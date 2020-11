„Gintarinę vaistinę“ į reitingų viršūnes veda nuolatinis ir nuoseklus augimas

UAB „Gintarinė vaistinė“ generalinė direktorė Rūta Bagdonavičienė.

Šiais verslui neramiais ir kupinais iššūkių metais UAB „Gintarinė vaistinė“ užsitikrino aukštas pozicijas dviejuose „Verslo žinių“ reitinguose. Ji pripažinta geidžiamiausiu mažmeninės prekybos darbdaviu, o neseniai paskelbtame „Lietuvos sektorių lyderiai 2020“ sąraše įsitvirtino šeštoje vietoje.

„Atsižvelgiant į tai, kad vaistinių sektorius yra vienas konkurencingiausių, tai jau tikrai svarbus pasiekimas, – džiaugėsi viena stipriausių šalies didmeninės ir mažmeninės prekybos įmone pripažintos UAB „Gintarinė vaistinė“ generalinė direktorė Rūta Bagdonavičienė. – O vertinant rezultatus, juk visada yra noras gerinti ne tik įmonės finansinius rezultatus, bet ir didinti darbuotojų atlyginimus“.

Įmonės vadovė pastebi, kad abu šie reitingai siejasi tarpusavyje. „Geidžiamiausio darbdavio reitinge svarbi dedamoji buvo ne tik atlyginimo dydis, bet ir pačių darbuotojų vertinimai, rekomendacijos ir atsiliepimai, tai mums, kaip įmonei, ypač svarbu. Abu šie reitingai koreliuoja per vidutinį darbuotojo atlyginimo vertinimą. Juk akivaizdu, kad be geros komandos, nepasieksi gerų finansinių rezultatų“, – tvirtino R. Bagdonavičienė.

Pagal redakcijos analitikų sukurtą „Lietuvos sektorių lyderiai 2020“ reitingavimo modelį atrinktos Lietuvos didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonės buvo reitinguojamos pagal 9 rodiklius. UAB „Gintarinė vaistinė“ generalinės direktorės nuomone, daugiausia balų įmonei uždirbo augimo tempai.

„Analizuojant viešai skelbiamus šio sektoriaus įmonių rezultatus, matome, kad tikrai nesame pirmaujantys pagal pajamas, bet mūsų strategija yra nuoseklus augimas. Vaistinių rinka yra labai dinamiška ir nuolat kintanti. Ši rinka yra viena iš labiausiai įstatymų reguliuojamų rinkų – nuo antkainio dydžio iki reklamos. Šalyje yra ne tiek daug sektorių, kur uždarbį riboja ne tik konkurencija, bet ir valstybė, nes kompensuojamųjų vaistų kainas nustato valstybinės institucijos“, – sakė įmonės vadovė.

Pasak R. Bagdonavičienės, „Gintarinės vaistinės“ komandos stiprinimas, vertybių diegimas yra vienas svarbiausių įmonės veiklos strategijos elementų. „Paprastas pavyzdys su atlyginimais: karantino metu nuolatinę įtampą darbe patiriantys vaistinių darbuotojai buvo motyvuojami ne tik nefinansinėmis priemonėmis, bet ir didesniu darbo užmokesčiu“, – teigė UAB „Gintarinė vaistinė“ generalinė direktorė.

Vaistinių tinklas „Gintarinė vaistinė“ darbuotojams už darbą kovo mėnesį papildomai išmokėjo ketvirtadalį milijonų eurų. Dėl įtemptų darbo sąlygų ir padidėjusio krūvio kiekvienam pilnu etatu dirbusiam vaistininkui buvo skirtas vidutiniškai 150 eurų priedas. Be finansinių priemonių, vaistininkams buvo teikiamos nemokamos psichologų konsultacijos telefonu, o į koronaviruso rizikos grupę patenkantiems vyresniems darbuotojams buvo sutrumpintas darbo laikas, nemažinant atlyginimo. „Be to, vaistinių tinklas investavo 150 tūkst. eurų į saugumo priemones darbo vietoje. Šie dalykai, be abejo, yra svarbūs darbuotojams ir jie tai vertina“, – įsitikinusi R. Bagdonavičienė.

Aiškinantis stipriausias šalies didmeninės ir mažmeninės prekybos įmones, remtasi 2019 m. duomenimis. Vienuolikos mėnesių rezultatai leidžia daryti išvadas, kad „Gintarinei vaistinei“ bus geri ir šie metai. „Planuojame 10-15 proc. padidinti pardavimus, tačiau tai daugiausiai yra susiję su e.vaistine, o ne su fizinėmis vaistinėmis, nes akivaizdu, kad žmonės dėl karantinų pastarosiose lankosi mažiau. Per šiuos metus e.vaistinės pardavimai išaugo beveik 100 procentų“, – rezultatus skaičiais iliustravo UAB „Gintarinė vaistinė“ generalinė direktorė.

R.Bagdonavičienės nuomone, tokią tendenciją lėmė tai, jog buvo supaprastinta nereceptinių vaistų nuotolinė prekybos tvarka ir pacientams suteikta galimybė užsisakyti nereceptinius vaistus su pristatymu į namus. „Jau pirmojo karantino metu mes prisijungėme prie pilietinės iniciatyvos „Stiprūs kartu“, kad senjorams vaistai būtų pristatyti tiesiai į namus, taip pat pradėjome tiekti prekes į paštomatus, kur pirkėjai be jokio fizinio kontakto gali atsiimti prekes jiems patogiu laiku, taip užtikrinome didesnį pacientų saugumą“, – pasakojo pašnekovė.

Anot R. Bagdonavičienės, pandemija gerokai pakoregavo pacientų lankymosi srautus: „Ženkliai krito pardavimai vaistinėse, kurios yra gydymo įstaigose, tačiau labai džiugu jog pacientai „atrado“ „Gintarinės vaistinės“ vaistines, kurios yra šalia namų. Pirkėjai įvertino šį patogumą ir per vasaros mėnesius, kai neturėjome karantino ribojimų, jie ir toliau jose lankėsi. O atsidarius medicinos įstaigoms srautai jau stabilizavosi ir ten esančiose vaistinėse“.

UAB „Gintarinė vaistinė“ generalinė direktorė įžvelgė tam tikras karantino „naudas“, nes tikėtina, kad dėl kilusios pandemijos ir paskelbtų saugos rekomendacijų bei karantino vasario-kovo mėnesiais buvo fiksuotas mažesnis sergamumas gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis. „Be to, karantino metu apie 30-40 proc. sumažėjo antidiarėjinių vaistų pardavimai – vadinasi, žmonės rečiau sirgo žarnyno infekcinėmis ligomis. Galime konstatuoti, kad į gerąją pusę pakito didelės dalies žmonių higienos bei ligų prevencijos įpročiai“,– pokyčius komentavo įmonės vadovė.