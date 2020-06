Restoranų apyvarta gegužę smuko 47,9%

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

2020 m. gegužę, palyginti su 2019 m. geguže, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, maitinimo ir gėrimų teikimo įmonių apyvarta palyginamosiomis kainomis sumažėjo 47,9%, pranešė Statistikos departamentas.



Tai mažesnis kritimas nei balandį, kuomet dėl karantino sektoriuje buvo fiksuotas 68,4% apyvartos nuosmukis.



Sušvelninus COVID-19 karantino sąlygas, gegužę, palyginti su balandžiu, jau fiksuotas augimas: maitinimo ir gėrimų teikimo įmonių apyvarta per gegužės mėnesį padidėjo 66,2% ir sudarė 39,3 mln. Eur (be PVM) to meto kainomis.

[infogram id="317ca295-f751-4cce-bc05-4a64efcf006e" prefix="eWE" format="interactive" title="Maitinimo ir gėrimų teikimo įmonių apyvartos (be PVM) pokyčiai, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką"]

[infogram id="108dc0da-5aff-4d50-81e6-cedd0487de85" prefix="rv8" format="interactive" title="Maitinimo įmonių apyvartos indeksai 2020 m. 5 mėn."]