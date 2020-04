Pinigų grąžinimo turistams klausimą Seimas svarstys iš naujo

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Seimas antradienį nuspendė iš naujo svarstyti prezidento Gitano Nausėdos vetuotas Turizmo įstatymo ir Civilinio kodekso pataisas, įteisinančias kelionių kuponus bei leidžiančias kelionių organizatoriams pusmetį negrąžinti turistams už keliones sumokėtų pinigų.

Už siūlymą šalies vadovo grąžintą Turizmo įstatymą svarstyti iš naujo balsavo 105 Seimo nariai, o pakartotiniam Civilinio kodekso pataisų svarstymui pritarta bendru sutarimu.

Dėl pataisų Seimas balsuos šiandien po pietų, kai jas per plenarinių posėdžių pertrauką apsvarstys Ekonomikos komitetas.

VŽ primena, kad balandžio 7 d. priimtomis Turizmo įstatymo pataisomis Seimas leido žmonėms, kurių kelionės buvo atšauktos dėl karantino, išduoti specialius kuponus, kad jie galėtų atostogauti vėliau. Taip pat turistui paliekama ir galimybė vietoj kupono reikalauti pinigų, tačiau atgauti pinigus už neįvykusias keliones žmonės galėtų tik per pusmetį, o ne per 14 dienų, kaip iki šiol, mat Seimo taip pat balandžio 7 d. priimtoje Civilinio kodekso pataisoje pinigų grąžinimo turistui terminas pailgintas iki pusės metų, – be to, toks terminas galiotų ne tik pandemijų ar kitokių sudėtingų situacijų atveju, bet visuomet.

Prezidento veto

VŽ rašė, kad prezidentas Gitanas Nausėda minėtas pataisas vetavo. Pasak G. Nausėdos, verslo prisiimta rizika net ir ekstremalios situacijos metu negali būti perkeliama vien ant vartotojų pečių, taip pažeidžiant jų, kaip silpnesniosios sutarties pusės, interesus.

„Seimo ypatingos skubos tvarka priimti įstatymai nustato, kad kelionių organizatorius, nutraukęs organizuotos turistinės kelionės sutartį, grąžina visus turisto arba jo vardu sumokėtus pinigus ne vėliau kaip per 6 mėn. nuo organizuotos turistinės kelionės sutarties nutraukimo dienos, o ne per 14 d., kaip iki šiol. Šios nuostatos galiojimas nebūtų apribotas ekstremaliąja situacija ir apimtų visus atvejus, kai sutartį nutrauktų kelionių organizatorius“, – priimtųjų pataisų esmę priminė prezidentūra.

„Toks teisinis reguliavimas neužtikrina tinkamos vartotojų teisių apsaugos ir prieštarauja ne tik Konstitucijai, bet ir Europos Sąjungos teisei“, – pabrėžė prezidentas.

Šalies vadovas siūlo Seimui Civiliniame kodekse įrašyti nuostatą, kad visi turisto arba jo vardu sumokėti pinigai turi būti grąžinti ne vėliau kaip per 14 dienų nuo organizuotos turistinės kelionės sutarties nutraukimo dienos, išskyrus atvejį, kai per šį terminą Turizmo įstatymo nustatytais atvejais turistas ir kelionių organizatorius susitaria dėl sumokėtų pinigų už neįvykusią organizuotą turistinę kelionę kompensavimo šiame įstatyme nustatytomis priemonėmis ir sąlygomis.

VŽ primena, kad ilginti pinigų grąžinimo turistams terminą prireikė, nes dėl pandemijos atšaukus visas keliones, turistai reikalauja grąžinti pinigus, tačiau kelionių organizatoriai aiškina dabar negalintys to padaryti, nes turistų sumokėtus pinigus jau pervedė apgyvendinimo, pervežimo ir kitokių paslaugų teikėjams.

Nuogąstaujama, kad pinigų grąžinimas turistams per 14 dienų gali sukelti kelionių orgnizatorių bankrotų bangą.

Tuo tarpu vartotojų teisių gynėjai sako, kad Civilinio kodekso pataisa, numatanti šešių mėnesių pinigų grąžinimo terminą, kuris galiotų ne tik karantino laikotarpiu, o nuolat, prieštarauja ES direktyvai ir gali užtraukti Lietuvai Briuselio baudas.

