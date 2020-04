Pinigai už neįvykusias keliones turi būti grąžinti per 14 dienų

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Seimas antradienį priėmė Turizmo įstatymo ir Civilinio kodekso pataisas kartu su prezidento Gitano Nausėdos pateiktomis pataisomis. Tiesa, šios pataisos itin sudėtingoje padėtyje dėl pandemijos atsidūrusiam turizmo sektoriui nepadės išvengti bankrotų, tad Seime artimiausiu metu planuojama parengti naujų įstatymo pakeitimų, kurie geriau paisytų šio verslo interesų.

Seimas antradienį pritarė G. Nausėdos siūlymui Civiliniame kodekse įrašyti nuostatą, kad visi turisto sumokėti pinigai už neįvykusią turistinę kelionę turi būti grąžinti ne vėliau kaip per 14 dienų nuo organizuotos turistinės kelionės sutarties nutraukimo dienos, išskyrus atvejį, kai per šį terminą Turizmo įstatymo nustatytais atvejais turistas ir kelionių organizatorius susitaria dėl sumokėtų pinigų už neįvykusią organizuotą turistinę kelionę kompensavimo šiame įstatyme nustatytomis priemonėmis ir sąlygomis.

VŽ rašė, kad anksčiau Seimas buvo nutaręs sudaryti galimybę kelionių organizatoriams už neįvykusią turistinę kelionę pinigus turistams grąžinti ne vėliau kaip per 6 mėnesius. Tačiau prezidentas tokią pataisą vetavo, motyvuodamas tuo, kad verslo prisiimta rizika, net ir ekstremalios situacijos metu, negali būti perkeliama vien ant vartotojų pečių, taip pažeidžiant jų kaip silpnesniosios sutarties pusės interesus. Taip pat prezidentas atkreipė dėmesį, kad nuostata dėl pinigų grąžinimo per pusmetį būtų galiojusi ne tik per ekstremaliąja situacija, o apimtų visus atvejus, kai sutartį nutrauktų kelionių organizatorius.

Kuponams pritarta

Jūratė Šovienė, prezidento vyriausioji patarėja, antradienį Seimo posėdyje pažymėjo, kad prezidentas nekvestionuoja Seimo patvirtintų kuponų, kaip alternatyvios kompensavimo turistams formos.

Seimo priimtomis naujomis Turizmo įstatymo nuostatomis kelionių organizatoriams suteikiama galimybė siūlyti turistams alternatyvą – kuponą, kurio vertė turės būti ne mažesnė nei už neįvykusią kelionę sumokėtą pinigų sumą.

Tokiu būdu, pasak pasiūlymų iniciatorių, siekiama išsaugoti turizmo verslą ir keliautojų lėšas, kad turistai neprarastų už keliones sumokėtų pinigų, o kelionių organizatoriai galėtų išsaugoti darbo vietas, išvengtų bankroto ar nemokumo atvejų.

Turistui nepanaudojus kupono per 12 mėnesių kitai kelionei įsigyti, kelionių organizatorius privalės grąžinti turisto sumokėtus pinigus per 14 dienų nuo kupono galiojimo termino pabaigos.

Prezidento variantas — irgi ne išeitis

Dalis Seimo narių posėdyje kritikavo prezidento sprendimą sugrąžinti 14 d. terminą pinigų gražinimui. Pasak jų, toks sprendimas lems, kad jau po mėnesio gali užsidaryti 60-70% Lietuvos kelionių organizatorių, o darbą prarastų 10.000- 20.000 šio sektoriaus darbuotojų.

Turistai pinigų už keliones vis tiek neatgautų, nes turizmo firmos dažniausiai neturi turto, iš kurio galima būtų išieškoti pinigus po bankroto, o organizatorių turimas draudimas greičiausiai pajėgtų padengti tik mažiau nei dešimtadalį turistams grąžintinų lėšų. Be to, žlugus daliai rinkos dalyvių, tikėtina, kad kelionės pasibaigus pandemijai smarkiai pabrangtų.

Seime yra iniciatyvų skubiai teikti naujas įstatymų pataisas, skirtas pagelbėti turizmo sektoriui išvengti bankrotų nukeliant pinigų grąžinimą turistams.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos duomenimis, bendras Lietuvoje veikiančių kelionių organizatorių skaičius yra 252, iš jų 116 užsiima išvykstamuoju turizmu, 40 – vietiniu turizmu, 96 – tik atvykstamuoju turizmu.