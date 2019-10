Suskaičiavo, kiek pajamų restoranai nuslepia per pietus

Lietuvos viešojo maitinimo sektoriuje vien per pietų pertrauką kasdien gali būti neapskaitoma 800.000 Eur pajamų, rodo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) skaičiavimai.

„Kasdienis smulkiai stambus šešėlis“, – taip padėtį viešojo maitinimo sektoriuje apibūdina FNTT atstovai.

Šešėlio mastą restoranuose vaizdingai iliustruoja FNTT skaičiavimai, kiek pajamų gali būti kasdien nuslepiama šiame sektoriuje pietų metu – nuo 11 iki 13 val.

Tarnybos duomenimis, šalyje iš viso yra apie 1,4 mln. dirbančiųjų, iš kurių 600.000 maitinimo įstaigose per pietų pertrauką nesilanko: jie pietauja darbo vietoje, galbūt namie arba išvis nepietauja.

Likę 800.000 žmonių kasdien pietauja maitinimo įstaigose: valgyklose, kavinėse ar pan.

Iš jų maždaug 600.000 pavalgę kavinėje gauna kvitą – fiskalinį čekį (fiskalinis čekis įrodo, kad pajamos, kurias restoranas gavo už maitinimo paslaugą, buvo apskaitytos, taigi nuo jų sumokami mokesčiai).

Tačiau likę 200.000 valgytojų galimai gauna tik nefiskalinį kvitą arba kvito išvis negauna, taigi jų sumokėti pinigai greičiausiai pradingsta šešėlyje, teigia FNTT specialistai.

Jie atkreipia dėmesį, jog dažnas atvejis, kuomet žmogus atsiskaito kortele ir gavęs kvitą iš terminalo, per kurį susimokėjo kortele, mano, kad tai – fiskalinis kvitas.

Tačiau toks kvitas iš terminalo yra nefiskalinis, nes terminalas būna susietas su sąskaita, kuri gali būti ofšore ar dar kur nors, ir tuos pinigus galima naudoti kaip nori, – mokesčiai nuo jų nemokami, aiškina FNTT atstovai.

„Mūsų skaičiavimu, vien per pietų pertrauką į šešėlį maitinimo versle kasdien nukeliauja 800.000 Eur. Padauginkime šį skaičių iš 250 dienų ir gausime, kad per metus pietų metu šalies maitinimo įstaigose vien per pietus nuslepiama apie 200 mln. pajamų“, – kalba Antoni Mikulskis, FNTT direktorius.

Kad maitinimo sektorius šešėliuotas, ne kartą yra konstatavusi ir Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija, pabrėždama, kad daliai maitintojų vengiant mokesčių, tos įstaigos, kurios mokesčius moka sąžiningai, atsiduria nelygioje konkurencijoje.

Gediminas Balnis, Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos viceprezidentas, mano, kad FNTT pateikiami skaičiai apie tai, kiek pajamų restoranuose neapskaitoma pietų metu, gali atitikti realybę.

„Apie šešėlį signalizuoja algos, kurios skirtinguose restoranuose ir netgi jų tinkluose skiriasi kartais. Kai kuriose įstaigose algos tokios mažos, kad kyla paprastas klausimas, ar už tiek žmonės išvis gali dirbti“, – sako jis.

Apie tai, kokių siūlymų šešėliui mažinti FNTT yra pateikusi Vyriausybei, ir kokių naujovių jie gali atnešti maitinimo įstaigoms, SPA paslaugų teikėjams, autoremontininkams, odontologams bei kai kurių kitų paslaugų teikėjams, skaitykite „VŽ premium“.

Antoni Mikulskis, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktorius. Vidmanto Balkūno („15min.“)nuotr.