Iš Briuselio skrieja žaibai

Europos Komisijos pradėta pažeidimo procedūra prieš Lietuvą sukėlė dilemą: jei valstybė nesugrąžins pinigų grąžinimo turistams termino iki 14 dienų, šaliai gresia didelės baudos, gulsiančios ant mokesčių mokėtojų pečių. Tuo tarpu Lietuvos turizmo verslas tikina, kad grįžimas prie tokio termino būtų katastrofa sektoriui – juolab turizmui žadėta parama iki šiol nestartavo.

Europos Komisija (EK) liepos 2 d. nusprendė pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš Lietuvą ir dar devynias ES valstybes, nes jos pažeidžia kai kurias Direktyvos dėl kelionės paslaugų paketų nuostatas. Komisijos teigimu, dėl koronaviruso pandemijos teko atšaukti daug kelionių, tačiau ir dabartinėmis ypatingomis aplinkybėmis vartotojų teisės tebegalioja ir nacionalinės paramos priemonės jų niekaip neturi sumenkinti.

Ligija Kliunkienė, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (EIM) Ryšių su visuomene skyriaus vyriausioji specialistė, aiškina, kad procedūra pradėta, nes Lietuvos Civilinio kodekso (CK) ir Turizmo įstatymo kai kurie straipsniai nukrypsta nuo Direktyvos nuostatų, kad dėl neišvengiamų ir nepaprastų aplinkybių nutraukus sutartį keliautojui ne vėliau kaip per 14 dienų turi būti grąžintos visos už kelionę sumokėtos sumos. Ryšium su pandemija Lietuvoje gegužės mėnesį buvo priimti CK ir Turizmo įstatymo pakeitimai, kuriais laikotarpis, per kurį keliautojai turi teisę susigrąžinti už kelionės paslaugų paketą sumokėtas sumas, buvo prailgintas nuo 14 iki 90 dienų. Atšaukus visas organizuotas keliones, jų organizatoriams atsirado pareiga sugrąžinti turistams sumokėtus pinigus, tačiau dauguma šio verslo teigė neturintys galimybių to padaryti per numatytą 14-os dienų terminą. Todėl Lietuvos įstatymų leidėjai terminą prailgino – dabar pinigus reikia grąžinti per 3 mėn. nuo ekstremalios padėties pabaigos. Kada ta padėtis pasibaigs, kol kas nežinoma.

Tačiau nei Direktyvoje, nei kituose ES teisės aktuose nėra įtvirtinta nuostatų, kurioms valstybėms narėms būtų leidžiama nukrypti nuo direktyvos punktų. Todėl EK teikia ieškinį Europos Teisingumo Teismui (ETT) dėl įsipareigojimų nevykdymo. Lietuva per 2 mėn. turi EK pateikti savo argumentus. Jei Komisija nustatys, kad Europos teisės aktai buvo pažeisti, mūsų šaliai gali būti pateiktas formalus reikalavimas ištaisyti nustatytus Europos teisės pažeidimus. Tam paprastai duodamas 2 mėn. terminas. Jei Lietuva pažeidimų neištaisys, EK turi teisę kreiptis į ETT ir prašyti Lietuvai skirti baudą už vėlavimą ištaisyti direktyvą pažeidžiančius teisės aktus.

Baudos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į laikotarpį, kada galiojo direktyvą pažeidžiantis teisės aktas. Teigiama, kad baudos yra tikrai didelės ir jos gultų ant Lietuvos gyventojų pečių. Negana to, jei būtų pripažinta, kad CK nuostata prieštaravo Direktyvai, keleiviai, kurių teisės buvo pažeistos tokiu neteisėtu reguliavimu, taip pat galėtų reikalauti iš valstybės žalos atlyginimo.

Savo teisybę ir teises mėgina įrodyti turizmo sektorius. Žydrė Gavelienė, Nacionalinės turizmo verslo asociacijos prezidentė, sako, kad įmonių padėtis išlieka sunki. Pasak jos, šis verslas atsigaus dar negreit, tad jei valdžia išties grįš prie 14-os dienų pinigų grąžinimo turistams termino ir nesuteiks sektoriui pagalbos, Lietuvos kelionių organizatoriams tai reikštų veiklos pabaigą – turizmo sektoriui tektų atlaikyti finansinį smūgį arba iškelti verslus ten, kur palankesnis reguliavimas, arba net užsidaryti. Skaičiuojama, kad kelionių agentūrose per šią krizę darbo vietų sumažėjo 25%. Jei nebus stiprios antros koronaviruso bangos, į 2020 m. pradžios būvį prognozuojama grįžti tik 2023 m.

Laura Čereškaitė-Kinčiuvienė, advokatų kontoros „Averus“ advokatė, VŽ aiškina: CK straipsnis dabar numato ir 14 dienų, ir 90 dienų pinigų grąžinimo terminą, taigi straipsnio nuostatos prieštarauja viena kitai – įstatymas priimtas labai skubotai ir nekokybiškai. Pasak jos, CK teisės aktų hierarchijoje yra labai aukštai ir toks mėgėjiškas jo kaitaliojimas signalizuoja apie rimtus teisėkūros trūkumus. EK sprendimo pradėti pažeidimo procedūrą galima buvo tikėtis.

VŽ nuomone, derėtų įsiklausyti į teisininkų patarimą: kuo greičiau panaikinti minėtą CK straipsnio dalį – tada arba galima būtų tikėtis išvengti sankcijų iš EK, arba jos gali būti mažesnės. EIM žada koreguoti CK nuostatas ir naujus teisės aktų projektus teikti Vyriausybei ir Seimui. Kol kas aišku viena: greitai, kaip viliasi ministerija, to padaryti nepavyks – pirmasis Seimo posėdis prasidės tik po dviejų mėnesių. Belieka dar ir dar kartą priminti „iniciatyviesiems“ teisės aktų kūrėjams – kirpti reikėtų devynis kartus pamatavus. Skuboti ir nekokybiški įstatymai, kaip ir mėgėjiški jų interpretavimai, ne sykį iššaukė baudas Lietuvai, ne sykį meškos paslaugą jie darė ir verslui.

