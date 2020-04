Karantinas švelnėja: kas, kur ir kaip atsidaro nuo pirmadienio

VŽ koliažas.

Vyriausybei sušvelninus karantiną, Lietuvoje nuo pirmadienio veiklą atnaujinti gali lauko kavinės, kirpyklos ir grožio salonai, bibliotekos, muziejai ir kai kurie kiti objektai. Pateikiame sąrašą paslaugų, kuriomis bus galima naudotis nuo balandžio 27 d. bei kokių saugumo reikalavimų reikės laikytis klientams bei paslaugų teikėjams.

Lauko kavinės

Nuo balandžio 27 d. galės veikti lauko kavinės, – tiesa, verslininkams privalu užtikrinti, kad į jas būtų įleidžiami tik apsaugines kaukes arba kitas apsaugines veido priemones dėvintys lankytojai, o eilėse prie kasų būtų išlaikomas ne mažesnis nei 1 m atstumo vienas nuo kito.

Atvirose erdvėse tarp staliukų turi būti išlaikomas toks atstumas, kad prie skirtingų staliukų sėdintys lankytojai vienas nuo kito būtų nutolę ne mažesniu kaip 2 m atstumu.

Ne mažesnis nei 1 m atstumas turi būti išlaikomas nuo atvirose erdvėse prie staliukų sėdinčių lankytojų iki pėsčiųjų takų, gyvenamųjų pastatų langų, gyventojų praėjimų į kiemus, laiptines.

Be to, siekiant valdyti rizikas, numatyta, kad lauko kavinėse prie vieno staliuko galės valgyti ne daugiau nei po du žmones, išskyrus šeimas, artimus giminaičius. Atvirose erdvėse valgantiems ar geriantiems lankytojams dėvėti nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių neprivaloma.

VŽ rašė, kad lauko kavines nuo pirmadienio sostinėje atverti planuoja kai kurie tinklai, tačiau dirbti lauke ketina ne visi verslininkai, yra manančių, kad lankytojų srautai per karantiną bus per menki, kad apsimokėtų atnaujinti veiklą.

VŽ rašė, kad daliai kavinių gali būti sudėtinga užtikrinti reikalaujamus atstumus nuo staliukų iki šaligatvių ar pan., todėl siekdama pagelbėti maitinimo verslui Vilniaus savivaldybė šiam sezonui lauko kavinėms atveria visas miesto viešąsias erdves. Taip pat startuoja projektas Talonai.lt, kuris skatins vilniečius palaikyti savo mylimus restoranus perkant jų paslaugas ateičiai. Tikimasi, kad šios priemonės suteiks galimybę išgyventi karantino metu įstaigoms, be kurių sostinė nebūtų gyva.

Grožio salonai ir kirpyklos

Nuo pirmadienio klientams duris galės atverti kirpyklos ir nagų priežiūros salonai. Pavyzdžiui, jau nuo pirmadienio visus savo grožio salonus atidarys „Vizijos“ tinklas, duris atvers visi „Buržua“ grožio salonai, grožio namai „Sfinksas“ ir dalis kitų grožio paslaugų teikėjų.



VŽ primena, kad nuo pirmadienio leidžiamos teikti šios plaukų priežiūros paslaugos:

Plaukų plovimas, plaukų kaukių dėjimas, kirpimas, skutimas, šukuosenos formavimas, dažymas, ilgalaikis plaukų sušukavimas (cheminis), tiesinimas, barzdų kirpimas.

Formuojant šukuosenas ir barzdas, prireikus gali būti atliekamas ir skutimas.

Taip pat šios nagų priežiūros paslaugos: rankų ir kojų nagų manikiūras, lakavimas (įskaitant gelinį), pedikiūras, dirbtinių nagų priauginimas ir kt. nagų pagražinimas.

Tačiau kol kas nebus galima teikti šių grožio paslaugų:

Degintis soliariumuose;

naudotis lazerių procedūromis;

depiliacijos paslaugų (nei vašku, nei kitais būdais);

negalimos jokios kosmetologinės veido procedūros, t.y. antakių, lūpų korekcijos, makiažai, permanentiniai makiažai, blakstienų priauginimas, odos valymas, odos šveitimas (pilingas), maitinimas, drėkinimas, kosmetinių kaukių dėjimas;

atlikti veido masažą;

daryti tatuiruotes;

verti papuošalus.

Kirpyklos ir nagų priežiūros salonai savo paslaugas galės teikti tik ribodamos klientų srautus. Vienam klientui turės būti užtikrintas ne mažesnis kaip 10 kv. m. plotas arba vienu metu paslaugos galės būti teikiamos tik vienam žmogui.

Į paslaugų teikimo vietas galės būti įleidžiami tik tie klientai, kurie dėvės apsaugines kaukes ar kitas apsaugines veido priemones.

Teikdamas paslaugas personalas turi dėvėti apsaugines kaukes ir apsauginius akinius arba apsaugines kaukes ir apsauginius veido skydelius, mūvėti vienkartines pirštines. Vienkartinės pirštinės ir apsauginės kaukės turi būti keičiami, o apsauginiai akiniai ir veido skydeliai dezinfekuojami arba keičiami po kiekvieno kliento.

Svarbu užtikrinti, kad tarp klientams paslaugas teikiančių darbuotojų darbo vietų būtų ne mažesnis kaip 2 m atstumas.

Pagal galimybes, personalas darbą turi organizuoti taip, kad būtų įmanoma dirbti laikantis saugaus atstumo vienas su kitu ir klientais (daugiau kaip 2 m atstumas, trumpiau nei 15 min.) ar nekontaktuojant.

Patalpas, kuriose dirbama, rekomenduojama vėdinti ne rečiau nei kartą per valandą, darbo vietą dezinfekuoti pabaigus aptarnauti kiekvieną klientą. Kad būtų tinkamai dezinfekuota aplinka, aptarnaujant klientus rekomenduojama daryti bent 15 min. pertrauką. Paviršiai, prie kurių tiesiogiai (oda, plaukai) liečiasi klientas (praustuvės, kėdės, atramos galvai ir kt.) dezinfekuojami po kiekvieno kliento.

Bibliotekos, muziejai

Nuo pirmadienio gali pradėti veikti archyvai, bibliotekos ir muziejai, tačiau turi būti užtikrinta, kad lankytojai eilėse prie kasų ar kitų bilietų pardavimo vietų laikytųsi bent 2 m atstumo arba galėtų bilietus įsigyti internetu, turi būti skatinami už bilietus ar kitas prekes ir paslaugas atsiskaityti ne grynaisiais pinigais.

Taip pat į muziejus, bibliotekas ir archyvus turėtų būti įleidžiami tik apsaugines veido kaukes dėvintys lankytojai, atvykę ne didesnėmis nei dviejų asmenų grupėmis, išskyrus artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus.

Įstaigos turėtų užtikrinti, kad tarp lankytojų ir lankytojų grupių būtų ne mažesni nei 2 m atstumai, o vienam lankytojui skirti ne mažesnį nei 10 kv.m. plotą.

Perduodant daiktus, pavyzdžiui, knygas ar dokumentus, turi būti vengiama tiesioginio kontakto – jie turėtų būti paliekami ant stalo ar lentynose. Bibliotekos neturėtų būti leidžiama naudotis kompiuteriais ar internetu, išduoti periodinių leidinių ar imti knygas iš atvirų fondų.

Audiogidams turėtų būti naudojamos vienkartinės arba lankytojo asmeninės ausinės, o dažnai liečiami įrenginiai ir priemonės, pavyzdžiui, 3D akiniai, planšetės, kompiuteriai, audiogidai ir kt., turėtų būti nuvalomi ir dezinfekuojami po kiekvieno lankytojo panaudojimo. Nedezinfekuojamus įrenginius ir priemones naudoti draudžiama.

Jau nuo balandžio 27 d. vėl priims lankytojus Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.

Kai kurios kitos bibliotekos darbą atnaujins kiek vėliau kitą savaitę. Pavyzdžiui, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka lankytojams atsivers nuo balandžio 29 dienos, trečiadienio.

Atsidarymui rengiasi ir muziejai. Tiesa, ne visi jie startuos iškart pirmadienį. Štai Lietuvos nacionalinis dailės muziejus savo devynis padalinius kitą savaitę planuoja atverti etapais.

Gegužės 1 d. atidaromas Klaipėdoje esantis Jūrų muziejus, akvariumas.

Kai kurie muziejai atidarymo datų savo tinklapiuose dar neskelbia.

Pažintiniai takai, parkai, zoologijos sodai

Nuo pirmadienio, balandžio 27 d., lankytojams gali būti atveriami lauke esantys pažintiniai ir mokomieji takai, parkai, zoologijos, botanikos sodai, išskyrus apžvalgos bokštus.

Tačiau šiuose traukos objektuose turi būti užtikrintas ne mažesnis nei 2 m atstumas tarp lankytojų, lankytojų grupių.

Tokio atstumo turi būti laikomasi ir eilėse prie bilietų kasų.

Taip pat į lankomus objektus gali būti įleidžiami tik apsaugines kaukes arba apsaugines veido priemones dėvintys lankytojai, atvykę ne didesnėms nei 2 žmonių grupelėmis, išskyrus šeimas, artimus giminaičius.

Tiesa, dalis objektų duris atvers ne nuo pirmadienio, o vėliau kitą savaitę.

Pavyzdžiui, Kaune esantis Lietuvos zoologijos sodas jau pranešė, kad lankytojams atsivers nuo balandžio 30 d. (ketvirtadienio) 10.00 val.

Vilniškis Kairėnų botanikos sodas lankytojus priims nuo gegužės 1 d.



Kas dar gali atnaujinti veiklą

Be to, nuo pirmadienio, balandžio 27-osios, bus galima organizuoti vairavimo egzaminus.

Ne didesnėms nei 2 asmenų grupėms, išskyrus artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus, bus galima lankytis golfo ir lauko teniso aikštynuose, lauko šaudyklose, kartodromuose ir vandenlenčių parkuose, jeigu užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. m plotas, tenkantis vienam lankytojui, ir ne mažesnis nei 10 m atstumas tarp asmenų ir/ar asmenų grupių.

Tačiau galės būti įleidžiami tik apsaugines kaukes arba apsaugines veido priemones dėvintys lankytojai.

Draudikė atnaujina fizinį klientų aptarnavimą

Dalis draudimo įmonių irgi planuoja pradėti gyvai priimti klientus.

Fizinį klientų aptarnavimą pirmadienį atnaujins draudimo bendrovė BTA. Į 54 įmonės atstovybes įvairiuose šalies miestuose po šešių savaičių pertraukos grįš darbuotojai. Klientus ruošiamasi aptarnauti pagal naujas taisykles – laikantis maksimalios higienos bei po vieną: darbo vietos bei priemonės bus periodiškai dezinfekuojamos, darbuotojai nuolat dėvės apsaugos priemones, o su klientais ir tarp jų bus išlaikoma 2 m distancija.

Klientus į atstovybes bendrovė kvies po vieną ir galės skirti iki 20 minučių. Žmonės turės dėvėti apsaugines veido kaukes.



Vilniuje atsidarys dalis darželių

Dalis Vilniaus savivaldybės darželių ir mokyklų nuo balandžio 27 d. pradeda teikti vaikų priežiūros paslaugas darželinukams, priešmokyklinukams ir pradinukams. Į darželius ar mokyklas galės būti priimti tie vaikai, kurių abu tėvai privalo išeiti į darbus ir neturi kitų galimybių vaikams prižiūrėti. Iš pradžių planuojama atidaryti po keletą ugdymo įstaigų kiekvienoje seniūnijoje.

Vaikų priežiūros paslaugos bus organizuojamos mažose vaikų grupėse, maksimaliai laikantis grupių izoliacijos principo.

Rizikos grupei lankytis nepatariama

Sveikatos apsaugos ministerija įspėja, kad sušvelninus karantiną atsidarančiose paslaugų teikimo vietose bei erdvėse ir toliau nerekomenduojama lankytis rizikos grupės žmonėms: t. y. vyresniems nei 60-ies metų amžiaus ir turintiems lėtinių susirgimų kaip, pavyzdžiui, širdies ir kraujagyslių ligos, cukrinis diabetas, lėtinės kvėpavimo organų ligos, lėtinės inkstų ligos ir kitos.

Siekiant sustabdyti koronaviruso plitimą, karantino režimas šalyje įvestas nuo kovo 16 d. ir galioja iki gegužės 11 d.

