Žaliasis vairavimas – ir degalams taupyti, ir vairuotojams apsaugoti

Vis daugiau Lietuvos įmonių siekia būti draugiškos aplinkai, veikti tvariai. Šie principai perkeliami į įvairius veiklos aspektus atsižvelgiant į tai, kuo įmonė užsiima. Dažnai klaidingai galvojama, kad tvarumu turėtų rūpintis tik gamybininkai, nes tik jie turi šansų po savo veiklos palikti kalnus atliekų. Iš tiesų galimybių veikti tvariau turi kiekviena įmonė, ir vienas iš pirmųjų žingsnių galėtų būti peržiūrėti savo automobilių ūkį ir pamąstyti, ką su jais būtų galima padaryti, kad mūsų visų aplinka taptų švaresnė.

Vienas iš tokių sprendimų galėtų būti žaliasis vairavimas.

Žaliojo vairavimo privalumai

„Apie žaliąjį vairavimą pradėjome kalbėti daugiau kaip prieš šešerius metus. Esame socialiai atsakinga bendrovė ir aplinkai draugiški bei su saugumu susiję sprendimai mums yra svarbūs. Įmonės automobilius taip pat renkamės pagal tam tikrus tvarumo reikalavimus, kreipiame dėmesį į CO2 emisiją ir kitus veiksnius“,– pasakojo Laura Gurklytė, draudimo bendrovės „If“ administracijos departamento vadovė.

Žaliąjį vairavimą bendrovės atsakingi asmenys stebi per „Fleet Complete Lietuva“ sistemą, kuri įdiegta kiekviename įmonės automobilyje. Pasak pašnekovės, ši sistema turi daug galimybių, bet buvo nuspręsta pasirinkti ir stebėti tik tam tikrus nusistatytus rodiklius (KPI): staigaus pagreitėjimo, stabdymo, posūkio įveikimo parametrus, greičio viršijimą. Taip pat lengvai ir patogiai galima stebėti papildomus duomenis, pavyzdžiui, ridą ar degalų sąnaudas.

„Sistemos ir stebėjimo pagrindinis tikslas – sekti vairavimo stilių, daromas klaidas ir stengtis tobulinti vairavimo įgūdžius, vairuojant atsakingai, „žaliai“, taupant degalus.

Darbuotojas mato tik jam priskirto automobilio duomenis, o prie KPI žymos mato savo „spalvą“. Žalia reiškia, kad vairuojama puikiai, geltona – reikia pasitempti, raudona – būtina ypač atidžiai peržiūrėti savo vairavimo įpročius. Tai puiki priemonė savarankiškam vairavimo įsivertinimui“, – komentavo tokios sistemos naudojimo privalumus L. Gurklytė.

nuotrauka::1 nocrop

Be sistemos administratoriaus, bendrovėje prie jos prisijungti gali ir už konkretų automobilį atsakingas darbuotojas. Be to, pranešimus apie nustatytų rodiklių pažeidimą gauna ir darbuotojas, ir administratorius. Tai puikus įrankis darbuotojams stebėti savo vairavimo ypatumus, apžvelgti nukrypimus ir klaidas bei iš jų pasimokyti.

Pasak pašnekovės, vairavimo ataskaitos daugiau skirtos vairuotojų savikontrolei, skatina juos tvarkingiau važiuoti. Suprantama, draudimo bendrovei labai svarbus ir saugumo aspektas, nes atidesnis vairavimas sumažina ir nelaimių kelyje tikimybę.

Galimybė matyti, kur automobilis tuo metu yra

Kartais toks automobilio parametrų fiksavimas gali padėti įrodyti savo nekaltumą.

„Yra tekę sistemos duomenis panaudoti ir kalbantis su valstybinėmis institucijomis, aiškinantis dėl neteisingai paskirto pažeidimo. Pasitaikė atvejis, kai kolega buvo nufotografuotas šalia kito automobilio greitkelyje ir gavo baudą už greičio viršijimą. Kolega važinėja labai atsakingai, tad sistemoje patikrinus tikrąjį automobilio greitį toje kelio atkarpoje, įsitikinta, kad greitis nebuvo viršytas. Pateikus šią informaciją atsakingoms institucijoms, pažeidimas buvo panaikintas“, – prisiminė neplanuotą automobilio duomenų fiksavimo naudą L. Gurklytė.

Dar vienas transporto kontrolės sistemos privalumas – galimybė matyti, kur automobilis yra konkrečiu momentu.

„Bendrovėje automobiliai yra bendro naudojimo, tad atsakingas darbuotojas gali matyti sistemoje jam priskirto automobilio buvimo vietą, maršrutą, degalų kiekį, o tai yra labai patogu planuojant išvykas pas partnerius ar klientus. Žinoma, prieš karantiną“, – akcentavo „If“ atstovė.

Svarbu pasirinkti tinkamus partnerius

Nusprendus įmonėje diegti žaliojo vairavimo kultūrą, buvo pradėta ieškoti partnerių, kurie specializuojasi šioje srityje.

„Kadangi mums tai buvo nauja, vyko ilgos diskusijos, testavimas. Su „Fleet Complete“ kalbėtis apie transporto kontrolės sistemos diegimą pradėjome 2016 metais, o sprendimą įgyvendinome 2017-aisiais. Dabar mūsų naudojamoje sistemoje yra platus techninių sprendimų pasirinkimas, tačiau turėdami aiškų tikslą, išsirinkome mums aktualiausius. Svarbiausia, kad per visą sistemos naudojimo laiką pastebime pagerėjusius vairavimo įgūdžius, t. y. vairavimas tapo „žalesnis“, daroma daug mažiau klaidų“, – vardijo naudojamos sistemos privalumus L. Gurklytė.

„UAB „Fleet Complete Lietuva“ yra tarptautinės kompanijos „Fleet Complete“ dalis.

„Fleet Complete“ teikia IoT (angl. Internet of Things, internetu sąveikaujančių daiktų) paslaugas automobilių parkui, užduotims, įrangai, prekių ir siuntų pristatymui valdyti; kuria bendrinamų automobilių rezervacijos sistemas ir kitas paslaugas.

„Malonu matyti, kad vis daugiau Lietuvos įmonių renkasi išmanius automobilių parko valdymo, bendrinamų automobilių rezervacijos, užduočių valdymo ir kitus sprendimus. Ypač „iškalbinga“ automobilių parko valdymo sistema – ji suteikia aiškius duomenis tikruoju laiku apie degalų sąnaudas, darbo valandas, transporto buvimo vietą, vairavimo stilių ir elgseną. Labai tinka skatinant žaliąjį vairavimą, taupant degalus“, – pasakojo Edvardas Talačka, UAB „Fleet Complete Lietuva“ klientų vadybininkas.

Šie sprendimai gali būti pritaikomi praktiškai visose verslo srityse: statyboje, gamyboje, energetikoje, žemės ūkyje, biudžetinėse įstaigose, gali būti naudojami kelių priežiūrai, siuntų pervežimui ir pan.