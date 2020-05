Prezidentas neprieštaravo, kad pinigų grąžinimo turistams terminas pailgėtų iki 90 dienų

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė Civilinio kodekso pakeitimą, leidžiančią pinigus už neįvykusias keliones turistams grąžinti per 90 dienų po karantino pabaigos.

Iki šiol galiojo 14 dienų pinigų grąžinimo terminas. Termino pratęsimo siekė kelionių organizatoriai, dėl karantino sustojus kelionėms nebeišgalintys atsiskaityti su turistais.



Teisingumo ministerija anksčiau įspėjo, kad tokia pataisa pažeis Europos Sąjungos reglamentą, pagal kurį už neįvykdytas keliones reikia atsiskaityti per dvi savaites.



Tačiau įstatymo šalininkai argumentavo, kad kai kurios kitos šalys jau nustatė gerokai ilgesnius terminus pinigų grąžinimui, nebijodamos Briuselio sankcijų, nes tai vienintelis būdas išgelbėti kelionių įmones.

Jie nurodė, kad Lietuvos turizmo sektorius labai blogos būklės, keliones pirkę asmenys jau yra pateikę beveik 500 ieškinių ir reikalauja per 14 dienų atsiskaityti, nors kelionių organizatoriai pinigų neturi. Be to, net 20 ES šalių priėmė ilgesnius atsiskaitymo terminus nei reikalauja direktyva.

90 dienų terminas kaip kompromisinis variantas yra suderintas ir su vartotojų teisių organizacijomis.



Prezidentui pasirašius, Civilinio kodekso pataisa įsigaliojo.