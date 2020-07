JK sumažino PVM viešbučiams ir restoranams, skatins valgyti ne namie

Londonas, restorano padavėjas laukia klientų. Peter Nicholls („Reuters“/„Scanpix“) nuotr.

Jungtinės Karalystės vyriausybė sumažino svetingumo sektoriui ir su turizmu susijusiai veiklai taikomą PVM tarifą nuo 20% iki 5%.

Sumažintas tarifas galios pusmetį – nuo liepos 15 d. iki 2021 m. sausio 12 d.

Rishi Sunak, Jungtinės Karalystės (JK) kancleris, sako, jog toks žingsnis žengtas siekiant paremti pandemijos suniokotą JK svetingumo ir turizmo verslą.

Pasak britų spaudos, mažesnis PVM galios restoranuose, kavinėse perkamam maistui, taip pat apgyvendinimo paslaugoms, kai kurioms pramogoms. PVM sumažinimo dauguma šios sektoriaus įmonių siekė ne vienerius metus.

Skatins valgyti ne namie

Kancleris taip pat paskelbė „Eat Out to Help Out“ nuolaidų schemą, kuri visą rugpjūčio mėnesį nuo pirmadienio iki trečiadienio šalies kavinėse, restoranuose ir baruose gyventojams leis valgyti su 50% nuolaida. Nuolaida galės siekti iki 10 GBP vienam gyventojui.

Ji galios maistui ir nealkoholiniams gėrimams, tačiau nebus taikoma alkoholiniams gėrimams.

Sumą, kuri bus suteikta kaip nuolaida, verslui sugrąžins valstybė, pinigai į įmonių sąskaitą įkris per 5 dienas po paraiškos pateikimo.

R. Sunak teigimu, PVM sumažinimas „sutaupys namų ūkiams vidutiniškai apie 160 svarų sterlingų per metus ir kartu su„ Eat Out to Help Out “ schema parems daugiau nei 2,4 milijono darbuotojų, dirbančių daugiau nei 150.000 įmonių ir padės jiems atsigauti bei atsinaujinti po „ Covid-19 “ izoliacijos.



Be to, tai suteiks šiems verslams pasitikėjimo išlaikyti savo personalą, nes apsilankys daugiau žmonių ir veikla vėl užsisuks.



JK verslas PVM sumažinimą vadina be galo didele žinia svetingumo sektoriui, šio pakeitimo JK svetingumo ir viešojo maitinimo sektorius siekė daug metų.



Pasak verslininkų, JK svetingumo sektoriaus PVM dabar labiau atitinka šio mokesčio tarifą likusioje Europoje ir tai yra labai laukta žinia.