Nauja sistema skelbs skolininkų skolininkus

Kreditų biuras „Creditinfo Lietuva“ pristatė naują skolininkų skelbimo sistemą „Creditinfo CO“, kuri suteiks verslo įmonėms nemokamą galimybę vienoje vietoje sužinoti, kiek įmonių ir kokią sumą jūsų skolininkams vėluoja sumokėti kitos bendrovės.

Taip siekiama suteikti verslui naudingos informacijos, kurios pagrindu būtų galima priimti tiksliau pagrįstus sprendimus: tartis su skolininkais dėl apmokėjimo sąlygų, rengti dokumentus dėl skolų perleidimo arba pradėti teisminį išieškojimo procesą. Taip pat pasitikrinti, kokios trukmės atidėjimai ir kokio dydžio prekiniai kreditai suteikiami verslo partneriams.

Kaip teigiama pranešime, „Creditinfo CO“ platformos sukūrimą paspartino COVID-19 sukelta ekonominė situacija, kurioje viena po kitos verslo įmonės susiduria su stringančiais atsiskaitymais, tad kur kas aktyviau tikrina savo klientų patikimumą. Šiemet nuo kovo 16 iki balandžio 15 d., palyginti su analogišku laiko intervalu iki karantino įvedimo (vasario 16 – kovo 15 d.), kredito biuro sistemoje labiausiai augo užklausų skaičius iš šių sektorių bendrovių: statybų ir nekilnojamojo turto (+56%), komunalinių paslaugų (+44%), transporto (+44%), pramonės (+41%), draudimo (+32%).

Kritinis skolų atgavimo laikotarpis – iki 60 dienų

„Creditinfo“ turimų duomenų analizė rodo, kad šiuo metu pradelstos skolos lėčiausiai atgaunamos transporto (per 52 dienas) ir statybų sektoriuose (per 57 dienas). Tuo metu vidutiniškai per 40 ir daugiau dienų skolas padengia išgaunamosios pramonės, žemės ūkio, didmeninės ir mažmeninės prekybos bendrovės, taip pat viešbučiai ir restoranai.

Pasak „Creditinfo Lietuva“ vadovo L. Čereškos, nuo šiol „Creditinfo CO“ sistemoje matysis ne tik informacija apie konkrečios įmonės skolas – kokiam skaičiui bendrovių ir kokią sumą skolinga konkreti įmonė, bet ir informaciją apie tai, kiek skolininkų turi ir kokią bendrą sumą šiai įmonei skolingi kiti. Tokią informaciją apie bet kurią įmonę bus galima pamatyti nemokamai.