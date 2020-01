„Amber Food“ pajamos išaugo dešimtadaliu

Daugiau nei pusšimtį įvairių maitinimo įstaigų valdančios „Amber Food“ grupės konsoliduota apyvarta per 2019 m. ūgtelėjo 10% ir peržengė 37 mln. Eur. 2019 m. pradžioje buvo laukiama, kad pajamos per metus didės 4%.

„2019–aisiais sekėsi geriau nei planavome: apyvarta augo nuo 34,1 mln. Eur iki 37,5 mln. Eur. Praėjusiais metais beveik nevykdėme restoranų plėtros, taigi pajamos augo dėl sėkmingesnės esamų restoranų veiklos. Svarbiausiu augimo varikliu tapo maisto kokybės gerinimas. Šiandien klientai tampa vis išrankesni asortimentui ir kokybei“, – pranešime spaudai teigia Gediminas Balnis, „Amber Food“ direktorius.

nuotrauka::1left

Vadovas pasakoja, kad, reaguojant į vartotojų lūkesčius, 2019 metų pabaigoje didžiausiame įmonės restoranų tinkle „Charlie pizza“ pradėtas kokybinis projektas „Naujas kokybės standartas“: pasirenkami geresni pagrindiniai viso tinklo maisto patiekalų produktai, didinamos porcijos.

„Pavyzdžiui, picerijose paprastą picos tešlą keičiame tikra itališka tešla, kuriai naudojama brandinta tešla ir kuri gaminama naudojant natūralų raugą. Raugas yra be konservantų, iš miltų ir vandens, todėl tešlai suteikia lengvumo, neapsunkina skrandžio, gerai virškinamas. Naujas picos pagrindas pradėtas kepti „Ozo“, CUP ir Kauno „Akropolio“ „Charlie pizza“ picerijose, o artimiausiu metu pakeis ligšiolines picas ir kitose picerijose. Visose picerijose fermentinis sūris buvo pakeistas į mocarelą. Be to, „Charlie pizza“ restoranuose padidinome picas“, – vardija G. Balnis.

Pasak jo, kokybinių pakeitimų bus visose patiekalų kategorijose.

2020-ųjų planuose – restoranų plėtra

„Amber food“ 2020 metais planuoja investuoti per 1,8 mln. Eur. Ketinama atidaryti iki 9 restoranų Lietuvoje ir rekonstruoti 3-4 jau veikiančius restoranus.

„2020 metų plėtrą planuojame sparčiai populiarėjančiuose maisto turguose, t.y. deramės dėl keleto vietų nedideliems, iki 20 kn. m. ploto restoranams. Tai galėtų būti tiek esamų „Guacamole“, „Manami“ ar „Sugamour“ restoranų mažesni formatai, tie ir visiškai naujai sukurti restoranėliai. Be to, toliau plėsime labai pasiteisinusį „Lunch up“ pietų restoranų tinklą“, – sakė G. Balnis.

Taip pat neatmetama plėsti „Sugamour“ restoranų tinklą.

G.Balnis planuoja, kad 2020 m. „Amber food“ pajamos augs 7% — nuo 37,5 mln Eur iki 40 mln. Eur.

Apie „Amber food“

„Amber Food“ grupė valdo 21 piceriją „Charlie Pizza“, 6 blynines „La Crepe“, 8 lietuviškos virtuvės restoranus „Katpėdėlė“, 6 Azijos virtuvės restoranus „Manami“, 1 Meksikos restoraną „Guacamole“, 3 restoranus „Sugamour“, 1 dienos pietų restoraną „Lunch up“, 1 restoraną „Carskoje Selo“, laivą-restoraną „DAS BOOT“, fusion virtuvės restoraną „Skonis“, barų zonas „Žalgirio“, „Švyturio“ ir „Jonavos“ arenose, 2 picerijas „Charlie pizza“ oro uosto zonoje, 2 sezonines terasas „Grill terrace“ bei 1 sezoninę terasą „Sugamour“ vasaros rezidencija“.

Auga ir konkurentai

Kiti didieji restoranų tinklai savo 2019 m. rodiklių dar nėra paskelbę. Dauguma 2019-aisias planavo augimą. Pavyzdžiui, viena šio sektoriaus lyderių – „Delano“ – pernai gruodį VŽ teigė, kad 2019 m. tikisi apie 10% sieksiančio bendro pajamų augimo.

Didinti pajamas įmonė tikisi ir 2020 m.

„2020 m. biudžete planuojame, kad „Delano“ prekybos pajamos kils 8,7 %“, – tuomet sakė Gintaras Rutkauskas, „Delano“ vykdomasis direktorius.

Anot jo, didesnę dalį numatyto pajamų augimo turėtų sugeneruoti naujai atidaryti restoranai ir kavinės, be to, ir seniau veikiančiuose maitinimo taškuose planuojamas pardavimo pajamų didėjimas, sieksiantis apie 3%.

G. Rutkauskas pasakojo, kad 2020 m. Lietuvoje planuojama atidaryti 5 „Caif Cafe“ kavines, 2 savitarnos restoranus „12“ ir 1 naują „Can Can pizza“ restoraną.

2019-uosius „Delano“ užbaigė Lietuvoje turėdama iš viso 61 maitinimo tašką: 33 „Caif Cafe“ kavines, 24 „Can Can pizza“ restoranus, 2 „Delano“ savitarnos restoranus ir 2 pietų savitarnos restoranus „12“.

Gediminas Balnis, „Amber Food“ valdybos pirmininkas. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.