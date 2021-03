RRT: pašto rinka pernai augo 12% iki 214 mln. Eur

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Lietuvos pašto ir kurjerių rinkos pajamos pernai siekė 214,2 mln. Eur pajamų – 12,1% daugiau nei 2019 metais, kai jos buvo 191,1 mln. Eur.

Praėjusių metų ketvirtąjį ketvirtį pašto ir kurjerių rinkos pajamos buvo 64,8 mln. Eur, arba 17,8% daugiau nei prieš metus (55 mln. Eur), rodo Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) duomenys.

Pagal bendrąsias pajamas didžiausias rinkos dalis 2020 metais užėmė Lietuvos paštas (35,3%), „DPD Lietuva“ (21,4%) ir „Venipak Lietuva“ (9,3%).

RRT teigimu, didžiausią įtaką pašto ir kurjerių rinkos pajamų augimui pernai turėjo išaugusios pajamos už pašto siuntinius – palyginti su 2019 metais, jos padidėjo 30,6% iki 146,9 mln. Eur ir sudarė 68,6% bendrųjų pašto sektoriaus pajamų.

Pajamų, gautų už pašto siuntinius, augimą lėmė nuolatos augantis pašto siuntinių skaičius. Pašto siuntinių skaičius pernai padidėjo 54% iki 33,7 mln. vienetų, o tik ketvirtąjį ketvirtį – 77,1% iki 11,2 mln. vienetų.

Pašto paslaugų teikėjų investicijos 2020 metais išaugo beveik du kartus iki 22,4 mln. Eur, iš jų 82,7% (18,5 mln. Eur) sudarė Lietuvos pašto investicijos, o „DPD Lietuvos“ ir „Miesto logistikos“ investicijos viršijo 1 mln. Eur.

Paštomatų skaičius per praėjusius metus padidėjo 51,8% iki 835 vienetų. 2020-ųjų pabaigoje daugiausia paštomatų turėjo „Omniva“ (300 vnt.), Lietuvos paštas (272 vnt.), „DPD Lietuva“ (145 vnt.), „Itella Logistics“ (107 vnt.). Praėjusių metų pabaigoje Lietuvoje buvo 305 pašto siuntų atsiėmimo ir išsiuntimo taškai (angl. pick up / drop off points).

Gruodžio pabaigoje pašto rinkoje realią veiklą vykdė 51 bendrovė.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.