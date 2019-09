Duomenų praradimo prevencija: 5 žingsniai link saugesnės aplinkos

Mes — niekam neįdomūs, bet ar tikrai?

Spaudoje apie užsienio naujienas dažnai galime išvysti žinutes apie netinkamą duomenų apsaugą ir to pasekmes — „Facebook“ susilaukė baudos, nes neužtikrino kelių šimtų tūkstančių vartotojų duomenų apsaugos, „British Airways“ prarado klientų duomenis, JAV muitinės ir pasienio apsaugos tarnyba nepakankamai gerai pasirūpino saugumu ir apie 100 000 keleivių fotografijų buvo pavogtos per kibernetinį incidentą ir t.t.. Tačiau žinutes, kad kuri nors Lietuvos įmonė per kibernetinį incidentą prarado klientų duomenis, matome itin retai. Ar taip yra todėl, kad Lietuvos įmonės tikrai daug dėmesio skiria kibernetinei saugai ir prevencijai? O gal mūsų įmonės ir darbuotojų duomenys nėra patrauklus grobis? Visgi, labiau tikėtina, kad dažnai pačios organizacijos nežino, kad jų turimi duomenys buvo nukopijuoti – juk fiziškai niekas nedingo...