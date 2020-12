„Novaturas“ susitarė su VMI dėl 0,9 mln. Eur mokesčių atidėjimo

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Vienas didžiausių Lietuvos kelionių organizatorių „Novaturas“ susitarė su Valstybine mokesčių inspekcija (VMI) dėl 940.000 Eur mokesčių atidėjimo.

Mokesčiai atidėti iki kitų metų rugpjūčio pabaigos. Be to, susitarta dėl tokios pat vertės mokestinės paskolos grąžinimo iki 2022-ųjų pabaigos, per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė bendrovė.

Pavasarį paskelbus karantiną ir nutraukus skrydžius bei keliones, labiausiai nukentėjo aviacijos bei turizmo sektoriai. „Novaturo“ apyvarta sausio-spalio mėnesiais, palyginti su pernai, krito 80% iki 32 mln. Eur, o vien spalį, kai ji skraidino į Kipro ir Kretos kurortus, – 91%. iki 1,9 mln. Eur.

Bendrovė šiemet aptarnavo 82% mažiau klientų per pernai, o vien spalį 90% mažiau.

