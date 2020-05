Turkija tarptautinį oro susisiekimą ruošiasi atverti birželio viduryje

Turkija. Kapadokijos regionas. Skrydis karšto oro balionu virš Kapadokijos. Beatričės Laurinavičienės (VŽ) nuotr.

Turkija tarptautinį oro susisiekimą planuoja vėl leisti nuo birželio 12-osios, skelbia laikraštis „Sabah“, remdamasis šalies vyriausybės atstovais.

„Vietiniai skrydžiai Turkijoje pamažu jau atnaujinami, o tarptautinį oro susisiekimą planuojama atnaujinti birželio 12-ąją. Visų pirma, kalbama apie skrydžius į Vokietiją ir Rusiją – šalis, iš kurių daugiausia turistų atvyksta į Turkiją“, – rašo laikraštis.

Skrydžių atnaujinimo planus vasarai jau paskelbė „Turkish Airlines“. Birželį pagrindinė Turkijos oro vežėja planuoja visiškai atkurti vidaus reisus, taip pat pradėti skrydžius į 19 šalių. Liepą ši oro bendrovė tikisi skraidinti jau į 74 valstybes, o rugpjūtį – į 98-ias.

Turkijoje, vyriausybei pareiškus, kad COVID-19 užkrato plitimas tapo kontroliuojamu, šalis „baigė pirmąjį kovos su koronavirusu etapą“, ir nuo ateinančios savaitės pradedamos švelninti karantino sąlygos. Bus atidaryti prekybos centrai, bet jie turės veikti užtikrindami socialinę atskirtį ir privalės riboti lankytojų skaičių. Atsidarys grožio salonai, tačiau restoranai ir kavinės prekybos centruose ir toliau neveiks. Kita vertus, savaitgaliais 31-ame šalies mieste, įskaitant Ankarą ir Stambulą, ir toliau gyventojams bus draudžiama ištisą parą išeiti į lauką.

Iki pandemijos Turkija buvo viena populiariausių Lietuvos gyventojų atostogų kelionių krypčių, kai keliaujama įsigijus kelialapį iš kelionių organizatoriaus.

Turkijoje pernai apsilankė 229.704 turistai iš Lietuvos. Tai 15% daugiau nei 2018 m., rodo Turkijos kultūros ir turizmo ministerijos statistika.

Daugiau turistų pernai Turkijoje lankėsi ir iš Latvijos bei Estijos.

Šiuo metu dėl karantino visos organizuotos kelionės į užsienį iš Lietuvos yra sustabdytos.

VŽ rašė, kad nuo gegužės 4 d. dienos Lietuva panaikino draudimą piliečiams išvykti iš Lietuvos. Be to, Baltijos šalių piliečiai nuo kitos savaitės pabaigos galės be didesnių kliūčių važinėti po visas tris valstybes – nebeliks reikalavimo po tokių kelionių dvi savaites laikytis griežtos saviizoliacijos.