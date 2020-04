„INVL Technology“ pelnas smuktelėjo žemiau milijono Eur

Kazimieras Tonkūnas, AB „INVL Technology“ direktorius. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Investicijų į IT verslus bendrovė „INVL Technology“ pernai baigė struktūros pertvarką. Jos nuosavas kapitalas, ir agreguotos valdomų įmonių pajamos, palyginti su 2018 m., padidėjo, bet grynasis pelnas gerokai sumažėjo.

Bendrovės grynasis pelnas, įvertinus finansinio turto perkainojimą, per 2019 m. siekė 0,9 mln. Eur ir, lyginant su 2018 m., sumažėjo 77,9%.

„INVL Technology“ nuosavas kapitalas 2019 m. pabaigoje buvo 29 mln. Eur arba 2,38 euro akcijai. Pastarasis rodiklis per metus padidėjo 3,3%. Bendrovės finansinio turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pasiekė 25,9 mln. eurų ir per metus padidėjo 1,7 mln. eurų.

2019 m. agreguotos „INVL Technology“ valdomų įmonių pajamos didėjo 6% ir pasiekė 34,5 mln. Eur (2018 m. buvo 32,6 mln. Eur), agreguota EBITDA siekė 2,26 mln. Eur (2019 m. pasikeitus apskaitos principams, ankstesnio laikotarpio EBITDA rodiklis yra tiesiogiai nepalyginamas).

„Siekiame auginti mūsų valdomo turto vertę, todėl praėjusiais metais dėmesį skyrėme verslams stambinti, struktūrai pertvarkyti bei nuosaviems produktams kurti. Tai pareikalavo vienkartinių išlaidų ataskaitiniais metais, tačiau turės teigiamos įtakos ilgesniu laikotarpiu“, — sako Kazimieras Tonkūnas, „INVL Technology“ vadovaujantysis partneris.

2019 m, pabaigus „Novian“ grupės pertvarką, įtvirtinta nuo 2018 m. formuota „INVL Technology“ trijų verslo krypčių struktūra: verslo klimato gerinimo ir e. valdymo, IT paslaugų ir programavimo bei kibernetinio saugumo. Be to, valdomos įmonės pastaraisiais metais padidino užsienio šalyse gaunamas pajamas. 2018 m. šios pajamos sudarė per trečdalį įmonių pajamų, o pernai iš projektų 47-ose šalyse jos jau gavo 44% pajamų.

Planuoja įsigijimų

Anot, K. Tonkūno, „INVL Technology“ šiemet planuoja įsigijimų Baltijos ir Šiaurės Europos šalyse. Tai planuojama vykdyti per valdomas įmones. Tačiau konkrečių taikinių jis neįvardija.

Šiemet taip pat planuojama optimizuoti valdomų įmonių struktūras, pertvarkyti finansų valdymą ir kontrolę.

„Vertiname, kad „INVL Technology“ bendrovių stambinimas, struktūros pertvarkos ir išlaidos nuosaviems produktams kurti generuos reikšmingas pajamas ir vertės augimą nuo 2021 metų“, — prognozuoja K. Tonkūnas.

Koronaviruso pandemijos įtaką „INVL Technology“ trumpuoju ir vidutiniu laikotarpiu vertina kaip truputį neigiamą. Kompanija akcentuoja, kad jos valdomų įmonių klientai yra valstybinės ir finansinės institucijos, bankai, didelės komunalinių paslaugų bendrovės ir mažmeninės prekybos tinklai. Jų veikla yra svarbi, todėl, tikėtina, bus tęsiama ir karantino bei riboto keliavimo sąlygomis.

Kaip galimas neigiamas veiksnys įvardijama konkurencija – yra tikimybė, kad IT bendrovės, aptarnaujančios koronaviruso paveiktus sektorius, antroje metų pusėje gali persikvalifikuoti ir sustiprinti konkurenciją „INVL Technology“ įmonėms aktualiuose segmentuose.

Taip pat manoma, kad dėl prailgėjusių atsiskaitymo terminų gali kilti likvidumo problemų.

Kita vertus, karantino ir riboto judėjimo darbo sąlygos sustiprino trumpalaikį skaitmenizacijos bei kibernetinio saugumo paslaugų poreikį pasaulyje. O tai gali padidinti ir ilgalaikį IT paslaugų ir produktų poreikį.

„INVL Technology“ iš viso valdo 18 įmonių.