Turkijos viešbučiai gaus paskolas, kad sugrąžintų avansus kelionių organizatoriams

Viešbutis Sidėje, Turkija. Jolantos Malinauskienės nuotr.

Turkijos viešbučiai gaus paskolas, kad galėtų išvengti bankrotų ir grąžinti kelionių operatoriams įmokas už atšauktas rezervacijas. Taigi kelionių organizatoriams ir agentūroms atsiranda šansų atgauti dalį sumokėtų lėšų už apgyvendinimo paslaugas, kurios dėl koronaviruso pandemijos nebus suteiktos.

Turkijos prezidento Recepo Tayyipo Erdogano prieš savaitę paskelbtas ekonominių priemonių, skirtų paremti turizmo sektoriui, paketas turizmo rinkos dalyvių buvo įvertintas kaip nepakankamas.

Reaguodama į tai, Turizmo ir kultūros ministerija parengė savą priemonių paketą, kuriame pagrindinis dalykas bus lengvatinės paskolos tiems viešbučiams ir kelionių organizatoriams, kurie neišgali grąžinti partneriams išankstinių mokėjimų pagal sutartis 2020 m. vasaros sezonui, sudarytas iki kovo 27 d.

Kovą Turkija sustabdė susisiekimą oro transportu su 68 šalimis, įskaitant tokias svarbias šalies turizmo sektoriui rinkas, kaip Vokietija ir Jungtinė Karalystė.

Anksčiau Turkijos turizmo ministerija rekomendavo šalies viešbučiams nukelti sezono pradžią nuo kovo iki balandžio pabaigos, rašo „atorus.ru“.

Turkijos žiniasklaida praneša, jog dėl turistų trūkumo Antalijoje dabar uždaryta apie 90% viešbučių, apie 150.000 su turizmo verslu susijusių žmonių liko be darbo. Be to, dėl atšauktų kovo ir balandžio kelionių organizatoriai prašo grąžinti avansą už šiuos mėnesius.

Siekdama užtikrinti viešbučių sektoriaus ir turizmo firmų finansinį stabilumą, Turkijos turizmo ministerija yra pasirengusi jiems suteikti paskolas lengvatinėmis sąlygomis 6 mėnesiams.

Šios lėšos yra tikslinės - jos turėtų būti specialiai skirtos padengti iki kovo 27 d. avansu gautas sumas, kurios dėl rezervacijų atšaukimo turėtų būti grąžintos kelionių organizatoriams.

Į šią paramą gali pretenduoti tiek visus metus veikiantys viešbučiai, tiek ir tie, kurie nukėlė šiemetinio sezono pradžią iki balandžio pabaigos.

Turkijos viešbučių sektoriaus atstovai sako, kad siūlomos paskolos yra tarsi „lašelinė turizmui“ dabartinėje situacijoje. Anot jų, dėl koronaviruso pandemijos turizmas šalyje tiesiog sustojo. Kreditai leis bent šiek tiek atgaivinti šį sektorių.