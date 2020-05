Paaiškino, kokių reikalavimų reiks laikytis keliaujant po Baltijos šalis

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Nuo penktadienio Lietuvos, Latvijos ir Estijos piliečiams atsivėrė galimybė laisvai keliauti po tris Baltijos šalis. Sveikatos apsaugos ministerija paaiškina, kaip ir kokiomis sąlygomis galėsime išvykti pas kaimynus, ką turėsime daryti grįžę ir kokiomis sąlygomis į mūsų šalį galės atvykti latviai ir estai.

Išvykti galėsime, jei dviejų savaičių laikotarpiu nekeliavome užsienyje, taip pat, jei neturime koronavirusinei infekcijai būdingų simptomų, o grįžę iš šių šalių izoliuotis neprivalėsime, jei keliausime tik po jas, t. y., nevyksime niekur kitur už Latvijos ir Estijos teritorijų. Tuo metu Lietuvos piliečiai ir teisėtai mūsų šalyje gyvenantieji, per šias šalis grįžtantys iš kitų užsienio valstybių, Lietuvoje privalės izoliuotis 14 dienų.

Latvijos, Estijos piliečiai ir šiose šalyse teisėtai gyvenantieji, atvykę į Lietuvą, izoliuotis taip pat neprivalės, jei per 14 dienų iki atvykimo į Lietuvą nebuvo išvykę iš savo šalių ir neturės koronavirusinei infekcijai būdingų požymių. Be to, išimtys susitarime su Baltijos šalimis įvirtintos ir Lietuvos piliečiams bei nuolat čia teisėtai gyvenantiesiems, keliavusiems Lenkijoje, bei Estijos piliečiams ir nuolat joje teisėtai gyvenantiems, keliavusiems Suomijoje.

Trijų šalių sveikatos ministrų susitarime numatyta, kad atvykę keliautojai galėtų gauti trumpąsias SMS žinutes su informacija apie koronavirusinės infekcijos prevencijos priemones, taikomas konkrečiose šalyse.

Visi grįžtantieji bus skenuojami termovizoriais, siekiant įvertinti žmonių kūno temperatūrą. Jei žmogus išvyko iš Lietuvos į Latviją, Estiją ir nebuvo niekur kitur, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) pateikiamos anketos jam pildyti nereikės.

Tuo metu, jei žmogus buvo išvykęs už Estijos, Latvijos valstybių teritorijų, jis privalo užpildyti anketą, kuria sutinka laikytis izoliacijos sąlygų. Apie tai keliautojams informacija bus pateikiama pasienio punktuose įrengtuose stenduose.

Rolanda Lingienė, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) Vilniaus departamento direktorė, sako, kad labai svarbu, jog grįžtantieji anketą užsipildytų elektroniniu būdu, kad pasienyje užtruktų kuo trumpiau.

„Labai raginame tuos žmones, kurie keliavo kitur, tai yra, ne tik Latvijoje, Estijoje, užpildyti anketą elektroniniu būdu tam, kad nesusidarytų eilės pasienio punkte. Taip bus greičiau ir patogiau visiems. Taip pat šiuo metu ieškoma galimybių, kad visi keliautojai gautų trumpąsias SMS žinutes į savo telefonus su nuoroda, kaip anketą turi užpildyti, jei buvo išvykę už šių valstybių ribų“, – sako R. Lingienė.

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) primena, kad nuo šio pirmadienio į Lietuvą dėl darbo, verslo ar studijų gali atvykti Lenkijos piliečiai, o nuo penktadienio – ir Lenkijoje teisėtai gyvenantieji. Jiems nebus taikoma privaloma 14 dienų izoliacija, jeigu per pastarąsias 14 dienų iki atvykimo į Lietuvą jie nebuvo išvykę iš Lenkijos. Tokios pat sąlygos galios ir Lietuvos piliečiams, parvyksiantiems iš Lenkijos, kai buvo vykstama verslo, darbo ar studijų reikalais.

Karantino režimo trukmė šalyje – nuo kovo 16 d. 00:00 val. iki gegužės 31 d. 24:00 val.