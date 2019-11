Paskelbti 2019–ųjų Vilniaus svetingiausi viešbučiai, restoranai ir lankytinos vietos

Vilniaus m. savivaldybė paskelbė 2019-ųjų svetingiausius miesto viešbučius, kavines, kitas įstaigas bei vilniečius.

Metų svetingiausieji ketvirtadienį apdovanoti Vilniaus rotušėje. Jau 12-ą kartą vykusio konkurso metu buvo renkami svetingiausi sostinėje įsikūrę viešbučiai, restoranai, kavinės, barai, gidai, lankytinos vietos, svetingiausi nuosavo būsto Vilniuje nuomotojai („Airbnb“). Interneto svetainės lankytojai savo balsą taip pat galėjo atiduoti už svetingiausią iniciatyvą, kuriančią Vilnių.

Savo balsus svetingiausiems skyrė 14.263 miesto svečiai ir vilniečiai.

Susumavus balsavimo rezultatus, išrinkti 8 svetingiausi 2019-aisiais mieste:

• Svetingiausias Vilniaus viešbutis 2019 – „Pacai“

• Svetingiausias Vilniaus restoranas 2019 – „Džiaugsmas“

• Svetingiausi nuosavo būsto Vilniuje nuomininkai 2019 – „Cozy Apt in the Heart of Old Town“

• Svetingiausias Vilniaus baras 2019 – „Apoteka“

• Svetingiausia vieta kavos puodeliui 2019 – „Italala Caffe“

• Svetingiausia Vilniaus lankytina vieta 2019 – „MO muziejus“

• Svetingiausias Vilniaus gidas 2019 – Petras Staselis

• Svetingiausia iniciatyva, kurianti Vilnių 2019 – Stiklo kvartalas

Atrenkant konkursui dalyvius, buvo pasirinkta 10 aukščiausius reitingus turinčių kandidatų iš šaltinių: www.google.com, www.tripadvisor.com, Foursquare, www.booking.com. Tačiau balsavę žmonės galėjo įvesti ir savo pasiūlytą kandidatą.