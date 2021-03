Nemokami mokymai Lietuvos įmonėms: kibernetinis saugumas ir debesų kompiuterija

Pastaruoju metu itin sparčiai augant debesų kompiuterijos (Cloud computing), kibernetinio saugumo (Cyber security) bei duomenų mokslo specialistų (Data science) poreikiui, Vilnius Coding School nori suteikti IT specialistams galimybę nemokamai tobulintis ir kelti kompetencijas šiose srityse. Kam skirti šie mokymai ir kuo svarbios specialybės, kurių kompetencijas siūloma kelti, skaitykite šiame straipsnyje.

Šie mokymai yra skirti įvairiems IT srityje dirbantiems specialistams: nuo programuotojų ir testuotojų iki projektų vadovų. Mokymuose gali dalyvauti tiek įmonės, tiek ir individualūs asmenys. Mokymų tikslas yra ugdyti IT specialistų kompetencijas ir kelti jų žinių lygį. Po mokymų jų dalyviai turės pakeisti savo pareigas, t. y. pradėti dirbti toje srityje, ko mokėsi, arba pakelti savo pareigybės lygį pakeičiant / papildant darbo funkcijas. Jei darbuotojus kelti kvalifikacijos siunčia įmonė, pareigybės keisti nebūtina, tačiau turėtų pasikeisti darbuotojo funkcijos, kas turi atsispindėti ir darbo sutartyje.

Vilniuje bus vykdomi kibernetinio saugumo ir debesų kompiuterijos, o Kaune duomenų mokslo mokymai. Vienuose mokymuose gali dalyvauti 12 asmenų. Jei visi šie asmenys būtų iš vienos įmonės, įmanoma derinti mokymų grafiką bei temas. Vienas asmuo gali dalyvauti tik vienuose mokymuose.

Kiekvienų mokymų trukmė – 480 valandų. Projekto trukmė 6–7 mėnesiai. Sėkmingai mokymus baigę dalyviai turės stiprų žinių pamatą ir galės taikyti jas kasdieniuose darbuose.

Šiuo projektu siekiama kelti Lietuvoje dirbančių specialistų kompetencijas ir įgalinti įmones bei jų komandas vystyti inovatyvius sprendimus, taikyti juos kasdienėje veikloje ir kurti pridėtinę vertę sau ir savo klientams.

Debesų kompiuterijos mokymai

Kiekvieną dieną vis augant virtualių duomenų kiekiams, debesų kompiuterija yra tiesiog „must know“ dalykas, nes šių žinių reikės vis labiau ir labiau. Išmanant debesų kompiuteriją, ypač išauga IT specialisto kompetencijos – mokantis debesų kompiuterijos plečiasi IT žinių akiratis apskritai, nes ši sritis apima daug įvairiausių dalykų, tokių kaip saugumas, vizualizacijos ir t. t. Taigi šie mokymai yra naudingi kiekvienai įmonei, kurioje dirba IT specialistai.

Kibernetinio saugumo mokymai

Nors debesų kompiuterija yra neišvengiamas ir labai naudingas dalykas IT srityje, tačiau kartu jis atneša ir naujų pavojų, kai visiems duomenims persikėlus į „debesis“, tenka galvoti, kaip juos apsaugoti nuo įsilaužimo ir nutekinimo. Kibernetinis saugumas dabar yra aktualus praktiškai visoms įmonėms, nes turbūt jau nebėra tokios, kur jokia informacija nebūtų saugoma virtualioje erdvėje. Kuo didesnius duomenų kiekius sukaupia įmonė, tuo svarbiau jai turėti kibernetinio saugumo specialistų, taigi, tokioms įmonėms ypač rekomenduojame rinktis šiuos mokymus.

Duomenų mokslo mokymai

Žinoma, didėjant duomenų kiekiui, aktualu ne tik debesų kompiuterija bei kibernetinis saugumas, bet ir specialistų, mokančių dirbti su duomenimis, kiekis. Šiuose mokymuose esminis akcentas teikiamas Python kalbai, kuri yra pagrindinė kalba, dirbant su didžiaisiais duomenimis. Taigi, baigus tokius mokymus, darbuotojas mokės ne tik dirbti su didžiaisiais duomenimis, bet ir atlikti kitus darbus, kur reikalingas Python kalbos išmanymas.

Jei susidomėjote šiais IT nemokamais kompetencijų ugdymo mokymais, kviečiame registruotis! Visą informaciją apie mokymus rasite čia.