„Telia“ Kaune atidarė saloną tik verslo klientams

Pirmas SVV aptarnavimo centras Kaune įsikūrė naujai pastatytame „Prime“ biurų komplekse Savanorių pr. Bendrovės nuotr.

Kaune ketvirtadienį pradėjo veikti pirmas „Telia“ klientų aptarnavimo centras, skirtas tik smulkioms ir vidutinės įmonėms (SVV). Tokių verslui skirtų salonų ateityje turėtų būti daugiau.

Kiekvieną mėnesį didžiųjų Lietuvos miestų salonuose „Telia“ teigia vidutiniškai aptarnaujanti iki 750 verslo klientų. Po karantino esą ypač išaugo nuotoliniam darbui reikalingų paslaugų ir įrangos poreikis, dar didesnę reikšmę įgijo mobilusis parašas. Dėl to nuspręsta plėsti verslo sprendimų kompetencijas ir telkti SVV aptarnaujančias komandas atskiruose salonuose. Taip verslo klientams nereikės laukti bendrose eilėse.

Kiekvieną mėnesį didžiųjų Lietuvos miestų salonuose „Telia“ teigia vidutiniškai aptarnaujanti iki 750 verslo klientų. Po karantino esą ypač išaugo nuotoliniam darbui reikalingų paslaugų ir įrangos poreikis, dar didesnę reikšmę įgijo mobilusis parašas. Dėl to nuspręsta plėsti verslo sprendimų kompetencijas ir telkti SVV aptarnaujančias komandas atskiruose salonuose. Taip verslo klientams nereikės laukti bendrose eilėse.

„Besitęsiantis nerimas dėl pandemijos skatina verslą nuodugniau vertinti technologinį pasiruošimą netikėtoms situacijoms, atnaujinti įrangą ar investuoti į kokybišką ryšį. Matydami šias tendencijas norime būti arčiau klientų ir padėti jiems prisitaikyti prie naujosios realybės, pasitelkus technologijas paspartinti jų veiklos augimą, o kartais net pakeisti verslo modelį taip išsaugant įmonę ir darbo vietas“, – komentuoja Danielis Karpovičius, „Telia“ verslo klientų aptarnavimo vadovas.

Operatorės duomenimis, SVV įmonės šiuo metu daugiausia įsigyja mobiliojo ryšio paslaugų, 4G interneto maršrutizatorių, investuoja į didelės greitaveikos šviesolaidinį internetą, įrangą ir saugumo paslaugas nuotoliniam darbui. Be to, po karantino išaugo susidomėjimas ir IT paslaugomis – darbo vietų ir informacinių sistemų priežiūra. Bendrovė skaičiuoja, kad per devynis šių metų mėnesius, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, IT paslaugų pardavimai pakilo daugiau kaip penktadaliu, debesų kompiuterijos paslaugų – 40%, atsarginių kopijų sprendimų – 48%, darbo vietų priežiūros – daugiau kaip 30%.