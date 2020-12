Tyrimas: visame pasaulyje išaugo noras keliauti

Jennifer Lorenzini („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Susidomėjimas tarptautinėmis kelionėmis visame pasaulyje per šešis mėnesius padidėjo nuo 50 iki 66%, o Rusijoje – iki 100%, rodo mokesčių susigrąžinimo srityje tarpininkaujančios kompanijos „Global Blue“ tyrimas.

Bendrovė apklausė 16.000 pirkėjų iš šalių, kurių gyventojai išleisdavo daugiausiai pinigų kelionėms – Kinijos, Pietryčių Azijos, Persijos įlankos šalių, Rusijos ir JAV.

„Per pastaruosius šešis mėnesius susidomėjimas tarptautinėmis kelionėmis išaugo. Jei birželį 50% respondentų norėjo vykti į kelionę, tai 2021 metų sausį, jei bus panaikinti kelionės apribojimai, būtų pasirengę keliauti jau 66% apklaustųjų“, – praneša „Global Blue“.

Labiausiai kelionėmis domisi turtingi turistai, per pastaruosius dvejus metus vykę į daugiau nei tris keliones arba išleidę jose daugiau nei 40.000 Eur. Net 72% jų pasirengę išvykti į užsienį.

Be to, tarp turtingų turistų iš Persijos įlankos šalių šis skaičius siekia 92%, o tarp rusų – visą 100%.

Tyrimas taip pat atskleidė, kad po pandemijos Azijos regiono parduotuvių pajamos turėtų atsistatyti greičiau dėka pirkėjų iš Kinijos ir Pietryčių Azijos, nes šis regionas buvo mažiau paveiktas koronaviruso nei Europa.

Be to, ten švelninami kelionių apribojimai, – pavyzdžiui, turistai iš žemyninės Kinijos ir Honkongo dabar gali lankytis Singapūre be karantino.

Apie 50% Kinijos ir 66% pirkėjų iš Pietryčių Azijos mano, kad Azijos kryptys yra saugios keliautojams – skirtingai nuo Europos krypčių, kurias saugiomis pavadino tik atitinkamai 15 ir 25% respondentų, rodo „Global Blue“ tyrimas.

Tuo tarpu į Europos šalis pirmieji grįš turistai iš Rusijos ir JAV, nes 65% amerikiečių ir 50% rusų mano, kad ši paskirties vieta yra saugi, teigia tyrėjai.

„Šių tautų noras keliauti tebėra didelis, ką įrodo JAV turistų srauto į Meksiką atsistatymas po to, kai spalio mėnesį buvo sušvelninti kelionių apribojimai, – jis dabar siekia 80% 2019 m. apimčių. Be to, 2020 m. rugpjūtį, palyginti su tuo pačiu mėnesiu prieš metus, atvykusiųjų iš Rusijos į Turkiją padaugėjo 5,2%“, – nurodo „Global Blue“.