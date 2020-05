Gera žinia turizmo sektoriui: pinigus už neįvykusias keliones leido grąžinti per 90 dienų

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Ketvirtadienį seimas priėmė kelionių organizatorių seniai lauktą Civilinio kodekso pataisą, leidžiančią pinigus už neįvykusias keliones turistams grąžinti per 90 dienų po karantino pabaigos.

Iki šiol galiojo 14 dienų pinigų grąžinimo terminas. Termino pratęsimo siekė kelionių organizatoriai, dėl karantino sustojus kelionėms nebeišgalintys atsiskaityti su turistais.

Teisingumo ministerija įspėjo, kad tokia pataisa pažeis Europos Sąjungos reglamentą, pagal kurį už neįvykdytas keliones reikia atsiskaityti per dvi savaites.

Tačiau įstatymo šalininkai atrėmė, kad kai kurios kitos šalys jau nustatė gerokai ilgesnius terminus pinigų grąžinimui, nebijodamos Briuselio sankcijų, nes tai vienintelis būdas išgelbėti kelionių įmones.

„Lietuvos turizmo sektorius labai blogoje būklėje, keliones pirkę asmenys jau yra pateikę beveik 500 ieškinių ir reikalauja per 14 dienų atsiskaityti, nors kelionių organizatoriai pinigų neturi. Net 20 ES šalių priėmė ilgesnius atsiskaitymo terminus nei reikalauja direktyva“, – ragindamas palaikyti pataisą ketvirtadienio posėdyje sakė seimo narys Eugenijus Gentvilas. Jis taip pat minėjo, kad 90 dienų terminas kaip kompromisinis variantas yra suderintas su vartotojų teisių organizacijomis ir nėra kažkoks išskirtinis kitų ES šalių taikomų terminų kontekse, nes yra valstybių, kurios patvirtino dar ilgesnius – ir 12, ir 18 mėnesių atsiskaitymo su turistais terminus.

Pataisos priešininkai siūlė jai nepritarti argumentuodami ir tuo, kad Vyriausybė yra skyrusi 31 mln. Eur suteikti beprocentes paskolas kelionių organizatoriams, kad šie galėtų atsiskaityti su turistais.

Visgi įstatymo pakeitimo šalininkai atkreipia dėmesį, kad parama sektoriui vėluoja, paskolos dar nepradėtos dalinti, o per du mėnesius Lietuvos turizmo sektorius nesulaukė jokios esminės pagalbos iš valdžios. Tuo metu kai kitos šalys turizmo sektoriui pratęsė ir pinigų grąžinimo terminus ir suteikė negrąžinamą paramą – dotacijas, Lietuva kol kas tik žada paskolas, kurias vėliau reikės grąžinti.

„Paskolos turizmo įmones padarys nekonkurencingas pasibaigus pandemijai. Kviečiu palaikyti pinigų grąžinimo termino pratęsimą. Tokiu būdu mes, nors ir pavėluotai, nors truputį padėsime išgyventi šiam sektoriui per šitą sunkų laikotarpį“, – sakė seimo narys Algirdas Butkevičius,

Skaičiuojama, kad visų Lietuvos kelionių organizatorių įsipareigojimų turistams suma gali siekti apie 31 mln. Eur.