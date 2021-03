Užduočių valdymo sprendimas: dokumentų segtuvai sutalpinti į mobilųjį telefoną

Paslaugas klientams jų namuose ar kitose vietose teikiančių įmonių vadovams puikiai pažįstama darbo schema: kliento skambutis, užduotis darbuotojui, šis vyksta į vietą, sprendžia problemą, po to užpildo, surenka dokumentus, pristato juos atsakingam asmeniui. Tada paaiškėja, kad kažko trūksta, kažkuris lapas nepasirašytas ir pan. Pats paslaugos teikimo laikas neretai trunka trumpiau nei visų dokumentų tvarkymas.

Tokios situacijos sprendimą gali pasiūlyti tarptautinei kompanijai „Fleet Complete“ priklausanti UAB „Fleet Complete Lietuva“. Jis taip ir vadinasi – užduočių valdymas.

Sprendimai konkretiems kliento poreikiams

Mūsų kuriami užduočių valdymo sprendimai padeda klientams patogiai paskirstyti savo darbuotojams užduotis per mobiliąją programėlę, iškart gauti pranešimą, kai darbas patvirtintas ar atliktas. Be to, toks sprendimas gali padėti darbuotojui sutvarkyti visus su atliktu darbu susijusius dokumentus – užtenka užpildyti priskirtas skaitmenines formas bei jas pasirašyti arba pridėti nuotraukas. Nebereikia ranka pildyti popierinių dokumentų, rinkti ant jų parašų, skanuoti bei siųsti į biurą“, – trumpai apibūdino siūlomas paslaugas Edvardas Talačka, UAB „Fleet Complete Lietuva“ klientų vadybininkas.

Pasak pašnekovo, gali būti įvairių užduočių valdymo sprendimų. Jei klientui tinka kažkuris iš siūlomų – puiku, galima jį įdiegti. Tačiau neretai po išsamaus pokalbio paaiškėja, kad sprendimą reikia pakoreguoti, pritaikyti jį konkretaus užsakovo poreikiams.

„Pakomentuoti mūsų teikiamo sprendimo efektyvumą galima remiantis įžangoje aprašytu pavyzdžiu. Pagalvokite, kiek klaidų gali nutikti: darbuotojas netiksliai išgirs perduodamą užduotį, klaidingai užsirašys adresą, neteisingai užpildys kažkurį iš dokumentų ar pamirš paprašyti parašo. Rezultatas – nepatenkintas klientas, sutrukdytas laikas, ilgai trunkantis dokumentų tvarkymas“, – kalbėjo Edvardas Talačka.

Visas šias klaidas gali eliminuoti „UAB „Fleet Complete Lietuva“ siūlomas užduočių valdymo sprendimas.

Dokumentų ir darbų apskaitos skaitmenizavimas pasiteisino

Pasakodamas, kaip šis sprendimas veikia realybėje, E. Talačka kaip pavyzdį pasitelkia konkretų klientą – UAB „Falck Lietuva“, teikiančią lengvųjų ir sunkiasvorių automobilių bei puspriekabių techninę pagalbą, medicininio ir namų ūkio asistavimo paslaugas. Veiksmas prasideda, kai kelyje sugedusio automobilio vairuotojas kreipiasi pagalbos į „Falck Lietuva“.

„Informacija apie iškvietimą patenka į mūsų serverį, o arčiausiai įvykio vietos esantį kliento darbuotoją per jo programėlę pasiekia žinutė su visa informacija apie įvykį: sugedusio automobilio vieta, ką reikės padaryti ir pan. Navigacija nuves iki laukiančio vairuotojo, o pastarasis, jau gavęs žinutę, kad pagalba atvyksta, gali matyti, kurioje vietoje yra jam padėti skubantis automobilis“, – pasakojo E. Talačka.

Suteikęs pagalbą „Falck Lietuva“ darbuotojas telefono ar planšetės ekrane užpildo dokumentų formas, tiesiog reikiamoje vietoje pažymėdamas varnelę, surenka parašus, jei reikia – padaro nuotraukas. Viskas – darbas atliktas, dokumentai sutvarkyti.

„Pagrindinis mūsų tikslas buvo skaitmenizuoti darbų atlikimo aktus. Iki tol turėjome daug popierių, darbuotojams reikėjo juos visus ranka užpildyti, surinkti parašus, pristatyti į ofisą. O tai nėra paprasta, kai turime partnerius visoje Lietuvoje“, – pasakojo Ignas Krasauskas, „Falck Lietuva“ vadovas.

Pasak jo, įdiegus užduočių valdymo sprendimą, komunikacija gerokai supaprastėjo, visa užsakymo informacija matoma čia ir dabar. Sumažėjo ir galimų klaidų tikimybė, praktiškai neįmanoma kažko praleisti, nes programėlė tiesiog neleis tęsti darbo toliau, tad teisingai surenkami visi duomenys, kad būtų galima toliau administruoti įvykį.

Spalio mėnesį pradėtu testuoti sprendimu dabar naudojasi trisdešimt „Falck Lietuva“ darbuotojų, iki metų pabaigos jų bus apie šimtą. Pasak I. Krasausko, darbuotojai palyginti lengvai išmoko naudotis programėle ir netruko pripažinti, kad su ja dirbti daug patogiau nei su popieriniais dokumentais.

„Žinoma, sprendimo kūrimas, diegimas kainavo, bet įvertinus, kaip supaprastėjo darbas, kiek sutaupoma laiko, neabejojame, kad tai tikrai ekonomiškai naudingas žingsnis. Kol kas taikome jį tik teikdami pagalbą kelyje, ateityje planuojame adaptuoti ir kitoms mūsų teikiamos paslaugoms, taip pat taikyti Estijoje, kur veikia mūsų atstovybė“, – sakė „Falck Lietuva“ vadovas.

Tai jau ne pirmas bendrovių „Falck Lietuva“ ir „Fleet Complete Lietuva“ drauge vykdomas projektas: „Falck Lietuva“ taiko ir „Fleet Complete Lietuva“ transporto kontrolės sprendimą.

Internetu sąveikaujančių daiktų paslaugos visoms verslo sritims

„Fleet Complete Lietuva“ yra tarptautinės kompanijos „Fleet Complete“ dalis. Kanadoje 2000 m. įkurta kompanija šiandien turi daugiau kaip 40 tūkst. klientų – įmonių įvairiose pasaulio šalyse, tarp jų 6 tūkst. – Baltijos šalyse.

„Fleet Complete“ teikia IoT (Internet of Things, internetu sąveikaujančių daiktų) paslaugas automobilių parkui, užduotims, įrangai, prekių ir siuntų pristatymui valdyti; kuria bendrinamų automobilių rezervacijos sistemas ir kitas paslaugas.

Šie sprendimai gali būti pritaikomi praktiškai visose verslo srityse: statyboje, gamyboje, energetikoje, žemės ūkyje, biudžetinėse įstaigose, gali būti naudojami kelių priežiūrai, siuntų pervežimui ir pan.

