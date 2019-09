Mūsų programuotojų reputacija – viena geriausių Europoje

IT rinka – viena dinamiškiausių pasaulyje, o IT specialistų poreikis visame pasaulyje nuolat auga ir ateinančiais dešimtmečiais ši tendencija nesikeis, teigia Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA). Jo atstovai priduria, kad nors Lietuvoje IT specialistai sudaro vos 2,7% visų dirbančiųjų, jų reputacija – viena geriausių Europoje.

Tai patvirtina ir paslaugų centrų atstovai bei kiti užsienio investuotojai. Privačiuose pokalbiuose jie „Verslo žinioms“ ne kartą yra sakę, kad Lietuvos programuotojai tiesiog atlieka gautas užduotis, neišsisukinėdami ir nepermesdami darbų kitiems, net jeigu tų užduočių atlikimas priklauso ne vien nuo jų (angl. they get **it done). Be to, Lietuvoje darbuotojai, įskaitant programuotojus, vis dar yra šiek tiek pigesni nei Vakarų šalyse.

Reputacija dar auga

MOSTA atlikta analizė parodė, kad nuo 2015 m. užimtų darbo vietų skaičius šalies darbo rinkoje augo beveik 3%. O informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sektoriuje stebėtas penkis kartus spartesnis, 15% siekęs augimas. Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrėjų ir analitikų profesijų grupė išsiskyrė didžiausiu darbo vietų augimu.

Eurostato duomenimis, 2018 m. IRT specialistai Lietuvoje sudarė tik 2,7% visų dirbančiųjų. Tais pačiais metais, anot MOSTA, IRT krypties studijas pradėjo 12% visų įstojusių. Tokios studijų programos kaip Programų sistemos ar Informatikos inžinerija ne pirmus metus rikiuojasi populiariausiųjų gretose, o IT kompanijos sudaro sąlygas specialistams toliau mokytis ir tobulinti įgūdžius.

Kartu su augančiu Lietuvos IT sektoriumi auga ir jo reputacija pasaulyje. 2015 m. rinkos tyrimų ir konsultacijų bendrovės TNS LT, drauge su nacionaline informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus asociacija „Infobalt“ atliktas pirmasis Lietuvos IT sektoriaus reputacijos lygio tyrimas atskleidė, kad Lietuvos IT sektoriaus reputacija – viena geriausių Europoje. IT sektoriaus reputacijos indekso vidurkis Europoje buvo 56 punktai, o Lietuvoje jis siekė net 67 punktus. Naujausiais 2016 m. pabaigos duomenimis, Lietuvos IT sektoriaus reputacijos indeksas pakilo dar dviem balais ir siekia 69 punktus.

Lietuviai – tarp geriausiųjų

Šiemet lietuviai puikiai pasirodė ir tarptautiniame programavimo konkurse „Google Code Jam“. Tai tarptautiniu mastu pripažintas konkursas, pirmą kartą suorganizuotas Kalifornijoje 2003 m. Jo tikslas buvo atrasti ir pritraukti talentingiausių programuotojų dirbti „Google“. Šiame konkurse kasmet varžosi programuotojai iš viso pasaulio ir siekia išspręsti sudėtingus algoritmus per tam tikrą laiką. Šiais metais konkursas sulaukė daugiau nei 60.000 dalyvių. Lietuvių jame šiemet dalyvavo dvigubai daugiau nei pernai – 109. Kvalifikacinį etapą įveikė 98, o tai, atsižvelgiant į populiacijos dydį, yra antras geriausias rezultatas pasaulyje po Singapūro.

Pasak Manto Urbono, IT bendrovės „Visma Lietuva“ vadovo, toks konkursas atveria galimybių programuotojams išbandyti jėgas pasauliniu mastu, todėl bendrovė inicijavo ir organizavo renginius dar prieš konkursą, kurių tikslas – ne tik supažindinti su pačiu konkursu, bet, dalijantis turimomis žiniomis ir kompetencija, padėti jam pasiruošti.

„Visma Lietuvoje“ nuolat taikome tokią praktiką – dalydamiesi turimu žinių bagažu auginame savo kompetenciją. Tokį metodą taikėme ir ruošiantis konkursui. Renginiuose savo patirtimi dalijosi jėgas konkurse ankstesniais metais jau išbandę kolegos iš „Visma Lietuvos“ ir kitų IT įmonių, buvo galima susipažinti su turnyro specifika. Tokią iniciatyvą tęsime ir toliau, todėl tikimės, kad ateinančiais metais tai padės pritraukti dar daugiau dalyvių iš Lietuvos“, – sako M. Urbonas.

Būdas atkreipti dėmesį

Vydūno Trapinsko, „Investuok Lietuvoje“ investicinės aplinkos eksperto, teigimu, tokie konkursai – puikus būdas parodyti investuotojams, kiek ir kokio aukšto lygio talentų turime Lietuvoje.

„Į šį „Google“ renginį susirenka geriausi pasaulio programuotojai. Tai, kad pagal populiacijos dydį Lietuva parodė vieną geriausių rezultatų, tik dar kartą patvirtina mūsų potencialą. Tai yra ženklas ir kitiems investuotojams, kurie, matydami, kur koncentruojasi talentas, gali nukreipti savo investicijas jo link“, – sako V. Trapinskas.

M. Urbonas priduria, kad „Visma Lietuvos“ programuotojai kasdien dirba kartu su kolegomis iš Norvegijos, Švedijos, Danijos, Olandijos ir kitų šalių, kurie lietuvius vertina kaip produktyvius, pragmatiškus, gebančius kurti programinę įrangą laikantis aukščiausių kokybės standartų.

„Nuolat investuojame į darbuotojų mokymus, hakatonus, dalyvavimą konferencijose, per įvairias praktikas žinias perduodame jaunajai kartai. Visa tai leidžia užtikrinti reikiamą žinių bagažą ir nuolatinį jų atnaujinimą, gerą įmonės reputaciją ir rezultatus, galimybę plėstis“, – sako M. Urbonas.