Turkija gali atidėti turisto mokestį

Turkijos valdžia svarstys keletą priemonių, skirtų šalies turizmo sektoriui paremti. Tarp jų – ir turisto mokesčio įvedimo termino atidėjimą.

Kylant grėsmei, kad dėl koronaviruso plitimo gali sustoti šalies turizmo sektoriaus augimas, Turkijos kelionių industrija parengė sąrašą priemonių, skirtų skatinti šiai ūkio šakai. Sąrašas buvo paskelbtas Turizmo patariamosios tarybos narių susitikime su Turkijos turizmo ir kultūros ministru Mehmetu Ersoy.

Susitikime kalbėta, jog nepaisant to, kad, kovo 14 d. duomenimis, Turkijoje iki šiol užregistruoti tik 2 koronaviruso atvejai, bendras informacinis fonas ir gandai socialiniuose tinkluose „daro neigiamą įtaką vartotojų sprendimams dėl kelionių“. Todėl turizmo verslas ir parengė gaires, kaip reikėtų remti šią ūkio šaką, rašo „atorus.ru“.

Pirmiausiai pasiūlyta šio sektoriaus įmonėms atidėti mokesčių mokėjimą ir suteikti lengvatines paskolas.

Tarp priemonių, tiesiogiai susijusių su atvykstamuoju turizmu Turkijoje, įrašytas siūlymas grįžti prie kelionių operatorių ir oro linijų subsidijavimo praktikos, o taip pat siūlymas 2020 m. balandžio 1 d. turėjusio įsigalioti apgyvendinimo (turisto) mokesčio įvedimą atidėti iki lapkričio.

Anot Turkijos žiniasklaidos, Turkijos turizmo ministerija jau dėlioja eilę sprendimų, skirtų turistus priimančioms šalies įmonėms. Pavyzdžiui, turizmo operatoriai gaus nuolaidą savo klientams įsigyti bilietus į populiarius Turkijos muziejus.

VŽ rašė, kad nuo kovo 1 d. bilietai į muziejus Turkijoje pabrango.

Be to, valdžia pažadėjo išspręsti turistų pasitikimo Stambulo oro uoste problemas, kilusias dėl to, kad nuo 2020 m. sausio turistus priimančioms įmonėms uždrausta oro uoste pasitikti keliautojus su lengtelėmis ar iškabomis.

Turkijos turizmo ministerija pažadėjo artimiausiu metu pateikti atsakymą turizmo industrijai, kurioms priemonėms bus pritarta.

Anot turkų žiniaklaidos, labiausiai tikėtina, jog iš paskelbtų priemonių bus pritarta turizmo mokesčio atidėjimui iki lapkričio pabaigos, mat tam nereikėtų specialių priemonių ar atskiro finansavimo.

Lietuviams – nurodymas kol kas sėdėti namie

Turkija iki šiol buvo viena populiariausių Lietuvos gyventojų atostogų kelionių krypčių, kai keliaujama įsigijus kelialapį iš kelionių organizatoriaus. Tačiau pastaruoju metu kelionių planus vis labiau jaukia koronaviruso plitimas.

VŽ rašė, kad ketvirtadienį Lietuvos turizmo asociacijos nariai ir didžiausi šalies kelionių organizatoriai „Novaturas“, „Tez Tour“ ir „Kidy Tour“ pranešė iki balandžio 14 d. stabdantys visus suplanuotus užsakomuosius skrydžius. Tokį žingsnį rinkos dalyviai žengė reaguodami į pasikeitusią situaciją ir Vyriausybės rekomendacijas.

VŽ skelbė, kad ketvirtadienį Lietuvos vyriausybė, siekdama užkirsti kelią naujojo viruso plitimui, įvedė pluoštą apribojimų, – tarp jų ir kelionėms.

Ribojimai kelionėms:

– Nuo 2020 m. kovo 13 d. turi būti nutrauktos bet kokios kelionės į ypatingos rizikos šalis, patvirtintas valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu: Italija, Prancūzija, Vokietija, Ispanija, Kinija, Honkongas, Iranas, Pietų Korėja, Singapūras, Japonija, turi būti nutrauktos.

– Visiems Lietuvos Respublikos piliečiams primygtinai rekomenduota nutraukti ir atidėti visas keliones iki 2020 m. balandžio 14 d. nevykti į visas užsienio valstybes.

Skrydžių ribojimai:

– Nuo 2020 m. kovo 13 d. draudžiami skrydžiai keleiviams vežti iš Lietuvos į Italiją, o nuo 2020 m. kovo 16 d. – ir iš Italijos į Lietuvą.

– Nuo 2020 m. kovo 13 d. draudžiamas tarptautinis keleivių vežimas keleivinėmis kelių transporto priemonėmis, kai keleiviai vežami iš Lietuvos į Italiją reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais (vienkartiniais) reisais.

Taip pat Lietuvoje nuo kovo 13 d. uždaromos mokyklos, draudžiami masiniai renginiai. Tikslų ir išsamų Lietuvoje įvedamų apribojimų sąrašą galima rasti čia.

