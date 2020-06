Prognozė: užsienio turistų Lietuvoje šiemet gali sumažėti 40%, vietinių – 25%

Dalius Morkvėnas, „Keliauk Lietuvoje“ direktorius. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Šiemet atvykstamojo turizmo srautas į Lietuvą susitrauks 40%, vietinio – 25%, o šalies turizmo sektoriaus pajamos iš viso smuks apie 500 mln. Eur. Tokias prognozes pateikia nacionalinė turizmo skatinimo agentūra „Keliauk Lietuvoje“.

Dalius Morkvėnas, „Keliauk Lietuvoje“ direktorius, sako, kad Lietuvos turizmo sektorius sukuria apie 3% bendro šalies produkto, tad dėl numatomo 30% sektoriaus susitraukimo, šalies BVP susitrauks maždaug 1 procentiniu punktu.

„Keliauk Lietuvoje“ statistika rodo, kad užsienio turistų išlaidos Lietuvoje nuo 2009 m. iki 2019 m.išaugo nuo 390 mln. iki 977,8 mln. Eur.

„Tačiau nepaisant išlaidų augimo, iš naujausių duomenų matome augimo sulėtėjimą – 2018 m. Lietuvos turizmo sektoriaus pajamos augo 9,6%, o 2019 m. – 2,3%“, – komentuoja D. Morkvėnas.

Lėtesnis augimas buvo stebimas vietinių turistų išlaidų statistikoje – 2009 m. Lietuvos turistai išleido 103,7 mln. Eur, o 2019 m. – 208 mln. Eur.

Taigi, vietinių turistų išlaidos per dešimtmetį išaugo dukart, užsienio turistų – du su puse karto.

„Turime galvoti, kaip maksimaliai išnaudot potencialą ir padidinti turistų išlaidas. Nors vietinių ir užsienio turistų kiekiai yra vienodi, jų išlaidos iš esmės skiriasi“, – sako „Keliauk Lietuvoje“ vadovas.

Pasak jo, Lietuvą atvykstantys keliautojai mūsų šalyje išleidžia beveik 6 kartus daugiau nei keliaujantys lietuviai – užsienio turistų išlaidos sudaro 82,5%, Lietuvos gyventojų – tik 17,5%.

„Dėl to būtina didesnė orientacija į užsienio turistų pritraukimą, jų išlaidų didinimą ir viešnagės laiko ilginimą. Be to, iš makroekonominės perspektyvos, atvykstamasis turizmas sukuria daugiau naudos – eksportuojant turizmo paslaugas į Lietuvą įvežamos lėšos iš užsienio skatina šalies ekonomiką, kuria darbo vietas, augina turizmo sektoriaus paslaugų rinkos dydį ir pridėtinę vertę“, – dėsto D. Morkvėnas.

Statistikos departamento duomenimis, užsienio turistai ir kiti užsienio keliautojai Lietuvoje pernai išleido beveik 1,303 mlrd. Eur – 2,5% daugiau nei 2018 metais (1,271 mlrd. Eur).

Užsienio keliautojų su nakvyne išlaidos Lietuvoje pernai padidėjo 2,3% iki 977,8 mln. Eur, o vienadienių turistų – 2,9% iki 325 mln. Eur.