnos chirurgas.

Implantacijos kaina priklauso nuo daugybės veiksnių, patys implantai sudaro tik jos dalį. Nemažai įtakos gali turėti gydytojo patirtis, todėl itin patyrusio, nuolat savo žinias tobulinančio specialisto kėdėje implantacijos procesas gali kainuoti kiek brangiau. Tiesa, tai užtikrins ir efektyvesnį gydymą.

Sprendimai kiekvienai situacijai

Rinktis implantus tenka ne tik pacientui, bet ir gydytojui. Paprastai jie dirba su vienu ar keliais implantų gamintojais. Gydytojams svarbi implantų įvairovė ir galimybė atrasti sprendimus kiekvienam pacientui net ir sudėtingiausiose situacijose.

Pavyzdžiui, jei paciento žandikaulio kaulas yra itin siauras arba nutirpęs, įprastai reikėtų jį priauginti, pakelti sinusą, bet „Implamedika“ atstovaujamų „J Dental Care“ produktų asortimente galima rasti implantų, kurių savybės leidžia atlikti implantaciją be kaulo priauginimo. O tai padeda ne tik supaprastinti gydymą, sutrumpinti jo laiką, bet ir sumažinti kaštus.

„Prieš metus pradėjome ieškoti naujų implantų gamintojų, kuriuos norėtume atstovauti. Implantologijos srityje esame sukaupę itin didelę patirtį ir pats kaip gydytojas savo pacientams siekiu paties geriausio rezultato, todėl man labai svarbu, su kokiais produktais dirbsime. Rinkdamiesi gamintoją ieškojome tokių implantų, su kuriais gydytojams dirbti būtų paprasta ir tuo pat metu būtinu kriterijumi laikėme gamintojo patirtį. Po ilgų paieškų ir vertinimo proceso pradėjome bendradarbiavimą su „J Dental Care“, – teigia S. Bechara.

Pasitiki keli šimtai tūkstančių odontologų visame pasaulyje

Šis implantų gamintojas pirmauja Italijoje, o šioje šalyje yra didžiausia implantų rinka visoje Europoje. „J Dental Care“ produktai yra atstovaujami penkiasdešimtyje valstybių – nuo Australijos, JAV, Kanados, Kinijos iki Europos ir Skandinavijos šalių. Su šiuo produktu dirba maždaug keli šimtai tūkstančių odontologų visame pasaulyje. Kasmet įsriegiama apie pusė milijono implantų.

„Nesistebiu, kad tiek gydytojų pasitiki šiais implantais. Visų pirma dėl to, kad jie turi ne tik produktą, bet ir sprendimus, kurie palengvina gydymą ir padaro jį greitesnį. Antra, šiam gamintojui labai svarbi kokybė. Yra atliekamos labai rimtos procedūros, kad būtų užtikrinta kokybės kontrolė tiek gamyboje, tiek pakavime, tiek paviršiaus apdirbime. O pastarasis labai svarbus, nes nuo jo priklauso integracijos laikas, t.y. kaip greitai ir stipriai implantas sugyja su kaulu. Nuo gamybos tikslumo priklauso ir implantų ilgaamžiškumas. Dirbdamas su „J Dental Care“ produktais jų kokybe jau spėjau įsitikinti ir pats“, – sako „Implamedika“ vadovas.

„J Dental Care“ implantus sukūrė du broliai – vienas iš jų yra burnos chirurgas, o kitas – mechanikos inžinierius. S. Bechara įsitikinęs, kad tai geriausias duetas, koks tik gali būti, kadangi inžinierius žino visus techninius aspektus, detales, jų savybes, visą gamybos procesą. O gydytojas išmano kitą medalio pusę – tai, kas vyksta burnoje, kaip turi atrodyti implantas, koks turi būti jo dizainas, kad pavyktų palengvinti gydymą.

„Sparčiai vystantis technologijoms tobulėja ir implantų rinka. Ši įmonė nuolat siūlo inovacijas, naujus produktus, nestovi vietoje, o tai implantologijoje labai svarbu. Su jais dirbame jau maždaug metus, o per tą laiką buvo pasiūlyta tiek naujovių, kiek nesu matęs niekur kitur. Be to, šis gamintojas labai daug dėmesio skiria ir šiuos implantus naudojančių gydytojų mokymui“, – pasakoja burnos chirurgas.

Svarbus gydytojo pasirengimas

Gydytojų nuošalyje nepalieka ir šiuos implantus Lietuvoje atstovaujanti „Implamedika“. Patyrę įmonės ekspertai suteikia rekomendacijas gydytojams, kaip dirbti su šiais implantais, atsako į visus jiems rūpimus klausimus.

„Mūsų įmonė teikia kompleksines paslaugas ir turi išvysčiusią plačią mokymų bazę. Su mumis dirbdami gydytojai gauna ne tik aukštos klasės produktą, bet ir gali naudotis mūsų itin pažangia skaitmenine laboratorija, kurioje dantų planavimui pasitelkiamos kompiuterinės technologijos.

Joje dirbantys patyrę specialistai technikai glaudžiai bendradarbiauja su gydytojais. Prieš gaminant ant implantų tvirtinamus dantis, atliekamas šypsenos dizainas pagal žmogaus veidą ir jo sąkandį. Prireikus planavimo procese gali dalyvauti ir pats pacientas“, – teigia S. Bechara. Anot pašnekovo, su „J Dental Care“ implantais norintys dirbti gydytojai gali atvykti stebėti operacijų bei asistuojant chirurgui mokytis sudėtingesnių procedūrų.

Šiais medicinos ir technologijų laikais sprendimus galima rasti kone kiekvienai situacijai. Tinkami implantai ir gydytojo patirtis leis turėti sveiką šypseną be daugybės operacijų ir per itin trumpą laiką.

