„Čili Holdings“ savininkas L. T. Karosas bylinėjasi su Rusijos įmone dėl skolos už lėktuvą

Linas Tadas Karosas, pagrindinis UAB "LTk Capital", valdančios "Čili Holdings", akcininkas. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Vieną didžiausių Lietuvos restoranų tinklų valdančios bendrovės „Čili Holdings“ netiesioginio akcininko, „Čili“ tinklo įkūrėjo Lino Tado Karoso ginčą su Rusijos bendrove „R Technik“ dėl verslininko skolos už lėktuvą turės iš naujo nagrinėti Lietuvos apeliacinis teismas.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) sausio 5 dieną grąžino bylą apeliacinės instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliacinis teismas 2020 metų balandį pripažino ir leido vykdyti Lietuvoje verslininkui nepalankų Stokholmo prekybos rūmų arbitražo 2018 metų balandį priimtą sprendimą.

Maskvoje registruota ribotos atsakomybės įmonė „R Technik“ (perėmusi teises ir pareigas iš „Rodina Technik“) prašo Lietuvoje pripažinti arbitražo sprendimą – vienintelis arbitras prieš beveik trejus metus nusprendė, kad L. T. Karosas turi sumokėti Rusijos įmonei 215.000 Eur už lėktuvą, 92.800 Eur baudą ir 2,987 mln. Rusijos rublių (šios dienos kursu – apie 32.900 Eur) teisinių bei 34.500 Eur arbitražo išlaidų, taip pat 7,25% metų palūkanų nuo arbitražo spendimo iki visos sumos išmokėjimo.

Bylos duomenimis, ginčas kilo dėl 2015 metų rugsėjį „Rodina Technik“ ir L. T. Karoso pasirašytos orlaivių mainų sutarties, pagal kurią verslininkas turėjo perduoti bendrovei 215.000 Eur vertės orlaivį „Cirrus SR-22“, o bendrovė – jam perduoti 405.000 Eur vertės „Gazelle“ tipo sraigtasparnį „SA 341 G“.

Tačiau kilus nesutarimų dėl sutarties vykdymo, „R Technik“ kreipėsi į arbitražą.

L.T. Karosas LAT prašė panaikinti Apeliacinio teismo nutartį ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo. Jo teigimu, Apeliacinis teismas nagrinėjo bylą jam nedalyvaujant ir tinkamai nepranešus – jis nuo 2020 metų vasario buvo Pietų Afrikos Respublikoje, kur dėl Lietuvoje paskelbto karantino buvo priverstas likti, todėl asmeniškai negavo kovo mėnesį jam siųsto teismo pranešimo apie balandį numatomą nagrinėti bylą.

Be to, L. T. Karosas ginčija jo sutarties su „Rodina Technik“ reikalavimų perleidimą įmonei „R Technik“, nes jis esą niekada nedavė tokio sutikimo.

„Nesant sutikimo perleisti teises ir pareigas pagal sutartį, negalėjo būti perleistas ir susitarimas dėl ginčų sprendimo arbitraže“, – vienas L. T. Karoso argumentų nurodomas LAT nutartyje.

LAT teisėjų kolegija nutarė, kad Apeliacinio teismo siųstas pranešimas apie bylos nagrinėjimo laiką nebuvo tinkamai įteiktas L. T. Karosui, todėl jis neteko galimybės pateikti atsiliepimą. Taigi, anot LAT, esama teisinio pagrindo panaikinti Apeliacinio teismo nutartį ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti.

L. T. Karoso bendrovė „LTk Capital“ (Registrų centro duomenimis, jis yra vienintelis akcininkas ir vadovas) yra vienintelė valdymo įmonės „Čili Holdings“ akcininkė, ji be to, valdo bendroves „Čili Pica“, „Gamtos virtuvė“, „Azijos skoniai“, Latvijos „Čilija Pizza“ ir „Čili Take Away“.

„LTk Capital“ 2019 metais patyrė 319.100. Eur nuostolių (2018 metais – 636.500 Eur). „Čili Holdings“ pajamos užpernai siekė 30,366 mln. Eur (25,73 mln. Eur), ji uždirbo 623.000 Eur grynojo pelno (782.000 Eur).

„Čili Holdings“ 2019 metų ataskaitoje, Registrų centrui pateiktoje pernai rugsėjį, jos vadovai teigė, kad koronaviruso protrūkis ir dėl to paskelbtas karantinas „stipriai pablogins bendrovės 2020 metų rezultatus“, tačiau dėl neapibrėžtumo jie dar negalėjo nurodyti konkretaus poveikio verslui.

