Pristatyti nauji „Samsung“ flagmanai 

Bendrovė „Samsung“ Niujorke šiąnakt pristatė du naujus išmaniuosius telefonus „Galaxy Note 10“ ir „Galaxy Note 10+“.

Nauji modeliai – kiek kompaktiškesni už pirmtakus, bet turi didesnis „Dynamic Amoled“ technologijos ekranus. „Note 10“ ekranas yra 6,3 colių įstrižainės, o „Note 10+“ – net 6,8 colio.

Pokyčių yra ir viduje. Šių metų „Note“ modeliuose montuojami visiškai nauji „Samsung Exynos 9825“ procesoriai, pagaminti pagal naują, dar daugiau tranzistorių į vieną lustą leidžiančią sudėti – 7 nanometrų (nm) – technologiją. Dėl to procesorius yra efektyvesnis ir greitesnis už pirmtakus.

Prie 7 nm technologijos šiuo metu pereina ir kiti mobiliųjų lustų gamintojai.

Bene pirmoji tai padarė Kinijos kompanija „Huawei“, ankčiau šiemet pristačiusi savo „Kirin 980“ lustą. Netrukus po to naują, 7 nm technologijos drakoną („Snapdragon 855“) pristatė ir „Qualcomm“.

Gamintojas teigia, kad lyginant su „Note 9“ telefonais, naujieji „Note 10“ net 45% geriau apdoroja vaizdo grafiką. Nauji modeliai taip pat turi daugiau darbinės atminties: „Note 10“ – 8 GB, o „Note 10+“ – 12 GB.

Baterijos ir rašiklis

Patobulintos ir baterijos bei programinės įrangos optimizavimas. Štai „Note 10“ baterija yra mažesnė už pirmtako – „Note 9“ turėjo 4.000 mAh talpos bateriją, o „Note 10“ – 3.500 mAh. Bet visiškai įkrautos baterijos gyvavimo laikas abejuose įrenginiuose yra toks pats.

„Note 10+“ turi net 4.300 mAh talpos bateriją ir gamintojas skaičiuoja, kad šis išmanusis turėtų veikti iki 26% ilgiau už 9 kartos modelį.

„Note“ serijos vizitine kortele tapęs „S Pen“ rašiklis, be abejo, išliko. Su telefonu jis nuo šiol jungiamas „Bluetooth 5.0“ ryšiu, kad padėjo prailginti jo veikimo laiką. Teigiama, kad „Note 9“ telefonuose „S Pen“ rašiklis papildomai nepakrautas veikdavo iki 30 min, o „Galaxy S10“ serijos rašiklis gali būti naudojamas net iki 11 valandų. Be to, naujasis rašiklis veikia iki 40 metrų atstumu nuo išmaniojo telefono ir atpažįsta judesius bei gestus.

Pavyzdžiui, įsijungus kamerą, tereikia rašikliu pamoti į viršų ar apačią ir priekinė kamera persijungs į pagrindinę (galinę).

Kainos: per 1.000 Eur

Abu nauji „Samsung“ išmanieji ant nugarėlės turi po tris objektyvus („Note 10+“ dar turi ir vadinamąjį TOF gylio jutiklį, kuris iš esmės yra ketvirtasis objektyvas) – 12 MP su kintančia diafragma, 16 MP itin plataus matymo kampo bei teleobjektyvus, kurie gali priartinti norimą vaizdą 2 kartus. Panašų objektyvų rinkinį ir galimybę priartinti vaizdą vienu mygtuko paspaudimu savo „Mate“ serijos įrenginiuose montuoja ir „Huawei“.

Dar viena šių įrenginių naujovė – garso priartinimo funkcija, kuri leidžia filmuojant ir priartinant žmogų, priartinti ir garsą. Šiuo atveju aplinkos garsai susilpninami, o priartinto žmogaus – sustiprinamas.

Įrenginius iš Lietuvoje galima užsisakyti nuo šiandien. 256GB vidinės atminties „Galaxy Note 10“ kainuos 959 Eur. O „Galaxy Note 10+“ bus galima rinktis iš 256 GB ir 512 GB vidinės atminties modelių. 256 GB atminties modelis kainuos 1.109 Eur, o 512 GB – 1.209 Eur. Išankstinė prekyba šiais telefonais vyks iki rugpjūčio 22 d. vidurnakčio, o nuo 23 d. įvyks oficiali prekybos pradžia.

Partnerystė su „Microsoft“

Verta pridurti, kad „Samsung“ renginio metu pristatyta ir kompanijos partnerystė su „Microsoft“, kuri esą padės sumažinti „Android“ atotrūkį nuo „Windows“. Renginyje „Samsung“ vadovas kartu su Satya Nadella, „Microsoft“ generaliniu direktoriumi, pristatė pagrindinius šios partnerystės akcentus.

„Samsung“ sutarė su „Microsoft“ dešimtos serijos „Note“ modeliuose diegti „Microsoft“ programinę įrangą, pavadintą „Your Phone“, kuri leidžia kompiuterio (kuriame įdiegta „Windows 10“ sistema) ekrane atvaizduoti „Android“ įrenginio žinučių programėlę, pranešimus ir net visą ekraną. Be to, „Samsung“ sutiko diegti ir „OneDrive“ sinchronizavimo palaikymą nuotraukų programėlėje „Gallery“. Tai reiškia, kad nuotraukas bus galima kelti ir į „Microsoft“ debesį.

Naujuose telefonuose gamykliškai bus diegiamos ir kitos „Microsoft“ programos, tokios kaip biuro įrankių paketas „Office“.