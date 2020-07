Apklausa: verslo turizmas Europoje atsigauna dvigubai sparčiau nei Šiaurės Amerikoje

Craig Robinson („Scanpix“) nuotr.

Verslo turizmas Europoje atsigauna dvigubai greičiau nei Šiaurės Amerikoje. Korporacijų, kurių darbuotojai jau vyksta arba per artimiausius tris mėnesius rengiasi vykti į verslo keliones skaičius Europoje yra beveik dvigubai didesnis nei Šiaurės Amerikoje, atskleidė verslo kelionių agentūros „Uniglobe Travel“ atlikta apklausa.



„Uniglobe Travel“ ekspertai iš viso apklausė 263 verslo klientus.



Paaiškėjo, kad Europos ir Šiaurės Amerikos verslo organizacijų, kuriose jau vėl leidžiamos komandiruotės, siekia atitinkamai 61% iki 32%.

Tuo metu pasaulio vidurkis yra 48,7%.

Be to, Šiaurės Amerikos respondentai mažiau pasitiki ateitimi: 51% mano, kad dar per anksti kalbėti apie datą, kad galėtų būti atnaujintos verslo komandiruotės, tuo tarpu Europoje taip manančių kompanijų yra tik 27%.

Dėl koronaviruso komandiruočių politiką pakeitė 56% Europos korporacijų ir 41% Šiaurės Amerikos kompanijų.



Pasauliniu mastu labiausiai paplitusios tokios naujos verslo kelionių taisyklės:

draudžiamos arba apribotos kelionės vidinių susirinkimų tikslu (64,1% kompanijų);

apribojimai, susiję su renginio dalyvių skaičiumi ar priklausantys nuo vietos, kur jis rengiamas (54,1%);

nauja komandiruočių tvirtinimo procedūra (43,7%);

kelionių geografijos apribojimai, nepriklausantys nuo to, ar kažkokią šalį jau „palaimino“ valdžios institucijos, ar ne (41,4%).



Nepaisant tokių pakeitimų, tik 11,4% respondentų tikisi, kad virtualūs susitikimai pakeis 50% ar daugiau verslo kelionių.

Be to, kai kurios korporacijos ketina įvesti ar pakeisti draudimo polisus (mažiau nei 10%), prašyti keliaujančiųjų pasitikrinti antikūnus (7,7%), nuimti atsakomybę nuo įmonės (6,1%) arba naudoti specialias programas pandemijos situacijai stebėti (6,1%), rašo businesstravelnewseurope.com.