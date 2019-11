Du Vilniaus restoranai pateko tarp geriausių pasaulyje

Du Lietuvos restoranai pateko į naujausią „50 Geriausių atradimų“ (50 Best Discovery) sąrašą – tai „Nineteen18“ ir „Džiaugsmas“, pranešė „madeinvilnius.lt“.

Iš Baltijos šalių sostinių į šį sąrašą taip pat pateko 3 Talino restoranai: „Leib“, „Noa Chef‘s Hall“ ir „Restaurant ֓. Taip pat sąraše 3 Varšuvos restoranai ir 1 baras.

„50 Geriausių“ (50 Best), prekės ženklas, apjungiantis „50 Geriausių pasaulio restoranų“ (The World’s 50 Best Restaurants) ir „50 Geriausių pasaulio barų“ (The World’s 50 Best Bars), startavo su nauju projektu – „50 Geriausių atradimų“ (50 Best Discovery).

17 metų „50 Geriausių“ (50 Best) renka ir skaičiuoja tarptautinių ekspertų vertinimus, skiriamus viso pasaulio restoranams ir barams. Kaip rašo „madeinvilnius.lt“, iki šių metų jie atskleisdavo tik tas vietas, kurios surinkdavo tam tikrą balų kiekį, leidusį jiems patekti į sąrašą. Antradienį paskelbtas „50 Geriausių atradimų“ (50 Best Discovery) sąrašas nuo šiol suteiks gilesnę ir gausesnę informaciją apie tai, kur užsukti gėrimui ar vakarienei keliaujant po pasaulį.

„50 Geriausių atradimų“ (50 Best Discovery) suteikia galimybę susipažinti su restoranais ir barais, kurie buvo vertinti „50 Geriausių“ (50 Best) ekspertų iš 75 skirtingų šalių.

„50 Geriausių atradimų“ (50 Best Discovery) sąrašą rasite čia.