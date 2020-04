Trečdalis populiariausių Pekino lankytinų vietų vėl atsivėrė turistams

Kinija. Didžioji kinų siena - istoriniai gynybiniai įrengimai Kinijos šiaurėje ir šiaurės vakaruose. Neringos Martinkėnaitės nuotr.

Maždaug trečdalis populiariausių Pekino turistinių objektų vėl atidaryti turistams. Tiesa, visi tie objektai yra lauke.

Pekine turistams atverti daugiau nei 30% populiariausių turistinių vietų tapo įmanoma, nes koronaviruso protrūkis Kinijoje sumažėjo, praneša Kinijos žiniasklaida.

Lankytojams atidaryti tokie Pekino apylinkėse esantys objektai kaip vaizdingiausios Didžiosios kinų sienos vietos Miutanju, Simatai ir Badalingas. Gubei vandens miestelio (angl. Gubei Water Town), esančio šalia Simatai, atidarymas numatytas balandžio 23 d.

Kinijos žiniasklaida pabrėžia, kad visi atidarytieji turistiniai objektai yra lauke. Be to, taikomos griežtos taisyklės, ribojančios lankytojų srautą: per dieną objektuose gali apsilankyti ne daugiau kaip 30% nuo iki pandemijos buvusio įprasto maksimalaus lankytojų skaičiaus.

Taip pat siekiant išvengti naujų infekcijos atvejų, šiose lankytinose vietose bus diegiamos turistams skirtos bekontaktės paslaugos, tokios kaip mobilieji mokėjimai, elektroniniai bilietai ir audio gidai.

Koronaviruso paralyžiuotas turizmas Kinijoje pradėjo pamažu atsigauti kovo pabaigoje, kai vyriausybė leido palaipsniui atidaryti restoranus ir parkus. Tačiau kinų turistai raginami laikytis atsargumo priemonių, kad būtų užkirstas kelias kilti antrajai epidemijos bangai.