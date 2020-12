Netikėta dovana – programavimo mokymai žmogiškųjų išteklių specialistams

„Vilnius Coding School“, suaugusiųjų programavimo mokykla ir Karjeros keitimo centro įkūrėja, šių metų tradicines dovanas – šventinius šokoladus, pyragus ir džiovintus vaisius – keičia į originalų sprendimą. Įmonių, su kuriomis bendradarbiauja, žmogiškųjų išteklių specialistams „Vilnius Coding School“ dovanoja įvadinius programavimo mokymus. Programavimo mokyklos atstovų teigimu, tai atvers daugiau galimybių įmonėms ir naujai parengtiems informacinių technologijų (IT) specialistams surasti vieniems kitus.

Pasak „Vilnius Coding School“ marketingo projektų vadovės Gretos Germanovičiūtės, 2020-ųjų kalėdinę idėją pamėtėjo ne tik noras išsiskirti iš kitų originalesnėmis nei saldainiai dovanomis.

„Nuolat bendradarbiaujame su įmonėmis, kurioms reikalingi IT specialistai. Šiemet, pandeminiais metais, daugeliui verslų naujai žengiant į elektroninę erdvę, ypač išryškėjo subtilūs niuansai – bendrovėms nelengva susirasti IT darbuotojų, kuomet paklausa milžiniška, o pasiūla – daug mažesnė. Mūsų šventinis sumanymas – bendrovių žmogiškųjų išteklių specialistus dar artimiau supažindinti su programavimu ir IT, kad jiems būtų paprasčiau atsirinkti reikiamus žmones“, – pažymi G. Germanovičiūtė.

Žmogiškųjų išteklių specialistams – programavimo žinių dovana

„Vilnius Coding School“ ir šios mokyklos įsteigto Karjeros keitimo centro pagrindinė mintis – suteikti įmonių žmogiškųjų išteklių specialistams programavimo žinių, kad vėliau atrankose jiems būtų lengviau suprasti kandidatų tinkamumą darbui techniniu požiūriu.

„Tai – aukštesnis atrankos lygis. Juk net ir dabar, kai bendrovės renkasi potencialius IT darbuotojus, neretai pasitelkiami jau turimi įmonėse patyrę šios srities specialistai, kad padėtų darbo pokalbyje. Tačiau jei patys žmogiškųjų išteklių specialistai turės programavimo žinių, vienu galvosūkiu jiems bus mažiau, ir tuomet daug sėkmingiau veiks įprasti darbuotojų atrankos algoritmai“, – pasakoja Sima Kučinskaitė, Karjeros keitimo centro vadovė.

„Vilnius Coding School“ padeda žmonėms, kurie nori ar dėl gyvenimo mestų iššūkių privalo keisti karjerą, įgyti IT srities žinių ir persikvalifikuoti į lygmenį, leidžiantį siekti naujos karjeros jau šioje srityje. Tuo tarpu Karjeros keitimo centras padeda „Vilnius Coding School“ studentams susisiekti su darbo rinka.

„Galbūt tuo ir esame išskirtiniai, lyginant su įvairiomis kitomis mokyklomis – mūsų mokymus baigę studentai, turintys aiškų tikslą ieškoti darbo IT pozicijose, gali kreiptis į Karjeros keitimo centrą. Asistuojame, padedame visose srityse, kur tik įmanoma – nuo CV pasiruošimo, „Linkedin“ profilio sukūrimo, mokymų, kaip prisistatyti darbdaviams iki galutinių tiesioginių kontaktų su bendrovėmis, kurioms reikia IT specialistų“, – veiklos principus apibūdina S. Kučinskaitė.

Pasak jos, šiemet, kai dalis asmenų neteko darbo, o bendrovėms tapo kaip niekad aktualu kraustymasis į elektroninę erdvę, tokia pagalba tapo itin aktuali: žmonėms leisti pasijusti stipriau, saugiau, įtikinti, kad jie turi galimybę keisti darbą, o bendrovėms – parodyti, kad ir pradedantieji IT specialistai gali reikšmingai prisidėti prie verslo sėkmės.

Perspektyva įmonėms užsiauginti specialistus

„Vilnius Coding School“ specialistės pažymi, kad IT specialistų rinkoje jaučiamas darbuotojų stygius, o čia spragą ir padeda užlopyti tiek programavimo mokykla suaugusiesiems, tiek Karjeros keitimo centro iniciatyva.

„Naujai atsirandančias elektronines parduotuves kuria programuotojai, taigi, jų poreikis išaugo. Šiuos projektus turi testuoti testuotojai – jų irgi reikia daugiau. Tačiau rinkoje per trumpą laiką neatsirado daug laisvų specialistų, taigi mūsų misija – padėti įmonėms, paaiškinti, kad IT pradedantieji, baigę mūsų suaugusiųjų programavimo mokyklą, gali atlikti svarbias užduotis versle ir toliau sėkmingai augti jau bendrovės viduje, padedami labiau patyrusių IT kolegų. Taip suartindami įmones ir potencialius darbuotojus, galime reikšmingai prisidėti prie atsirandančių IT darbo rinkos spragų užlopymo“, – sako S. Kučinskaitė.

Dar daugiau galimybių – po mokslinio tyrimo

„Vilnius Coding School“ ir mokyklos įkurtas Karjeros keitimo centras dar daugiau galimybių tikisi atverti po to, kai 2021 m. sausio pradžioje bus baigtas bendras su Vilniaus universiteto (VU) Filosofijos fakulteto Psichologijos institutu atliekamas tyrimas. Jo tikslas – išsiaiškinti ir moksliškai pagrįsti, kas lemia specialybę keičiančio žmogaus sėkmingą įsidarbinimą IT srityje.

Drauge su mokslininkais atliekamas tyrimas leis pagrįsti darbo metodus mokslinėmis išvadomis ir atvers daugiau galimybių teikti dar kokybiškesnes paslaugas tiek persikvalifikuoti siekiantiems asmenims, tiek šios kvalifikacijos specialistų ieškančioms bendrovėms.

„Susirasti pirmąjį darbą naujoje srityje nėra taip jau paprasta. Mūsų drauge su VU mokslininkais atliekamo tyrimo tikslas – išsiaiškinti net ir pačias smulkiausias, asmenybines, „nematomas“ detales, kurios tampa svarbios, kai potencialūs kandidatai ieško darbo srityje, kurioje ką tik įgijo bazinių žinių. Esame įsitikinę, kad, sulaukę tyrimo rezultatų, dar labiau sutrumpinsime tą ieškojimų kelią, kuris tiesiasi nuo įmonės iki darbuotojo ir atvirkščiai. Visos šios pastangos, tikimės, padės gerinti Lietuvos darbo rinkos sveikatą“, – apibendrina S. Kučinskaitė.