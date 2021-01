Restoranų apyvarta pernai susitraukė 26%

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Maitinimo ir gėrimų įmonių apyvarta pernai siekė 658,022 mln. Eur ir, palyginamosiomis kainomis, buvo 26% mažesnė nei 2019 metais, pranešė Statistikos departamentas.

Dėl karantino maitinimo ir gėrimų teikimo įmonių apyvarta (be PVM) 2020 m. gruodį sudarė 34,9 mln. Eur to meto kainomis ir per mėn. Palyginti su 2020 m. lapkričiu, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, palyginamosiomis kainomis sumažėjo 16,3%.

Per metus, 2020 m. gruodį, palyginti su 2019 m. gruodžiu, maitinimo ir gėrimų teikimo įmonių apyvarta palyginamosiomis kainomis smuko 55,1%.

[infogram id="930a0a99-ce4d-4d72-a9f9-5e2d2bf3dce2" prefix="sWr" format="interactive" title="Maitinimo ir gėrimų teikimo įmonių apyvartos (be PVM) č0č0m.gruodis pokyčiai, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką"]

[infogram id="2e3b4025-d76c-4031-9991-c3321d9893e0" prefix="mkg" format="interactive" title="Maitinimo įmonių apyvartos indeksai 2020 m. 12 mėn."]