Mokėjimų platforma „Stripe“ pradeda veiklą Lietuvoje

Pasaulinė mokėjimų platforma „Stripe“ antradienį oficialiai pradeda veiklą Lietuvoje ir dar septyniose Europos šalyse.

Kaip teigiama įmonės pranešime, „Stripe“ kasmet apdoroja milijardų dolerių mokėjimus milijonams verslų, nuo startuolių iki didžiųjų bendrovių kaip „Google“, „Amazon“, „Uber“ ir „Shopify“. Tokios lietuviškos bendrovės, kaip doodlevideo.io ir „PaperSurvey“, jau naudojasi „Stripe“ siūlydamos savo prekes ir paslaugas visame pasaulyje.

„Lietuva turi daug verslumo ir technologijų talentų, tad mes tikime, kad lietuviškos bendrovės gali sėkmingai plėstis pasauliniu mastu, – sako Felixas Huberis, „Stripe“ Vidurio ir Rytų Europos, Artimųjų Rytų ir Afrikos regionų vadovas. – „Stripe“ siekia įgalinti daugiau Lietuvos kompanijų eksportuoti savo kūrybiškumą ir ambicijas į kitas pasaulio šalis.“

Nuo šio antradienio Lietuvos įmonės gali vos per 10 minučių pradėti priimti mokėjimus daugiau nei 130 skirtingų valiutų, rašoma pranešime. Be to, kad priimtų mokėjimus, bendrovės gali naudotis „Stripe“ tvarkydamos apskaitą, sąskaitų išrašymą, mokėjimus trečiosioms šalims ir optimizuoti savo sistemą mobiliems mokėjimams.

„Stripe“ vartotojai taip pat gauna prieigą prie mobiliųjų piniginių, tokių kaip „Apple Pay“ ir „Google Pay“.

„Stripe“, kurios būstinė yra San Franciske, turi daugiau nei 2000 darbuotojų. Pastarąjį kartą įvertinta 22,5 mlrd. USD, „Stripe“ iki šiandien yra pritraukusi apie 785 mln. USD investicijų. Tarp „Stripe“ investuotojų yra „Sequoia Capital“, „Andreessen Horowitz“, „General Catalyst“, „Capital G“, Elonas Muskas, Peterias Thielas, „Visa“ ir „American Express“.