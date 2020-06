„Smart-ID“: niekada neprašome banko ar asmens duomenų

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Pastaruoju metu padaugėjus atvejų, kuomet apsimetėliai bando paskatinti bankų klientus pasinaudoti programėle „Smart-ID“ ir atlikti pavedimus sukčiams, programėlės kūrėjai perspėja, kad nei bankai, nei „Smart-ID“ niekuomet neprašo jungtis prie jokių tinklapių, taip pat nereikalauja banko prisijungimo, PIN ar asmens kodų.

Pasak „Smart-ID“ kūrusios įmonės „SK ID Solutions“ vadovo Lietuvoje Viktoro Kamarevcevo, visuomet privalu kelis kartus patikrinti, prie kokio tinklapio jungiamasi ir pačiam suvesti jo adresą.

„Pirmiausia reikia prisiminti jau ne kartą skelbtą informaciją, kad nei bankai, nei „Smart-ID“ niekada nesiunčia el. laiškų ar SMS žinučių su aktyviomis nuorodomis ir neprašo jungtis prie jokių tinklapių“, – pranešime sakė V. Kamarevcevas.

„Todėl visuomet privalu kelis kartus patikrinti, prie kokio tinklapio jungiatės, ir visada pačiam suvesti tinklapio adresą“, – pridūrė jis.

Anot „Smart-ID“ kūrėjų, PIN kodus internete įvesti reikia tik savo iniciatyva, o ne kažkam prašant, ir tik toms operacijoms, kurias inicijuoja pats naudotojas.

Be to, V. Kamarevcevas pabrėžia, kad „Smart-ID“ paskyrą galima atnaujinti tik per jau turimą programėlę.

„Žinotina, kad atnaujinti „Smart-ID“ paskyrą galima tik per programėlę, kurią klientas turi savo mobiliajame įrenginyje. Jokia aktyvi nuoroda niekada nėra siunčiama su prašymu atnaujinti asmeninę paskyrą, visa informacija yra pateikiama programėlėje“, – sakė jis.

Antradienį pranešta, kad Vilniuje nuo sukčių nukentėjo du žmonės, paspaudę ant fiktyviose programėlės „Smart-ID“ duomenų atnaujinimo žinutėse esančių nuorodų – iš jų sąskaitų pervesta 7.000 Eur.

Dėl neteisėtų elektroninės mokėjimo priemonės panaudojimų policijoje pradėti ikiteisminiai tyrimai.

