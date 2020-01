Siunčia žinią verslui – mobilieji verslo įrenginiai turės būti atnaujinti

Bendrovė „Microsoft“ dar praėjusiais metais paskelbė, kad jau nuo šių metų sausio 14 dienos stabdys operacinės sistemos „Windows Embedded Handheld 6.5“ palaikymą. Tai reiškia, kad kyla didelė grėsmė įmonėms, darbui naudojančioms išmaniuosius įrenginius su šia operacine sistema.

Kompiuterines kasos sistemas kuriančios ir mobiliąją kompiuterinę įrangą bei sprendimus jai tiekiančios bendrovės „Raso“ pardavimų vadovas Ričardas Tamašiūnas sako, kad didžioji dalis verslo tiek Lietuvoje, tiek ir kitose Baltijos šalyse dar nėra pasirengusi šiems pokyčiams.

„Net didelės gamybos ir logistikos įmonės tinkamai nesiruošia būsimiems iššūkiams, kilsiantiems jau labai greit – vos už kelių mėnesių. „Microsoft“ yra pristačiusi naują sistemą, skirtą būtent tokiems įrenginiams, bet reikia sukurti naujas taikomąsias programas, nes tiesioginio būdo pereiti nuo „Windows Embedded CE 6.0“ prie „Windows 10 IoT“ nėra“, – teigia R. Tamašiūnas.

R. Tamašiūnas sako, kad įrenginiai su sistema „Windows Embedded CE 6.0“ po sausio 14 d., kai „Microsoft“ stabdys jų palaikymą, gali susidurti su rimtomis kibernetinėmis grėsmėmis.

„Privatiems vartotojams, kurie naudojasi telefonais su „Android“ ar „iOS“ sistemomis, ši žinia nieko nereiškia. Su specializuotais mobiliaisiais įrenginiais, skirtais verslui, situacija bloga – iki šiol apie 80 % įrenginių Baltijos šalyse tebėra su senosiomis „Windows OS“, o tai reiškia, kad didelė dalis jų nebus apsaugoti nuo naujų grėsmių“, – teigia „Raso“ atstovas.

Dalis įmonių seniai naudoja sistemai „Android“ skirtas mobiliąsias programas

Visgi R. Tamašiūnas teigia, kad mūsų šalies bendrovės buvo vienos iš pirmųjų, kurios pačios pradėjo kurti pažangias mobiliąsias programas operacinei sistemai „Android“.

„Galėčiau išskirti greitųjų siuntų bendrovės „Venipak“ sprendimus. Ji buvo viena iš pirmųjų, kurie patys pradėjo kurti savo sistemas ir jas tobulina iki šiandien. Šios sistemos tiek kurjeriams, tiek ir jų klientams padeda gauti visą informaciją realiuoju laiku ir patogiai, o kalbant apie dabartinę situaciją, jiems nekyla jokios grėsmės dėl saugumo, nes naudoja savo sistemą“, – sako R. Tamašiūnas.

Minėtos bendrovės vadovas Justas Šablinskas sako, kad be tokių technologinių sprendimų būtų sunku kalbėti apie „Venipak“ kokybinį šuolį: „Mūsų įmonė seniai suprato būtinybę turėti savo sistemas, kurias patys galime tobulinti, todėl Baltijos šalyse buvome turbūt vieni iš pirmųjų, kurie susikūrėme unikalų sprendimą ir jį naudojame iki šiol. Žinoma, prie to svariai prisideda ir tokie partneriai kaip „Raso“, su kurių pagalba savo sprendimus galime pritaikyti optimaliai.“

Anot J. Šablinsko, tokie bendri projektai yra labai naudingi jo vadovaujamai bendrovei.

„Mūsų bendrovė turi kelias taisykles, kurių visada laikosi, o viena iš jų – investuojame tik į kokybiškiausią įrangą ir norime būti labiausiai technologiškai pažengusi kurjerių tarnyba, nes tik tada galime sudaryti geriausias darbo sąlygas savo kurjeriams, kad jie užtikrintų geriausią aptarnavimo kokybę. To siekiame nuo pat bendrovės įkūrimo pradžios 2004-aisiais ir matome to rezultatus – pradėjome nuo vieno siuntas vežiojusio mikroautobuso, o šiandien tapome viena didžiausių kurjerių tarnybų Baltijos regione. Be investicijų į technologijas nebūtume to pasiekę“, – sako J. Šablinskas

Įžvelgia ir daugiau grėsmių

Lietuvių bendrovės atstovas pasakoja, kad Lietuvoje veikia daug įmonių, kurios renkasi jų produktus, tačiau yra ir tokių, kurios, užuot naudojusios profesionalią įrangą, dirba su paprasčiausiais išmaniaisiais telefonais.

„Dirbame su įvairių sričių rinkos lyderiais, bet matome daug atvejų, kai smulkusis ir vidutinis verslas nuvertina technologijų ir įrangos svarbą ir dėl to patiria didelius nuostolius. Paprastas pavyzdys – Lietuvoje yra tikrai daug įmonių, kurios prekių brūkšninius kodus skenuoja išmaniaisiais telefonais. Jos neįvertina, kad toks darbas trunka apie 30 proc. ilgiau nei dirbant specializuota įranga. Taigi dienos gale laiko sąnaudos gali būti per daug brangios, o nuostoliai didesni nei investicijos į technologijas“, – sako R. Tamašiūnas.

„Profesionaliosios technikos poreikis kurjerių tarnybų darbe yra ypač didelis, nes išsikrovusį išmanųjį telefoną reikia kur nors įkrauti, o mūsų siūlomi įrenginiai yra su keičiamomis baterijomis, jie daug atsparesni smūgiams, temperatūros kaitai, ekranai dūžta daug rečiau. Pranašumų yra daug ir verslas tai vertina“, – pasakoja R. Tamašiūnas.