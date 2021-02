Gamtinės dujos ir ilgalaikė SGD terminalo veikla: kokios perspektyvos laukia?

SGD terminalas Klaipėdoje atsirado siekiant užtikrinti Lietuvos priklausomybę nuo monopolinio gamtinių dujų tiekimo iš Rusijos. Nuo 2014 metų, kai pradėta jo veikla, vaidmuo regione nuolat auga, gamtinių dujų rinka nuo lokalios tapo globalia. „Verslo tribūnoje“ – apie SGD terminalą ir jo vaidmenį ilgalaikėje perspektyvoje, kalbamės su Mindaugu Naviku, SGD terminalo operatorės KN (AB „Klaipėdos nafta“) Komercijos direktoriumi.

Vien tik pernai Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos vartotojams pernai transportuota 12 proc. daugiau nei 2019 m. arba 33 teravatvalandės gamtinių dujų, neskaičiuojant dujų perdavimo į Kaliningrado sritį. Svarbus vaidmuo dėl konkurencingų kainų gamtinių dujų rinkoje teko suskystintosioms gamtinėms dujoms ir Klaipėdos SGD terminalui. Pernai dujų importas per SGD terminalą sudarė 65 proc. arba 21,9 teravatvalandę TWh) viso per Lietuvą į ES dujų rinką tiekto dujų kiekio. Palyginti, 2018 m. kiekis buvo beveik perpus mažesnis. Regioninės rinkos kontekste vis svarbesnėmis dedamosiomis tampa prieš metus pradėjusi veikti Balticconector jungtis tarp Estijos ir Suomijos, SGD terminalas, išplėtotas gamtinių dujų tinklas bei Inčukalnio gamtinių dujų saugykla. Paleidus GIPL jungtį su Lenkija, pasak M. Naviko, visa ši infrastruktūra atvers dar didesnį ES dujų rinkos potencialą ir stiprins Lietuvos vaidmenį jame.

Koks SGD terminalo indėlis pernai buvo ES gamtinių dujų rinkoje?

Kalbant apie regioninį kontekstą, 2020 metais dujų importas per Klaipėdos SGD terminalą sudarė 65 proc. arba 21,9 teravatvalandes viso per Lietuvą į ES dujų rinką patiekto dujų kiekio. 2018 m. šis rodiklis siekė 35 proc. Svarbus slenkstis peržengtas praėjusių metų pradžioje, kai atsivėrė Balticconector jungtis tarp Estijos ir Suomijos. Atsirado gamtinių dujų kainų koreliacija su Baltijos šalių dujų kainomis, nes gamtinių dujų kainos iki šios jungties atsiradimo Suomijoje buvo didesnės. Čia svarbus ir Klaipėdos terminalo indėlis. Žinoma, praėję metai buvo labiau išskirtiniai, nei eiliniai dėl mažų SGD kainų, kurios buvo nukritusios dėl labai šiltos praėjusių metų žiemos ir dėl koronaviruso pandemijos įtakos energetinių išteklių paklausai. Dėl visų šių priežasčių nuo liepos mėnesio vidutiniškai 15 proc. mažėjo gamtinių dujų kainos Lietuvoje. To nebūtume galėję pasiekti neturėdami SGD terminalo. EUROSTAT ir VERT (Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos) duomenimis, Lietuvos namų ir ne namų ūkiai pernai mokėjo vienas iš žemiausių kainų už gamtines dujas. Ekspertų vertinimu, gamtinių dujų suvartojimas FINESLAT (Finland, Estonia, Latvia) ir Lietuvoje turėtų išlikti stabilus bent iki 2030, todėl Klaipėdos SGD terminalo indėlis regione išliks svarus.

Koks SGD terminalo panaudojimas planuojamas šiemet?

Pernai Klaipėdos SGD terminalui buvo intensyvūs, rekordiniai metai, lyginant 2018 ir 2020 m. išdujinta 149 proc. daugiau. SGD terminalo panaudojimas (utilization rate) dvejus metus iš eilės siekia apie 50 proc. Lyginant su kitais Europos terminalais, jų panaudojimo vidurkis pernai siekė apie 45 proc., taigi mūsų rodiklis yra net geresnis nei Europos vidurkis ir tai tik įrodo, jog mūsų terminalo parametrai atitinka rinkos poreikį. Kad suprastume, kas yra tas panaudojimo lygis, kai kalbame apie tokią infrastruktūrą kaip SGD terminalas, tai per 70 proc. rodiklis Europoje buvo pasiektas tik dviejų terminalų, įvertinant tai, kad SGD kainos pernai buvo itin palankios importui. KN kasmet pavasarį skelbia SGD terminalo pajėgumų skirstymo procedūrą ir klientai rezervuoja planuojamas naujiems dujų metams SGD išdujinimo apimtis. Dalis pajėgumų jau yra rezervuota. Taip pat naujų krovinių ar klientų gali atsirasti ir metų eigoje, taigi, koks SGD terminalo panaudojimas bus šiemet dar anksti kalbėti, tačiau tikimės dar vienerių intensyvių metų.

SGD terminalas turi 6 naudotojus, kurie SGD importuoja iš ne vieno tiekėjo. Tarp tokių tiekėjų minimas Novatek, gabenantis SGD iš Vysocko skystinimo gamyklos. Kokios yra rusiškų SGD apimtys terminale ir ar jų daugės?

Prieš atsakant norėčiau pabrėžti, kad pati KN neužsiima gamtinių dujų tiekimu ar prekyba, tai draudžiama atsižvelgiant į Europos sąjungos trečiojo energetikos paketo reikalavimus, tą norėčiau labai aiškiai akcentuoti. Per SGD terminalą gamtines dujas importuoja mūsų klientai. Jie patys renkasi, iš kokių tiekėjų ar valstybių importuoti SGD. Taigi, terminalas šioje vertės grandinėje yra tarpininkas: jis sudaro prieigą prie gamtinių dujų rinkos. Kalbant apie rusiškus krovinius svarbu pažymėti, kad SGD iš Rusijos per pastaruosius metus nedaugėja, jų buvo importuojama viso labo 14 proc. 2019 ir 15 proc. 2020 m. Daugiausiai pernai importuota krovinių iš JAV ir Norvegijos. Kokios importo kryptys dominuos artimiausiu laikotarpiu, sunku prognozuoti, kadangi mes krovinių neimportuojame. Į šį klausimą geriausiai galėtų atsakyti SGD terminalo naudotojai, kurie perka krovinius tarptautinėje rinkoje. Jie taip pat geriausiai galėtų pakomentuoti ir SGD tiekimo kainodarą bei kitus komercinius aspektus, iš kur ir kokiomis sąlygomis krovinių importas palankiausias.

SGD terminalo išlaikymo kaštai tebėra aktuali tema tiek kalbant apie KN, kaip infrastruktūros operatoriaus patiriamus terminalo išlaikymo kaštus, tiek ir būtinojo SGD tiekimo kaštų svorį saugumo dedamojoje. Bendra saugumo dedamoji šiemet neženkliai didėja, ar KN turi planų, kaip juos mažinti?

Norėtųsi kalbėti iš esmės, koks buvo pagrindinis SGD terminalo tikslas. Įgyvendinus SGD terminalo projektą ir pradėjus gamtinių dujų importą, o tiksliau, dar iki tol, kol SGD terminalas pradėjo veiklą, jis jau veikė kaip dujų kainų spaudimo žemyn įrankis. Lietuvai pavyko nutraukti monopolinį gamtinių dujų tiekimą ir gauti prieigą prie tarptautinės SGD rinkos. Šiandien visi gaminių dujų vartotojai – tiek didieji, kurie gamtines dujas vartoja savo veikloje, tiek ir mažieji, t. y. namų ūkiai – dėl SGD terminalo atsiradimo turi apčiuopiamos finansinės naudos dėl mažesnių gamtinių dujų kainų bei gamtinių dujų tiekimo saugumą. Saugumo dedamoji ir yra ta saugumo „kaina“, kuri įgalina terminalą veikti 24 val. per parą ir įgyvendinti jam keliamus tikslus. O kaštų mažinimo tema visada buvo ir tebėra KN darbotvarkėje. Terminalo veikla yra ir reguliuojama valstybės, todėl saugumo dedamąją kasmet tvirtina VERT. Palyginti, KN dalis saugumo dedamojoje nuosekliai mažėjo nuo 361,84 Eur už MWh/parą/metus 2017 m. iki 151, 38 Eur už MWh/parą/metus šiemet – tai yra daugiau nei perpus. Sąnaudų mažinimas yra mums nuolat keliamas tikslas. Taip pat įstatymu nustatyta, jog SGD terminalo veikla turi būti vykdoma ne trumpiau kaip iki 2044 m. gruodžio 31 d. KN yra įpareigota ne vėliau kaip iki 2024 m. gruodžio 31 d. nuosavybės teise ir pasirinkdama ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą turi įsigyti plaukiojančią suskystintųjų gamtinių dujų saugyklą ir tapti jos valdytoju. Todėl saugumo dedamoji jau sumažėjo įgyvendindami šiuos uždavinius: paskirstėme SGD terminalo pastoviųjų sąnaudų dalį per ilgąjį SGD terminalo veiklos laikotarpį. Jau dabar dėl šių sprendimų sumažinti SGD dedamosios metiniai mokėjimai 26 mln. eurų per metus, juos tolygiau išdėsčius. Saugumo dedamoji mažėja ir dėl didesnio terminalo naudotojų rato, jų pritraukimas taip pat yra vienas iš KN tikslų.

Kalbate apie laivo-saugyklos pasirinkimo proceso pradžią jau šiemet, gal galite detalizuoti, kokie žingsniai bus atliekami šiemet ir kada laivas-saugykla bus pasirinktas? Kiek tikėtina, kad tai bus tas pats „Independence“?

Bus svarstomos visos opcijos, kadangi turime įstatymo įpareigojimą pasirinkti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, sprendimą priimsime tik gerai įvertinę visas galimybes. Tuo tikslu praėjusiais metais po viešųjų pirkimų procedūrų pasirinkome techninius, komercinius ir teisinius ekspertus. Ekspertų pagalba šiemet planuojama parengti laivo-saugyklos pasirinkimo strategija, kurios sudėtinė dalis yra rinkos tyrimas. Jo metu dabartinio laivo-saugyklos parametrai ir jo išpirkimo vertė bus palyginti su alternatyvomis rinkoje. Atlikus šiuos svarbius žingsnius planuojama pradėti laivo-saugyklos įsigijimo procesą.

Nors terminalo veikla tebeplanuojama ilguoju laikotarpiu, viso pasaulio, Europos ir Lietuvos kryptis yra ne iškastinis kuras, o atsinaujinantys ištekliai. Kaip SGD terminalas įsilieja į šią strategiją?

Atsakymas čia yra dvilypis: koks prognozuojamas gamtinių dujų suvartojimas artimiausiais dešimtmečiais ir kaip gamtinės dujos ir SGD dera su „žaliąja darbotvarke“. Atsakant į pirmąjį klausimą, reikia suprasti, kad su kiekvienu nauju infrastruktūros projektu Lietuva tampa nebe lokalios, o globalios rinkos dalimi. Prie to prisidėjo ir Balticconector jungtis, šiemet turėtų atsidaryti GIPL jungtis su Lenkija, dėl ko mūsų rinkos dalis dar turėtų teoriškai išsiplėsti. Jei FINESLAT rinkoje prognozuojama stabili paklausa, tai Lenkijoje Iki 2030 m. planuojama sumažinti elektros gamybą naudojant anglis nuo 80% iki 37-56% ir tai reiškia, kad dujų suvartojimas ženkliai augs. Tai yra didelį potencialą turinti rinka. Naujausioje McKinsey energetinių išteklių vartojimo 2021 m. apžvalgoje pateikiama išvada, kad gamtinės dujos artimiausius dešimtmečius bus vienintelis iškastinis kuras su augimo perspektyva, o savo paklausos piką pasieks 2037 m. Tokia prognozė nestebina, kadangi „žaliojo kurso“ kontekste gamtinės dujos yra švariausias iškastinis kuras, kurį deginant išmetama apie 30 proc. mažiau CO2 emisijų. Todėl manome, jog gamtinės dujos yra pereinamasis kuras/technologija judant neutralios CO2 ekonomikos link. SGD vartojimas laivuose keičiant taršų mazutą, sunkiajame kelių transporte iki 99% eliminuoja kietųjų dalelių ir sieros oksido išmetimus. SGD užpildymo punktai-degalinės, kurios yra subsidijuojamos valstybių, jau prasiskynė kelią ir jų tinklas Europoje auga, taip pat planuojamos ir Lietuvoje. Ta infrastruktūra gali būti naudojama ir biometanui vartoti. Lygiai taip pat ir vandenilis, kuris su gamtinėmis dujomis turi daug sinergijos: mėlynasis vandenilis, pagamintas iš gamtinių dujų, bent iki 2030 sudarys bent jau pusę viso pagaminamo vandenilio. Gamtinės dujos taip pat išlieka svarbios balansuojant elektros energiją, pagamintą iš atsinaujinančių išteklių. KN mato daug potencialo plėtojant mėlynąjį vandenilį kartu su CCS (anglies dioksido surinkimo ir saugojimo) sprendimu, kuris, žvelgiant iš šiandienos perspektyvos, atrodo ekonomiškai ir technologiškai patrauklus.

Mindaugas Navikas, AB „Klaipėdos nafta“ komercijos direktorius.