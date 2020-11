Saulės parkų elektros energija į namus gali būti tiekiama dar šiais metais

„Ignitis gamybos“ saulės parkas.

Šią savaitę dalis gyventojų, pretendavusių į paramą nedidelėms saulės elektrinėms iš elektrinių parkų įsigyti, iš Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) jau sulaukė paraiškos patvirtinimo. Ką dar reikia atlikti, kad būtų gauta išmoka, ir kaip jau šįmet namuose pradėti naudoti saulės energiją?

APVA administruojama priemonė skirta individualių namų ir daugiabučių gyventojams, įsigyjantiems iki 10 kW galios saulės elektrinę iš saulės parko naudoti savo namų reikmėms. Už 1 kW įrengtos saulės elektrinės galios galima pretenduoti į 323 Eur subsidiją. Iš viso nuo rugsėjo 21 d., kuomet visi norintieji galėjo teikti paraiškas paramai gauti, pastarųjų per mėnesį sulaukta net 573, o bendra jų vertė siekia 1,03 mln. eurų.

„Nutolusi saulės elektrinė iš saulės parko suteikia galimybę naudotis iš atsinaujinančių išteklių gaminama elektra neturint nuosavos saulės jėgainės. Tai itin patogu daugiabučių gyventojams ar individualių namų savininkams, kurių stogas netinkamas elektrinei. Nereikia rūpintis nei elektrinės įrengimo reikalais, nei ją prižiūrėti, be to, keičiant gyvenamąją vietą, saulės energija „persikraustys“ kartu su jumis. O naudojimosi privalumai – tokie patys, kaip ir turint savo jėgainę: nutolusi saulės elektrinė perduos tiek pat elektros, kiek generuotų nuosava elektrinė“, – komentuoja Indrė Baltušienė, „Ignitis saulės parkų“ produkto vadovė.

„Ignitis“ – vienintelė rinkoje bendrovė, kurios klientai naudotis saulės parkuose generuojama elektros energija gali pradėti vos per porą savaičių nuo pagrindinės pirkimo–pardavimo arba nuomos sutarties pasirašymo. Tai reiškia, kad APVA finansavimą gavę gyventojai savo būstus žaliąja energija gali aprūpinti jau šiais metais.

Saulės energija – čia ir dabar

Saulės parko elektrinės dalininku tampama net neišeinant iš namų: tai galima padaryti tiesiog prisėdus prie kompiuterio. „Ignitis“ sukurtoje platformoje „Ignitis saulės parkai“ siūloma rinktis iš įvairių saulės parkų vystytojų projektų. Naudotis juose generuojama elektros energija pradedama tik parkui gavus gamybos leidimą ir klientui prisijungus saulės elektrinės dalį, t. y. sudarant sutartį su elektros tiekėju ir „Energijos skirstymo operatoriui“ įrengus klientui naują išmanųjį skaitiklį. I. Baltušienė džiaugiasi, kad šiuo metu tokių projektų platformoje yra keli – „Saulės grąžos“ ir „Ignitis gamybos“ vystomi saulės parkai, kurie jau visiškai paruošti vartotojams, tad klientus prie jų prijungtume tikrai greit – per dvi savaites.“

Visi „Ignitis“ siūlomi saulės parkai prieš įtraukiant juos į platformą kruopščiai įvertinami. Tikrinama ne tik statomo saulės parko įrangos techninė specifikacija, bet ir parko vystytojo patikimumas, gebėjimas vykdyti įsipareigojimus klientams. Tad bet kurio platformoje esančio vystytojo projektas yra patikimas ir patikrintas.

„Ignitis“ ekspertė atkreipia dėmesį, kad APVA parama išmokama tik tuo atveju, jei paraiška jai gauti pateikta anksčiau nei pasirašomas perdavimo–priėmimo aktas ir prijungiama nutolusios elektrinės dalis. Tad svarbu paisyti eiliškumo – parama nėra suteikiama tiems, kurie jau prisijungė elektrinę, o tik vėliau pateikė paraišką paramai gauti.

Parengia dokumentus

Po paraiškos pateikimo internetu rezervavus saulės parko dalį, būtina pateikti reikiamus dokumentus APVA išmokai gauti – tą padaryti galima APVIS sistemoje. Kad per 60 dienų būtų pervestos lėšos agentūra turi gauti saulės elektrinės įrangos bei garantijų dokumentus, elektrinės perdavimo–priėmimo aktą, apmokėjimą patvirtinančią sąskaitą faktūrą bei pirkimo–pardavimo sutarties su tiekėju kopiją. Visus saulės parko įsigijimo dokumentus parengia ir klientui pateikia „Ignitis“ specialistai. Be to, bendrovė lydi vartotoją visu elektrinės prijungimo laikotarpiu: platforma koordinuoja visą aktualią informaciją ir realiu laiku perduoda ją klientui.

„Saulės parko dalį įsigijusiam gyventojui elektros energijos išlaidos sumažėja net iki trijų kartų. Tačiau ne mažiau svarbu tai, kad naudojant saulės energiją, ženkliai mažinama aplinkos tarša. Dabar prie tokio bendro tikslo galime prisidėti kiekvienas iš mūsų – ir pradėti dar šiais metais“, – sako I. Baltušienė.

Indrė Baltušienė, „Ignitis saulės parkų“ produkto vadovė.