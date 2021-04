Klientų IT ūkį prižiūrinčioms įmonėms – efektyvus sprendimas

Simonas Buržinskas, UAB „Altacom“ verslo vystymo vadovas: „Su „N-able“ dirbantys mūsų partneriai kasmet vidutiniškai auga po 30% – tai rodo dideles šios paslaugos perspektyvas.“

Nuolat augant nuotoliniam darbui labai svarbu užtikrinti sklandų IT infrastruktūros darbą, todėl vis daugiau įmonių kreipiasi į IT ūkio priežiūros paslaugas teikiančias įmones (angl. Managed Service Providers, MSPs). Jų teikiamos nuotolinės kompiuterizuotų darbo vietų ir tinklų administravimo paslaugos palaiko nenutrūkstamą kompiuterinės bei programinės įrangos veikimą, užtikrina kibernetinę higieną, duomenų apsaugą bei padeda spręsti kitus kasdienius IT iššūkius.

„Kadangi pasaulyje labai trūksta informacinių technologijų specialistų, IT priežiūrą teikiančioms įmonėms vienintelis kelias augti yra per veiklos efektyvinimą. Tam geriausia pasitelkti pažangius valdymo įrankius, kurie pirmiausia suteikia galimybę užsiimti prevencija nuo sutrikimų. O jei visgi klientų IT infrastruktūroje įvyksta gedimai– juos nuotoliniu būdu operatyviai ir automatizuotai šalinti. Taip pat tai galimybė kurti klientui vertę, teikiant kritinės svarbos paslaugas, tokias kaip prarastų duomenų atstatymas ar antivirusinė apsauga“, – tikina Mindaugas Bliūdžius, UAB „Altacom“ vadovas.

Tokiems kompleksiniams sprendimams „Altacom“ savo partneriams siūlo naudoti „N-able“ platformą.. Ji aktuali nuotolines IT ūkio priežiūros paslaugas teikiančioms bendrovėms, kurios paslaugas teikia Lietuvoje ar platesnėje rinkoje – Latvijoje, Estijoje, Suomijoje.

Visi svarbiausi IT įrankiai verslui – vienoje platformoje

Pasak Vaido Vaičiaus, IT sprendimų ir paslaugų UAB „Atea“ padalinio vadovo, šiuolaikinis verslas dėl sparčiai augančios konkurencijos ir paklausos – itin dinamiškas. Norint išsilaikyti rinkoje ir plėsti veiklą, būtina gerinti ne tik vidinius įmonės procesus, bet ir ieškoti naujų įrankių, kurie padėtų efektyvinti darbą. Jau kuris laikas „Atea“ savo darbe naudoja „N-able Remote Monitoring & Management (RMM)“ sistemą, padedančią bendrovei išlaikyti rinkos lyderio pozicijas.

„Atsirinkti tinkamus įrankius ir partnerius – sudėtingas darbas, nes rinkoje plati jų įvairovė. Bendradarbiauti su „Altacom“ pasirinkome dėl kelių priežasčių. Pažintis su šia įmone prasidėjo nuo renginio, skirto suburti nuotoline IT ūkio priežiūra užsiimančių įmonių bendruomenę. Jame susipažinome su šio įrankio funkcionalumu, kuriuo įsitikinome vėliau, jau pradėję naudoti „N-able“ platformą. Dėka lengvo naudojimo ir funkcionalumo ji labai greitai „prigijo“ mūsų įmonėje. Kitas svarbus privalumas – „Altacom“ komanda, kuri visuomet bendrauja profesionaliai, o vietinis šio produkto palaikymas yra puikus. Sistema padeda mums efektyvinti ir gerinti procesus, tad klientams galime teikti dar profesionalesnes, greitesnes ir kokybiškesnes paslaugas, taip išlikdami IT rinkos lyderiais“, – sako „Atea“ vadovas.

„Altacom“ vadovas M. Bliūdžius pabrėžia, kad kompiuterinių darbo vietų nuotoliniam valdymui patogiausia ir patikimiausia naudoti vieną platformą, kuri leistų per nuotolį teikti įvairias paslaugas verslams bei suteiktų galimybę prisitaikyti prie kiekvieno jų poreikių. „N-able“ ir yra toks kompleksinis sprendimas, padedantis administruojančiam specialistui saugiau prisijungti prie kliento IT sistemų, atnaujinti ar diegti programas reikalinguose kompiuteriuose ar sistemose, atlikti tinklo ar išmaniųjų įrenginių monitoringą bei priežiūrą, garantuoti kiekvieno kompiuterio, taip pat ir naudojamo už įmonės ribų, saugų naršymą internete, kurti atsargines duomenų kopijas, stebėti vaizdo saugumo kameras ir užtikrinti kitas reikalingas funkcijas. Savo partneriams „N-able“ produktus bendrovė siūlo išbandyti nemokamai.

Renkasi automatizuotus IT priežiūros sprendimus

Mažvydas Kurys, IT sprendimų ir paslaugų valdymu užsiimančios įmonės UAB „Simplit“ direktorius, pasakoja, kad „Altacom“ partnerystę pasirinko, nes tai – viena iš kibernetinio saugumo ir IT infrastruktūros valdymo lyderių Lietuvoje. Per daugiau nei 5 bendradarbiavimo metus įmonė daug kartų įsitikino sprendimų efektyvumu.

„Naudojame „Cloud Backup“, „N-able Remote Monitoring & Management“ bei „Managed Antivirus“. Galime visą IT ūkį valdyti realiu laiku ir užtikrinti operatyvų reagavimą kilus problemai, kad maksimaliai sutrumpėtų kliento IT įrangos neveikimo laikas. Taip pat turime galimybę pateikti ataskaitas apie klientų IT ūkį įvairiais pjūviais. Tai galingas įrankių rinkinys, padedantis operatyviau teikti paslaugas ir taupyti įmonės resursus išvengiant kelionių pas klientus“, – apie naudą bendrovei ir jos klientams pasakoja M. Kurys.

Šarūnas Šaulys, IT infrastruktūros sprendimų ir aptarnavimo paslaugų UAB INC (prekės ženklas „IThink“) direktorius, pabrėžia prevencinį platformos aspektą, leidžiantį galimiems sutrikimams užbėgti už akių ir ištaisyti problemą, kol ji dar nepridarė klientui bėdų.

„Naudojame RMM ir MSP. Paslaugas vertiname labai gerai, nes jos leidžia proaktyviai stebėti klientų kompiuterius ir serverius. Naudojant „N-able“ platformą klientai apie savo problemas sužino prieš joms atsirandant, pvz., apie tai, kad diskiniai kaupikliai (HDD) turi blogų sektorių mus informuoja sistema, o mes reaguojame ir šią problemą sutvarkome“, – aiškina Š. Šiaulys.

Bendruomenė MSP ekspertams

S. Buržinskas teigia, kad 10 metų kaupta patirtimi norėjosi pasidalinti su partneriais, tad natūraliai kilo mintis suburti bendruomenę, kuri turėtų erdvę ir aplinką dalintis patirtimi, gerosiomis praktikomis, gauti naudingos informacijos. „Turėjome ir tikslą kelti valdomų paslaugų teikėjų lygį bei rinkos pasitikėjimą šia paslauga“, – sako „Altacom“ verslo vystymo vadovas.

Tokios bendruomenės kūrimo užuomazgos ir edukavimas prasidėjo prieš keletą metų, kai „Altacom“ suorganizavo pirmą renginį MSP profesionalams, kurių susirinko daugiau kaip 40. Didelis susidomėjimas iš šios specifinės IT srities specialistų paskatino vystyti šią veiklą. Nuo praėjusių metų „MSP Community Baltics“ renginiai organizuojami ir virtualioje aplinkoje.

Simono Buržinsko, vieno iš „MSP Community Baltics“ įkūrėjo teigimu, kai kolektyviai laikomasi aukštų standartų, galima pagerinti paslaugų standartą dėl MSP paslaugų regione, parodyti šių paslaugų įvairiapusę naudą.

„Priklausantys „MSP Community Baltics“ turi galimybę mokytis iš tarptautiniu mastu pripažintų pranešėjų, dalyvauti nuolat rengiamuose internetiniuose susitikimuose bei seminaruose, į kuriuos kviečiame visus savo partnerius bei „MSP Community Baltics“ bendruomenę. Jie gali kurti bendraminčių tinklus ir bendradarbiauti su kitais MSP profesionalais, dalintis naujomis idėjomis. Pasinaudojus kitų MSP specialistų darbine patirtimi suteikiama daugiau vertės ir savo klientams, – akcentuoja S. Buržinskas. – Su „N-able“ dirbantys mūsų partneriai kasmet vidutiniškai auga po 30% – tai rodo dideles šios paslaugos perspektyvas, rinkoje yra daugybė įmonių, kurios apie tokią paslaugą dar tik galvoja.“

Kibernetinės saugos ir IT infrastruktūros valdymo sprendimus „Altacom“ trijose Baltijos šalyse ir Suomijoje teikia jau 10 metų. Bendrovė siūlo solidžius sprendimus, palengvinančius darbą teikiant IT ūkio priežiūros paslaugas klientams nuotoliniu būdu, o taip pat suteikia pagalbą Lietuvoje, kai to prireikia. IT sprendimų vis didėjantį poreikį liudija tai, jog net per patį COVID-19 įkarštį kompanija auga.

„Mūsų tikslas – kurti ilgalaikę partnerystę, kuri paremta pasitikėjimu ir profesionaliomis paslaugomis bei tarptautine kompetencija“, – akcentuoja „Altacom“ vadovas.

[infogram id="53724608-d127-4ded-b971-0d57496f4a8c" prefix="hkI" format="interactive" title="Copy: TR:Mazeika"]

nuotrauka::1 nocrop