Susisiekimo ministerija: Lietuvos pašto valdybos įgaliojimai nutrūks lapkričio 26 dieną

Valstybės valdomo Lietuvos pašto valdybos nepriklausomiems nariams atsisakius tęsti darbą, valdyba yra atšaukiama nuo lapkričio 26 dienos, teigia bendrovę valdanti Susisiekimo ministerija. Nepriklausomi valdybos nariai laikosi pozicijos, kad jų įgaliojimai nutrūko spalio 31 dieną, kai buvo pasirašytas pirmasis įsakymas dėl valdybos pasikeitimo.

„Susisiekimo ministras, gavęs nepriklausomų valdybos narių pranešimą dėl atsisakymo tęsti darbą valdyboje, lapkričio 11 dieną pasirašė įsakymą dėl valdybos atšaukimo nuo lapkričio 26 dienos. Vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo ir Lietuvos pašto įstatų nuostatomis, valdybos narys laikomas atsistatydinusiu 15 dieną nuo pranešimo gavimo dienos“, – komentare BNS nurodė susisiekimo viceministras Gytis Mažeika.

Dar du įsakymai dėl Lietuvos pašto valdybos pasikeitimo buvo pasirašyti spalio 31 ir lapkričio 4 dienomis. Pirmuoju įsakymu, kurį pasirašė susisiekimo ministras Jaroslavas Narkevičius, valdyba atleista jau nuo spalio 31 dienos, o antrame, kurį pasirašė atostogaujantį J. Narkevičių pavadavęs aplinkos ministras Kęstutis Mažeika, nurodyta, kad valdybos įgaliojimai baigsis tik gruodžio 31 dieną.

Susisiekimo ministerijos teigimu, visi trys įsakymai dėl Lietuvos pašto valdybos pasikeitimo yra galiojantys.

Tuo metu Lietuvos pašto nepriklausomi valdybos nariai trečiadienį išplatiname viešame laiške nurodė toliau besilaikantys pozicijos, kad jų įgaliojimai nutrūko spalio 31 dieną.

„Kaip jau esame viešai pranešę lapkričio 11 dieną, tai pat informavę tą dieną ir ministeriją vykusio susitikimo metu, mūsų advokatų vertinimu, kaip Lietuvos pašto valdyba esame atšaukti spalio 31 dieną ministro įsakymu. Aiškumo tikslais dar kartą akcentuojame, kad valdyba veiklos nevykdo ir netęsia“, – teigiama laiške.

Jame pabrėžiama, kad lapkričio 4 ir 11 dienomis pasirašyti įsakymai yra neteisėti, nesukuria pareigų bei atsakomybės ir nepadaro valdybos veikiančia.

J. Narkevičiaus atšauktoje Lietuvos pašto valdyboje nepriklausomais nariais dirbo jos pirmininkas Nerijus Datkūnas, Jūratė Stanišauskienė, Danielius Merkinas ir Gražvydas Jukna. Ministerijai valdyboje atstovavo Janina Laskauskienė.

Anot Susisiekimo ministerijos, paskutiniu įsakymu Lietuvos pašto valdybą atšaukiant nuo lapkričio 26 dienos, nuo tos datos į ją paskirti nauji nariai, tačiau pareigas jie galės pradėti eiti tik gavus Lietuvos banko ir kitų įmonės veiklą prižiūrinčių institucijų leidimus.

Valdybos nariais paskirti Susisiekimo ministerijos atstovai Roma Andruškevičienė, Povilas Drižas, Saulius Kerza bei Janina Laskauskienė, taip pat ministerijai pavaldaus Lietuvos radijo ir televizijos centro generalinis direktorius Remigijus Šeris. Ministerijos teigimu, naujai paskirta valdyba tokia sudėtimi eis savo pareigas kol bus atrinkti nepriklausomi valdybos nariai.

Lietuvos paštas yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, todėl dėl valdybos narių tinkamumo Susisiekimo ministerija kreipėsi į Valstybės saugumo departamentą, Vidaus reikalaus ministeriją bei kitas kompetentingas įstaigas. Tuo metu Lietuvos paštas dėl naujų valdybos narių kreipėsi į Lietuvos banką.

Lietuvos bankas BNS nurodė negalintis patvirtinti, ar gavo kreipimąsi dėl naujų Lietuvos pašto valdybos narių, tačiau nurodė, kad vertinimo procesas trunka maždaug iki pusantro mėnesio.

„Pagal įstatymą, sprendimas turi būti priimtas vėliausiai per 30 darbo dienų nuo visų dokumentų gavimo. Vertinimo trukmė priklauso nuo to, ar kandidatai yra Lietuvos piliečiai, taip pat nuo to, kiek yra su konkrečiu asmeniu susijusių vertintinų aplinkybių“, – nurodė Lietuvos bankas.

G. Mažeikos teigimu, procedūros dėl naujų nepriklausomų narių atrankos buvo pradėtos nedelsiant, taip siekiama kuo skubiau suformuoti nepriklausomą bendrovės valdybą, kuri atitiktų EBPO reikalavimus.

„Kadangi procedūros gali užtrukti iki keturių mėnesių, ministerija konsultuojasi su Stebėsenos ir prognozių agentūros valdymo koordinavimo centru bei atlieka visus reikiamus veiksmus, kad šios procedūros būtų atliktos per įmanomai trumpiausią laiką, nepažeidžiant procedūrų skaidrumo ir nepriklausomumo reikalavimų“, – tvirtino G. Mažeika.

Ministerija taip pat pabrėžia, kad valdybos pasikeitimas neturės neigiamos įtakos Lietuvos pašto veiklai, o universalių pašto, spaudos pristatymo paslaugų teikimas bus užtikrintas.

„Lietuvos paštas turi reikiamą licenciją dalyvauti „Sodros“ paskelbtame viešajame pirkime dėl pensijų pristatymo paslaugų įsigijimo. Laimėjimo atveju Lietuvos paštas bus pasirengęs kokybiškai teikti šias paslaugas“, – teigė G. Mažeika.

„Sodra“ jau yra paskelbusi pensijų išnešiojimo 2020 metais Vilniuje ir Kaune konkursą. „Sodros“ atstovas Saulius Jarmalis BNS anksčiau sakė, kad vokus atplėšti numatyta lapkričio pabaigoje, o konkurso nugalėtojus planuojama paskelbti gruodžio viduryje.

