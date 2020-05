Ar esame pasiruošę spręsti IT specialistų trūkumo klausimą?

Tomas Vilmanas, UAB „Interneto svetainių dizainas“ („Synergy effect“) direktorius. Bendrovės nuotr.

2018 m. „Infobalt“, „Investuok Lietuvoje“ ir MOSTA atlikto tyrimo duomenys prognozavo, kad 2020 m. Lietuva susidurs su dideliu IT specialistų trūkumu. Kalbėta, kad Lietuvai jų reikia atrasti dar bent 13.000, kitu atveju kyla rizika pralošti konkurencinę kovą su kaimynėmis.

Pastaruosius dvejus metus, Lietuvai kasmet truko bent 3.000–4.000 tokių specialistų. Ir Lietuva nėra išskirtinė. Skaičiuojama, kad per artimiausius penkerius metus Europos Sąjungoje trūks maždaug 4 mln. IT srities darbuotojų.

Mūsų kaimynės šioje srityje, regis, juda greičiau. Kol kas IT specialistų dalis Lietuvos darbo rinkoje yra mažesnė nei kaimyninėse šalyse. Be to, panašu, kad artimiausi mūsų kaimynai paklausių specialistų trūkumą sprendžia operatyviau, nei mes.

Štai praėjusiais metais tarptautinė bendrovė „Software Development Academy“ atliko tyrimą, kurioje iš Baltijos šalių dirba daugiausiai IT specialistų. Vien Rygoje praėjusiais metais IT sektoriuje dirbo per 10.000 specialistų, Taline – daugiau kaip 8.000, o Vilniuje – vos 2.800 darbuotojų. Kaune priskaičiuojama dar apie 5.000 IT specialistų. Visgi bendras skaičius šalyje yra mažesnis nei pas kaimynus.

Kaip rasti tinkamą žmogų?

Kuomet programuotojų trūksta, o jų poreikis auga, IT paslaugų ir produktų kainos neadekvačiai kyla į viršų. O tai apsunkina naujų paslaugų atsiradimą bei mažina Lietuvos konkurencingumą, lyginant su kitomis šalimis. Lietuva yra maža, ir didžiąja dalimi jos potencialas laikosi ant IT sprendimų, kuriems sukurti reikia atitinkamos srities specialistų. Todėl informacijos ir ryšių technologijų specialistų poreikis kasmet vis labiau auga.

Lietuvoje veikiančios bendrovės šią problemą paprastai sprendžia dviem būdais. Vienas jų – pervilioti kitų įmonių patyrusius specialistus. Tokia taktika nėra ilgalaikė, nes iš esmės kalbame apie tą patį pyrago gabalą, kuris pjaustomas vis plonesniais rėžiais. Net ir suradus tinkamą IT specialistą, įmonės personalo vadovas turi būti budrus, kad šis brangus darbuotojas nepabėgtų susigundęs dar geresnėmis sąlygomis kitoje Lietuvos ar užsienio įmonėje.

Specialisto išlaikymas

Kitas kelias – investuoti į būsimus specialistus, kurie dar tik mokosi programavimo kalbų. Per šešerius metus į šios krypties studijas priimtų abiturienčių skaičius ūgtelėjo 55%. Skaičiuojama, kad Lietuvoje IT srityje jau dirba 25% moterų.

Bendrai technologijų universitetai kasmet parengia po daugiau kaip 1.000 IT specialistų, tačiau rinkai tokio skaičiaus nepakanka. Todėl kompanijos „išgraibsto“ pradedančiuosius, vos tik baigusius programavimo kursus. Šis kelias reikalauja ilgalaikių investicijų į būsimą darbuotoją, ir kelia nuolatinę baimę, kad šiek tiek pramokę jauni specialistai bus suvilioti kitų bendrovių.

Tam, kad išlaikytum IT specialistą vienoje darbo vietoje, vien algos jau nepakanka. Tam reikia komfortiškos darbo aplinkos, papildomų skatinimo priemonių. Pastebėta, kad Z karta dažnai neturi kantrybės siekti ilgalaikių tikslų, iš karto nori gauti didelį atlygį, tobulas darbo sąlygas, greitą rezultatą. Jei to negauna, Z kartos darbuotojas gali lengvai mesti darbą, žinodamas, kad yra paklausus. Taigi įmonės turi sudaryti kone tobulas sąlygas dirbti, tobulėti ir realizuoti save, kad tik tas būtinas jų įmonei darbuotojas nepabėgtų, panoręs naujovių.

Trūkstant specialistų, įmonės neretai rizikuoja priimdamos į darbą dar tik pradedančius studijas ar savamokslius. Dėl jų menkos patirties gali nukentėti IT projektų įgyvendinimas, o pati įmonė patirti rimtų nuostolių.

Tai ypač aktualu smulkioms ir vidutinio dydžio įmonėms, kurios nėra pajėgos investuoti į nuosavas programuotojų komandas. Taip pat toms, kurių IT ūkį prižiūri vienas specialistas. Pastarosioms didžiausiu galvos skausmu tampa darbuotojų pakeičiamumo klausimas. Ką daryti, jei specialistas staiga susirgs ar norės išeiti atostogų?

„Pasiskolinti“ IT specialistą?

IT projektams įgyvendinti galima samdyti specializuotą nuotolinių paslaugų IT bendrovę. Dedikuotų IT specialistų komandų samdos paslauga užsienyje darosi vis paklausesnė, nes tai sprendžia tų įmonių „galvos skausmus“, kurios yra per mažos išlaikyti nuosavus IT specialistus arba kurioms įgyvendinant kelis stambius projektus reikia papildomų darbo rankų.

Jei samdomos įmonės darbuotojas susirgs ar išeis atostogų, jį pakeis kitas. Įmonei negrės nei prastova, nei galvosūkis iš kur staiga rasti pamainą ir papildomų lėšų.

Tačiau toks modelis reikalauja ir kitokio verslo mąstymo. Iš šalies ateinančia komandai reikia suteikti pasitikėjimo kreditą. Neretam vadovui tai ir būna sunkiausia dalis. Juoba kad šiai dienai Lietuvoje beveik nėra įmonių, kurios būtų pajėgios teikti dedikuotų IT specialistų nuomos paslaugas. O ir patys siūlomi specialistai dažnai yra ne lietuviai.

Dalis Lietuvos verslo gali su nepasitikėjimu žiūrėti į kitų šalių specialistus. Tačiau, praktika, kai stambios užsienio kapitalo įmonės Lietuvoje steigia įvairius kompetencijų centrus ir mūsų specialistams patikti valdyti tarptautinius kitų užsakovų projektus, gali tapti puiku pavyzdžiu, kad nedera bijoti patikėti savo IT projektų kitiems.

Nuomonės autorius yra Tomas Vilmanas, UAB „Interneto svetainių dizainas“ („Synergy effect“) direktorius.

Autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos pozicija.